Metas de Ano Novo 2023: 4 apps que vão te ajudar a realizá-las

Definir metas e objetivos quando um novo ano inicia é frequente na vida de muitas pessoas. Hábitos como aprender um novo idioma, praticar atividade física ou poupar para uma compra específica são alguns dos desejos comuns no checklist para o ano seguinte. Nesse sentido, alguns aplicativos podem ser úteis para ajudar a manter o foco e não esquecer ao longo dos meses do que foi definido lá no início. Confira, nas próximas linhas, quatro apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) que vão te ajudar a cumprir suas metas para 2023.

1 de 4 Aplicativos de planejamento ajudam a organizar e progredir nos objetivos para 2023 — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Aplicativos de planejamento ajudam a organizar e progredir nos objetivos para 2023 — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

1. 7waves – planejamento e metas

O 7waves é bastante útil para quem tem um objetivo em mente, mas ainda não sabe o que precisa fazer para atingi-lo. Isso porque o app apresenta uma lista pronta de tarefas necessárias para alcançar cada meta. A plataforma é totalmente gratuita e oferece vários propósitos comuns entre as pessoas, como “Economizar dinheiro” ou “Aprender inglês”. Ao selecionar um deles, é possível escolher a frequência e em quanto tempo deseja cumprir a meta. Se preferir, também é possível criar objetivos personalizados.

Para iniciar o processo de um novo hábito, basta abrir o app e tocar em “Novo objetivo”. Em seguida, selecione qual meta deseja alcançar. Depois, defina algumas características como data de conclusão do objetivo, com qual frequência o hábito será realizado e o valor que será gasto. Ao finalizar, a meta será exibida em destaque na página inicial. Ao pressioná-la, é possível visualizar cada atividade que deverá ser feita.

2 de 4 App 7waves oferece objetivos comuns entre as pessoas para serem adicionados — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App 7waves oferece objetivos comuns entre as pessoas para serem adicionados — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Planner Pro – Daily Calendar

O Planner Pro é um calendário para adicionar tarefas, eventos e anotações. O app é útil para organizar as atividades do dia a dia e auxiliar a estabelecer um novo hábito. Ao incluir uma tarefa, ele oferece uma área para selecionar a data de vencimento da atividade, ativar lembretes no celular, além de incluir subtarefas e anotações. Dessa forma, é possível criar um novo objetivo e adicionar as sub-tarefas que o envolvem. O aplicativo ainda exibe uma guia exclusiva que mostra quais são as atividades prevista para o dia, conforme programadas pelo usuário.

O app é gratuito, mas apresenta uma versão premium com algumas melhorias como remoção de anúncios e possibilidade de copiar automaticamente uma tarefa recorrente para os próximos dias. O valor da assinatura é de R$ 68,99/ano, ou R$ 159,99 para acesso vitalício. Para adicionar um novo objetivo ao Planner Pro, basta abrir o app e tocar no símbolo de (+). Em seguida, escolher a opção “Tarefa”. Depois, basta escrever a meta desejada, adicionar a data de conclusão, em qual nível de prioridade ela deve aparecer e incluir as sub-tarefas.

3 de 4 Daily Calendar conta com opção para adicionar tarefas e subtarefas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Daily Calendar conta com opção para adicionar tarefas e subtarefas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Rabit apresenta uma forma bem lúdica e divertida de cumprir as metas diárias. O aplicativo funciona como uma espécie de jogo em que, a cada vez que um hábito é cumprido, uma "plantinha" virtual cresce. A plataforma oferece várias metas para serem escolhidas, como praticar meditação ou aprender algo novo. Quem preferir, também consegue criar um hábito personalizado. Cada objetivo acompanha uma semente e, a cada vez que o usuário marca no app que concluiu a tarefa definida, a planta se desenvolve mais. O Rabit é gratuito, mas conta com a versão premium que, dentre outras coisas, desbloqueia mais tipos de plantas e custa R$ 34,99 no plano mensal, R$ 59,99 no semestral e R$ 99,99 no anual.

Para iniciar um objetivo no app, basta tocar em (+) e escolher o novo hábito. Depois, defina algumas características como frequência semanal, período do dia em que será realizado e a planta que o representará. Depois, selecione “Criar” para que o hábito seja exibido na página inicial. Para marcar a tarefa como concluída e ver a planta crescer, basta pressionar e arrastar a tarefa para a direita e dar check.

4 de 4 No aplicativo Rabit, planta cresce a cada vez que uma tarefa é concluída — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes No aplicativo Rabit, planta cresce a cada vez que uma tarefa é concluída — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Outro app que ajuda no desenvolvimento de mudança de hábitos é o Fabulous. A plataforma é focada, principalmente, em saúde e bem-estar, e divide a rotina do usuário em ritual matinal, da tarde e noturno. Em cada parte do dia, é possível escolher atividades para serem cumpridas como fazer alongamento ou comer alimentos saudáveis. No horário designado para a atividade, o app reproduzirá um alarme no celular.

Ainda, a plataforma oferece as jornadas, que são desafios a serem cumpridos diariamente na busca por uma vida melhor como, por exemplo, a opção “Saúde Mental” que apresenta várias ações relacionadas ao tema. O aplicativo é gratuito, mas conta com a versão paga que desbloqueia todas as jornadas premium por R$ 86,99/ano. Para incluir novos hábitos com o Fabulous, escolha entre “Ritual matinal”, “Ritual da tarde” ou “Ritual noturno”. Depois, toque no símbolo de (+) e selecione qual atividade deseja adicionar na rotina.

