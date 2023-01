M3GAN: 7 filmes de terror com bonecos assassinos para assistir online

M3GAN chegou aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (19) misturando terror, comédia e ficção científica com proposta que lembra o clássico Chucky, Boneco Assassino. O filme conta a história de uma engenheira robótica que constrói uma boneca realista para fazer companhia à sua sobrinha, mas logo as coisas começam a dar errado. Vale lembrar que o longa-metragem, produzido pela Blumhouse Productions e escrito por James Wan, mesmo criador das franquias Inovação do Mal, Jogos Mortais e Sobrenatural, ainda não tem previsão de chegar ao streaming.

Pensando nisso, o TechTudo separou sete filmes de terror envolvendo bonecos mal-assombrados disponíveis online. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, avaliação em sites especializados e streaming em que estão disponíveis.

1. Annabelle

Lançado em 2014, o filme Annabelle conseguiu deixar sua marca no imaginário do público. Disponível para assinantes de HBO Max, NOW e Oi Play, a produção conta a história de um casal cuja residência é invadida por satanistas e, depois disso, passa a experimentar eventos estranhos ao redor de uma velha boneca. O diretor, John R. Leonetti, é conhecido por esse e outros trabalhos como Invocação do Mal e Sobrenatural: Capítulo 2. O elenco principal da produção conta com os atores Ward Horton (Annabelle 2: A Criação do Mal) e Annabelle Wallis (Peaky Blinders).

O filme foi ganhador de três categorias do iHorror Awards 2015: Melhor Terror Mainstream, Melhor Diretor de Terror e Melhor Personagem de Terror. Annabelle, no entanto, não é um sucesso de crítica. No site IMDb, sua nota é 5,4, enquanto a aprovação no Rotten Tomatoes é de somente 28% da crítica e 35% da audiência. Já no Metacritic, a avaliação entre os críticos foi de 37 em uma escala de 100 e nota 5 entre os usuários.

2. Jogos Mortais

Um dos maiores sucessos do criador de M3GAN, James Wan, é a franquia Jogos Mortais. Lançada pela primeira vez em 2004, a produção acompanha a história de dois estranhos que acordam em uma sala sem memórias sobre como chegaram lá e logo descobrem que estão sendo usados em um jogo mortal, comandado por um famoso assassino em série que aparece em forma de boneco. O primeiro filme da saga pode ser assistido em várias plataformas de streaming: Amazon Prime Video, HBO Max, Star+, Paramount+, Globoplay, NOW, Starz, Oi Play e LIONSGATE+.

O elenco principal da produção conta com os atores Tobin Bell (Jogos Mortais: Jigsaw), Cary Elwes (Stranger Things) e Leigh Whannell (Sobrenatural). Jogos Mortais foi indicado para o MTV Movie + TV Awards e Teen Choice Awards, ambos em 2005. Em sites agregadores de notas, sua aprovação é maior entre o público do que entre a crítica. No Rotten Tomatoes, 84% dos usuários gostaram do filme, enquanto somente 50% dos críticos o fizeram. Sua nota no IMDb é 7,6, e enquanto o público do Metacritic deu nota 8,6 ao longa, a avaliação entre a crítica foi de 46 em uma escala de 100.

3. A Boneca do Mal

Pouco conhecido e lançado há menos de uma década, em 2014, A Boneca do Mal conta a história de uma mãe divorciada cuja vida é transformada em um caos quando sua filha fica obcecada por uma boneca deixada pelos moradores anteriores. Dirigido por Alexander Yellen, que trabalhou em dois episódios da série da HBO Euphoria, o longa-metragem pode ser assistido online via aluguel ou compra nas plataformas Apple iTunes, Microsoft Store, Google Play Filmes e Amazon Video. Em seu elenco principal estão as atrizes Jaime Pressly (Meu Nome é Earl) e Kylie Rogers (Pais e Filhas). No IMDb, sua nota é 4,3.

4. Silêncio Mortal/Gritos Mortais

É impossível dizer que James Wan não tem uma preferência por histórias de terror que envolvem brinquedos. Lançado no Brasil com duas variações de título, Silêncio Mortal ou Gritos Mortais, o filme dirigido pela criador de M3GAN em 2007 acompanha a história de um jovem viúvo que volta à sua cidade natal para buscar respostas sobre o assassinato de sua esposa, que pode estar relacionado ao fantasma de um ventríloquo e seu boneco. A produção pode ser alugada online no Amazon Video.

Com Ryan Kwanten (True Blood) e Amber Valletta (Hitch, Conselheiro Amoroso) em seu elenco, o filme tem nota 6,1 no IMDb. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é baixíssima, 20%, mas melhora em relação ao público, 51%. A nota dada entre os usuários do Metacritic é de 6,3 e, entre os críticos do mesmo site, 34 em uma escala de 100.

5. Boneco do Mal

Em Boneco do Mal, lançado em 2016, uma babá americana é surpreendida ao saber que a próxima criança que irá cuidar na Inglaterra é, na verdade, um boneco em tamanho real. Depois de quebrar várias regras impostas pela família, alguns eventos perturbadores a fazem acreditar que o boneco está vivo. Dirigido por William Brent Bell, também diretor de Órfã 2: A Origem, o filme pode ser assistido na Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max.

A atriz Lauren Cohan, conhecida por seu trabalho em The Walking Dead, interpreta a babá Greta Evans. O longa-metragem tem nota 6 no IMDb e 7,2 entre os usuários do Metacritic. Ainda no último site, sua avaliação é de 42 em uma escala de 100 entre os críticos. Já no Rotten Tomatoes, a produção tem aprovação de somente 38% da audiência e 30% da crítica.

6. Boneca Maldita

O título mais recente desta lista é Boneca Maldita, lançado em 2018 pela Netflix. No longa, dirigido por Rocky Soraya (The Doll), um fabricante de brinquedos e sua esposa são aterrorizados por um demônio após sua sobrinha órfã tentar chamar o espírito de sua falecida mãe. Fazem parte do elenco principal os atores Christian Sugiono (Rumah Kentang: The Beginning), Luna Maya (Mantan) e Sara Wijayanto (The Doll). De acordo com os sites especializados, a produção não foi muito bem recebida, tendo nota 4,2 no IMDb.

7. Brinquedo Assassino

Brinquedo Assassino, clássico lançado em 1988, foi o responsável por amedrontar toda uma geração através de seu personagem principal: Chucky. Na trama, uma mãe dá de presente de aniversário para seu filho o boneco mais desejado, mas tudo começa a dar errado quando eles descobrem que o brinquedo é possuído pela alma de um assassino em série. Criado por Don Mancini e dirigido por Tom Holland (A Hora do Espanto e Psicose 2), o longa pode ser conferido no canal MGM, que pode ser adicionado como benefício dos assinantes do Amazon Prime Video.

O ganhador do Globo de Ouro Brad Dourif (Um Estranho no Ninho) dá vida à Chucky e contracena com os atores Alex Vincent (Chucky) e Catherine Hicks (Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa). Em 1990, o filme foi indicado quatro vezes para o Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films e conquistou o prêmio de Melhor Atriz para Hicks. A produção tem nota 6,6 no IMDb e 8,7 entre os usuários do Metacritic. Ainda sobre o último site, o longa tem média 58 entre os críticos. No Rotten Tomatoes, Brinquedo Assassino conquistou 71% da crítica e 64% da audiência.

