Melhor fone de ouvido de 2022: seis modelos que se destacaram

Os fones de ouvido estão entre os acessórios mais usados pelos consumidores de tecnologia. Isso porque o pequeno gadget permite que você ouça músicas, assista a filmes e acompanhe séries de forma isolada, sem que outras pessoas se incomodem com o som do seu aparelho. Alguns modelos foram bastante requisitados no ano de 2022, como os famosos AirPods Pro 2 , que são vistos por a partir de R$ 2.160 na Amazon .

Mas não pense que somente os modelos da Apple ganharam espaço no último ano. Opções mais baratas como JBL, Samsung e Huawei também estão na lista. Veja, a seguir, uma seleção do TechTudo com alguns dos melhores fones de ouvido de 2022.

1 de 6 Conheça os melhores fones de ouvido de 2022 — Foto: Divulgação/JBL Conheça os melhores fones de ouvido de 2022 — Foto: Divulgação/JBL

JBL Wave 300TWS

O fone de ouvido JBL Wave 300TWS oferece ótimo custo-benefício para os consumidores. Com drivers de 12 mm e redução de ruído principalmente durante chamadas de voz, o modelo tende a ser uma boa opção para quem procura qualidade e quer economizar. Seu design foi desenvolvido para quem gosta de praticar esportes, já que ele é sem fio e à prova de respingos de água, com a proteção IPX2.

Tudo isso sem contar que o modelo vem equipado com a tecnologia de assistente de voz, que pode ser acionada com apenas um toque. Sua bateria dura aproximadamente seis horas em uso contínuo e 20 horas com o estojo de recarga. Atualmente, o JBL Wave 300TWS custa em torno de R$ 465 e está disponível para compra na Amazon.

LG Tone Free FP9

2 de 6 Tone Free FP9 da LG é ergonômico e tende a ser uma boa opção para quem escuta música enquanto pratica exercícios — Foto: Divulgação/LG Tone Free FP9 da LG é ergonômico e tende a ser uma boa opção para quem escuta música enquanto pratica exercícios — Foto: Divulgação/LG

O LG Tone Free FP9 faz parte de uma linha de fones de ouvido com qualidade reconhecida. O modelo oferece a tecnologia Hi-Fi, que promove profundidade no som e dá a sensação de áudio realista para o usuário. Além disso, a função ANC reduz grande parte do ruído externo e proporciona uma experiência de imersão para o consumidor.

Seu design ergonômico é ótimo para qualquer pessoa, pois se adapta a todos os tipos de orelhas e foi construído com gel hipoalergênico. Além disso, a duração da bateria é de 10 horas com uso contínuo e mais 22 horas no estojo. Para comprá-lo, você deve desembolsar aproximadamente R$ 599.

3 de 6 Os fones de ouvido Echo Buds são mais uma excelente maneira de trazer a assistente virtual para o dia a dia — Foto: Divulgação/Amazon Os fones de ouvido Echo Buds são mais uma excelente maneira de trazer a assistente virtual para o dia a dia — Foto: Divulgação/Amazon

Além da famosa assistente de voz Alexa, a Amazon lançou um fone de ouvido que foi bem recebido pelos consumidores. O Echo Buds funciona sem fio e tem duração média de bateria de 5 horas, além de mais 15 horas no estojo de recarga. A função ANC reduz quase completamente qualquer ruído e deixa a experiência de áudio imersiva.

Compatível com diversas assistentes de voz, o fone de ouvido é uma boa opção para quem pratica esportes e quer executar várias funções por meio de pequenos comandos por áudio. Isso sem contar que o modelo é ergonômico e adaptável a vários tipos de público. Seu valor médio no mercado é de R$ 899.

Huawei FreeBuds Pro 2

4 de 6 Huawei FreeBuds Pro 2 oferece até 30 horas de bateria com o estojo de carregamento — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Huawei FreeBuds Pro 2 oferece até 30 horas de bateria com o estojo de carregamento — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O fone de ouvido Huawei FreeBuds Pro 2 foi outra alternativa aclamada pelos consumidores em 2022. O modelo oferece áudio de boa qualidade por meio dos speakers duplos True Sound, uma tecnologia que promete riqueza de som com bons agudos e graves. Além disso, ele também é certificado com Hi-Res Audio Wireless, que garante transmissão ultrarrápida de áudio entre os aparelhos conectados.

Um diferencial que a Huawei destaca nesste modelo é o cancelamento de ruído. Graças à tecnologia de condução óssea e ANC juntas, a promessa é de que nenhum barulho externo vá atrapalhar a experiência do usuário. Embora a empresa não tenha destacado quanto tempo dura a bateria do fone em uso contínuo, a caixinha promete 30 horas para recarregar o gadget a qualquer hora. Caso queira comprá-lo, o consumidor deve gastar aproximadamente R$ 899.

5 de 6 Galaxy Buds 2 Pro tem proteção IPX7, que promete até meia hora de imersão na água sem causar nenhum dano — Foto: Reprodução/Thássius Veloso Galaxy Buds 2 Pro tem proteção IPX7, que promete até meia hora de imersão na água sem causar nenhum dano — Foto: Reprodução/Thássius Veloso

O Galaxy Buds 2 Pro é um fone de ouvido bem popular entre os consumidores por conta de sua boa qualidade de som e de seus recursos extrass. Com cancelamento de ruído, além de tecnologia Hi-Fi, que promete áudio com boa profundidade, o pequeno gadget pode ser uma ótima escolha para quem busca fones imersivos e a com som realista.

Um destaque para o modelo é a proteção contra água IPX7, que permite ao fone de ouvido ficar imerso até meia hora na água, com 1 m de profundidade. Sua bateria promete durar 5 horas com uso contínuo e até 18 quando recarregada no estojo. O valor do fone, atualmente, é de R$ 1.255.

AirPods Pro 2

6 de 6 AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 é o fone premium mais recente lançado pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Por último na lista estão os AirPods Pro 2. Um dos fones de ouvido mais famosos da Apple não poderia ficar de fora, embora o valor de R$ 2.160 seja um pouco salgado. O modelo oferece tecnologia de áudio espacial, que promete a sensação de estar "dentro" do som reproduzido pelo acessório. Além disso, o pequeno fone tem cancelamento de ruído ativo, que melhora ainda mais a experiência do usuário.

Isso tudo sem contar que o gadget oferece proteção contra água e suor. Sua bateria dura aproximadamente 6 horas em uso contínuo e o estojo promete até 20 horas de recarga completa. Para quem é amante dos produtos da Apple, esta pode ser uma boa opção, caso o valor esteja dentro do orçamento.

