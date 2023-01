Meu Gov.br: 7 funções do app que vão tornar a sua vida mais fácil

O aplicativo Meu Gov.br , disponível para Android e iPhone ( iOS ), reúne vários serviços de órgãos do governo que podem ser acessados de forma rápida pelo celular. Por lá, é possível, por exemplo, consultar os sistemas trabalhistas, fiscais e tributários, sociais, entre outros. Além de agregar opções que permitem acessar documentos no próprio app, a ferramenta também direciona para as páginas externas correspondentes aos serviços desejados. Desse modo, você pode rapidamente tirar carteira de trabalho, receber Abono Salarial, sacar FGTS e muito mais por meio do app.

Vale lembrar que é preciso logar no aplicativo com o seu CPF e a senha que você utiliza no sistema Gov.br. A seguir, veja sete funções muito úteis do app do governo que vão facilitar a sua vida.

1. Tirar Carteira de Trabalho

A Carteira de Trabalho é um dos documentos que podem ser emitidos através do aplicativo Meu Gov.br. Por lá, qualquer usuário com CPF consegue obter a versão digital do documento que pontua o histórico profissional e assegura os direitos trabalhistas.

Para fazer a solicitação, abra o app e toque em “Buscar serviços”, ou pressione o símbolo de lupa, na tela inicial. Em seguida, digite “Carteira de Trabalho” e vá em “Obter Carteira de Trabalho”. O aplicativo o redirecionará para a área de cadastro. Então, pressione “Iniciar” para realizar o processo de inclusão de dados.

2. Consultar e solicitar a devolução de Valores a Receber

Outra funcionalidade do app é a consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR). Com ele, o usuário consegue checar no sistema do Banco Central se tem dinheiro parado em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira.

Um exemplo de valor que pode ser verificado é o saldo positivo que pode ter sido deixado em conta corrente ou poupança em algum momento da vida. Caso seja comprovado que há algum dinheiro esquecido, o sistema redirecionará para o resgate. Para iniciar o processo no app, vá em “Buscar serviços” ou digite “SVR” no campo de busca. Em seguida, toque em “Consultar e solicitar a devolução de Valores a Receber”.

3. Receber Abono Salarial

O dinheiro do Abono Salarial também pode ser consultado e obtido através do aplicativo. O benefício anual é um direito dos empregadores contribuintes do PIS/PASEP, que tenham trabalhado pelo menos 30 dias durante o ano-base e estejam cadastrados há, no mínimo, cinco anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Para iniciar o processo no app, vá em “Buscar serviços” ou no ícone da lupa. Em seguida, no campo de busca, digite “Abono Salarial”. Toque na opção “Receber abono salarial”. Depois, pressione “Iniciar”. O aplicativo o direcionará para o Portal Emprega Brasil, onde haverá a opção “Abono Salarial” disponível.

4. Sacar FGTS e PIS/PASEP

Valores como FGTS e cotas do PIS/PASEP podem ser obtidas por meio do app também. Os benefícios assegurados aos trabalhadores podem ser consultados pelo celular, assim como o processo de transferência para uma conta bancária desejada ou o para o aplicativo Caixa Tem.

Para iniciar o processo no app Meu Gov.br, vá em “Buscar serviços” ou na lupa na parte superior, na tela inicial. Depois, digite o benefício desejado, como “FGTS” ou “PIS/PASEP” e toque na opção correspondente ao saque. O sistema o direcionará para o download do aplicativo FGTS, onde você realiza o acesso por meio da sua conta no Caixa Tem, verifica o saldo e abre a solicitação de saque.

5. Emitir certidão de regularidade fiscal

A certidão de regularidade fiscal (CND) é um documento que comprova que todos os débitos e impostos de uma pessoa física ou jurídica estão em dia perante a Fazenda Nacional. O processo de obtenção da certidão também está disponível no sistema online do governo.

Para acessar, vá no app e pressione em “Buscar serviços” ou no desenho da lupa. Em seguida, digite “CND” na área de buscas. Depois, toque em “Emitir certidão de regularidade fiscal”. Na guia “Etapas para a realização deste serviço”, o sistema apresentará os links das páginas da Fazenda em que o documento pode ser obtido, seja para pessoa física, jurídica ou referente a imóvel rural.

6. Consultar restituição do imposto de renda

Outro processo que pode ser feito pelo serviço online é a restituição do imposto de renda. O valor excedente devolvido ao contribuinte pode ser consultado pelo celular. Para isso, vá no aplicativo Gov.br e toque em “Buscar serviços”, ou pesquise "Imposto de renda" no ícone da lupa, na parte superior.

Em seguida, toque em “Consultar restituição do imposto de renda”. O app direcionará para uma página externa. Ali, você deve pressionar em “Iniciar” para ser enviado para o site da Fazenda, onde seus dados devem ser preenchidos para consulta.

7. Consultar dívidas e pendências fiscais

Checar dívidas e pendências fiscais com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também pode ser realizado com o sistema online do governo. Por lá, é possível verificar o diagnóstico fiscal, além de emitir DARF para pagamentos de débitos, entre outras opções.

O processo pode ser iniciado no aplicativo pelo menu “Buscar serviços” ou no símbolo da lupa. Depois, digite “Consultar dividas e pendências fiscais”. Em seguida, toque na opção correspondente. O app o direcionará para uma página externa. Toque em “Iniciar” para ser enviado para o site da Fazenda, no portal do Centro Virtual de Atendimento.

