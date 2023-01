LOL, Valorant e mais: veja benefícios dos jogos da Riot no Xbox Game Pass

Para conseguir esses benefícios, o assinante precisa vincular sua conta Riot Games, que vale para todos os jogos, ao seu perfil do Xbox Game Pass. Entre as recompensas inclusas estão bônus de experiência, acesso a personagens novos dos games e itens exclusivos. Veja, a seguir, o conteúdo que pode ser adquirido em cada jogo da Riot com essa parceria.

League of Legends

O principal título da Riot Games é League of Legends, MOBA que coloca duas equipes de cinco jogadores para se enfrentarem em batalhas intensas e estratégicas. O game foi lançado em 2009, mas segue muito popular, com diversas ligas profissionais pelo mundo e recebendo constantemente atualizações com mais novidades para os jogadores. Embora gratuito, League of Legends conta com uma grande quantidade de conteúdos para comprar.

A parceria com o Xbox Game Pass pode ser bastante útil, principalmente para os jogadores que iniciaram sua jornada recentemente e desejam evoluir mais rapidamente o nível de suas contas. Confira os benefícios:

Todos os mais de 160 campeões;

Acesso já no primeiro dia a todos os novos campeões que forem lançados;

20% de Boost de XP.

Valorant

Valorant é o jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games. O título utiliza uma fórmula popularizada pela franquia Counter-Strike, na qual duas equipes formadas por cinco jogadores duelam em dois turnos, um para atacar e outro para defender. Valorant, no entanto, acrescenta o diferencial de ter personagens únicos e com habilidades próprias, obrigando jogadores a se adaptarem a cada um deles e entenderem o impacto que possuem em cada mapa disponível.

O FPS da Riot Games também é gratuito, assim como os demais jogos da empresa, e conta com benefícios do Xbox Game Pass muito semelhantes aos do League of Legends. Veja abaixo quais são:

Todos os Agentes atuais;

Acesso já no primeiro dia a todos os novos Agentes à medida que forem lançados;

20% de Boost de XP de partida concedido ao progresso de Passe de Batalha, Passe de Evento e Contrato de Personagem ativo.

TeamFight Tactics

O TeamFight Tactics é um modo de jogo que surgiu dentro do League of Legends na época que o gênero "Auto Chess", algo como "Xadrez Automático", começou a ganhar popularidade. O TFT, também disponível para celulares Android e iPhone (iOS), possui o seu próprio tabuleiro e peças que sã,o basicamente, campeões do League of Legends.

O objetivo do jogo é colocar suas peças no tabuleiro, considerando as características de cada campeão, e usar os itens disponíveis para deixar sua estratégia ainda mais forte. Como é "Auto Chess", as peças se movem automaticamente enquanto o jogador apenas observa e torce pela vitória a cada rodada.

TeamFight Tactics também possui conteúdo para os jogadores adquirirem via parceria com o Game Pass, como novos tabuleiros e as "Pequenas Lendas", que são os bonequinhos que representam o jogador nas partidas. Confira todos eles:

Uma Pequena Lenda rara de uma estrela;

Quatro skins disponíveis até abril de 2023 e um skin variável mensalmente a partir de abril.

League of Legends: Wild Rift

Aproveitando a febre dos jogos mobile e a popularidade do MOBA no PC, a Riot Games lançou Wild Rift, o LOL Mobile, para Android e iPhone (iOS). Embora voltado para plataformas menos potentes, Wild Rift se destacou com gráficos e animações superiores aos da versão para PC. O jogo possui boa parte dos campeões de League of Legends e o mesmo objetivo, batalha 5v5 na qual o vencedor é o time que derrubar o Nexus primeiro.

Como são jogos muito semelhantes, Wild Rift conta com benefícios do Xbox Game Pass idênticos quando comparamos ao League of Legends. Confira:

Todos os mais de 80 campeões;

Acesso no primeiro dia a todos os novos campeões que forem lançados;

20% de Boost de XP.

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra levou o universo de League of Legends para os jogos de cartas, lançado gratuitamente em 2020 para PC, Android e iPhone (iOS). Entre as cartas presentes no jogo, estão os próprios campeões do MOBA, referências a habilidades destes campeões e citações ao universo de Runeterra. LOR, como é abreviado, conta com um estilo bastante único, que divide as características e estilos de jogo com base nas principais regiões deste universo, como Demacia, Noxus, Piltover e Zaun.

LoR é um jogo interessante, tanto para os fãs de LoL como para os jogadores já experientes em games de cartas. Para aqueles que possuem o Xbox Game Pass, o único benefício de vinculá-lo com a conta da Riot Games já deve ser de grande ajuda para começar no jogo:

Todas as cartas do Conjunto Fundação

