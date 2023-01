Marvel vs. Capcom: veja todos os jogos da franquia nos últimos 25 anos

Marvel vs. Capcom : Clash of Super Heroes, primeiro game da série de luta que se tornou referência em crossovers, completou 25 anos de lançamento. O título, que chegou aos fliperamas em 23 de janeiro de 1998, foi o ápice de uma parceria entre a Marvel e a Capcom, que começou com o game de luta X-Men: Children of the Atom, teve sequência com X-Men vs. Street Fighter e, então, se tornou uma das franquias mais reconhecidas do gênero. Por isso, confira, a seguir, todos os jogos da série Vs. da Capcom e sua evolução ao longo dos anos.

Vários dos conceitos que se tornariam a base de Marvel vs. Capcom surgiram em X-Men: Children of the Atom, título lançado em 1994 e que foi seguido por Marvel Super Heroes, em 1995. Ambos os games traziam combos exagerados, super poderes e golpes especiais capazes de tomar toda a tela, os quais se tornaram marcas registradas da franquia. Na mesma época, a série Street Fighter voltava a dominar os fliperamas com o Street Fighter Alpha, o que provavelmente levou à criação do primeiro crossover.

X-Men vs. Street Fighter (1996)

O combate inesperado aconteceu quando os X-Men e os personagens de Street Fighter Alpha se encontraram pela primeira vez nos fliperamas. Então, no título da Capcom, os lutadores tiveram seus poderes aumentados, como Hadoukens do tamanho do personagem, e passaram a formar duplas com os X-Men em um sistema de luta dois contra dois. Assim, personagens como Ryu, Ken, Chun-Li e Charlie dividiam espaço com Ciclópe, Wolverine, Tempestade e Vampira.

Juntos, eles ainda enfrentavam o poderoso Apocalypse, um chefe final que tomava toda a tela com suas ações — algo inovador para a época. Depois de alguns anos, o game também recebeu uma versão para PSOne, mas sem troca de personagens no meio da batalha. Por outro lado, ele contava com uma conversão perfeita no Sega Saturn, graças a uma expansão de memória do console.

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

Uma vez que Marvel Super Heroes foi sequência de X-Men: Children of the Atom, pareceu natural que os heróis da Marvel também enfrentassem os personagens de Street Fighter nos fliperamas. Assim, nessa sequência, as mecânicas do game anterior foram reaproveitadas, mas deixando de lado alguns X-Men, como Ciclope e Wolverine, e trocando-os por heróis mais famosos, como Capitão América, Hulk e Homem-Aranha.

Já o lado dos lutadores de Street Fighter teve poucas mudanças, como a adição de Sakura e Dan Hibiki, que ganharam popularidade na série Alpha, e Cyber Akuma. Novamente, o game teve uma conversão limitada para o PSOne e uma boa conversão no Sega Saturn.

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998)

A escala da batalha mudou drasticamente no ano seguinte, quando ao invés de personagens, empresas se enfrentavam. Marvel vs. Capcom manteve a estrutura de lutas em dupla, mas introduziu também um sistema de ajudantes com vários personagens, que podiam ser invocados para auxiliar na batalha. O game foi especialmente marcante por trazer personagens da Capcom pouco convencionais para as lutas, como Mega Man, Captain Commando, Jin Saotome e Strider Hiryu, que há tempos não estrelavam novos jogos.

O vilão do título é o personagem Onslaught, que se apresentava em duas formas na batalha final, inclusive uma que ocupava toda a tela. Posteriormente, o jogo foi lançado para Sega Dreamcast e ganhou também uma versão limitada no PSOne. Em 2012, foi relançado no PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360 junto a Marvel Super Heroes, no pacote Marvel vs. Capcom Origins.

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000)

Após o sucesso do primeiro game, Marvel vs. Capcom 2 trouxe uma experiência ainda mais completa, com mais lutadores e um sistema de luta três contra três. O elenco, então, passou a contar com 56 personagens, entre lutadores já conhecidos e figuras novas, como Cable, Thanos, SonSon, Tron Bonne, Jill Valentine e mais. Ao chegar no final do modo Arcade, era preciso enfrentar o monstro Abyss, que apresentava três formas diferentes ao longo do combate.

O título foi lançado no Dreamcast poucos meses após o fliperama, mas sofreu com certos problemas, como a dificuldade para desbloquear personagens. Alguns exigiam que o usuário conectasse seu cartão de memória VMU ao game no fliperama, e, outros, que jogasse partidas online em uma época em que a prática ainda era pouco comum. Em 2002, o jogo saiu também no PlayStation 2 e Xbox, com relançamentos futuros no PS3, Xbox 360 e iPhone (iOS).

Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (2011)

O terceiro game da saga foi lançado em 2011 para PS3 e Xbox 360, com personagens em 3D. O título foi bem recebido com sua jogabilidade frenética e elenco de 36 lutadores, que refletia uma fase muito diferente de ambas as empresas. Do lado da Marvel estavam figuras como Deadpool, Fênix, Thor, Mulher-Hulk e X-23, enquanto na Capcom estavam Chris Redfield, Mike Haggar, Dante, Viewtiful Joe, Zero e outros. Apesar da popularidade, a falta de alguns velhos favoritos incomodou fãs.

Assim, no final do mesmo ano, foi lançada a versão Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que aumentou o número de personagens para 50, incluindo lutadores inéditos e retornos que não tinham como desagradar. Na parte da Marvel, o jogo recebeu, por exemplo, Dr. Estranho, Motoqueiro Fantasma, Gavião Arqueiro, Nova e Rocket Raccoon. Já na Capcom, foram adicionados personagens fora do comum, como Nemesis, Frank West, Phoenix Wright, Firebrand (de Demon's Crest) e Strider Hiryu. A versão também foi lançada para PlayStation Vita, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

O mais recente game da saga é, talvez, o mais controverso. Lançado em 2017 para PS4, Xbox One e PC, Marvel vs. Capcom: Infinite retorna ao sistema de duplas e traz novidades, como um modo história com cenas cinematográficas e interações entre os personagens. Quando revelado, os gráficos do game não agradaram fãs e, por isso, o jogo passou por uma grande mudança visual até ser lançado. Além disso, o elenco também foi atualizado para representar melhor a Marvel nos cinemas, com a reintrodução das Joias do Infinito na jogabilidade.

Entre algumas novas faces da Marvel estavam Capitã Marvel, Gamora, Viúva Negra, Soldado Invernal e Pantera Negra (DLC). Já na Capcom, a maioria dos personagens retornou dos games anteriores, com a adição de Jedah, da série Darkstalkers; o caçador Monster Hunter, Mega Man X e outros. A ameaça da vez era uma fusão do vilão Ultron, da Marvel, com o reploid Sigma, da série Mega Man X, que se tornou super poderoso após usar as Joias do Infinito.