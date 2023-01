Monitor barato: 6 modelos para montar seu computador sem gastar muito

Monitores baratos são indicados para quem busca montar um computador sem gastar muito. Além de ter um preço mais em conta, alguns aparelhos oferecem recursos relevantes como painel LED, IPS e resolução Full HD. Empresas como PCTop, HQ, Philips , Dell , AOC e LG , oferecem modelos por preços inicias de R$ 417 , como é o caso da PCTop MLP190, tela que oferece resolução máxima de 640 x 480 pixels, tempo de resposta de 2 ms e conexão VGA e HDMI . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o Dell E1920H dispõe uma tele antirreflexo, resolução HD de até 1366 x 768 pixels e entradas de conexão cabeada via USB, VGA, e DP por preços que partem de R$ 599. Outra opção é o LG 24MK430H, que vem com tela widescreen de 24 polegadas e taxa de atualização de 75 Hz por cerca de R$ 799. Confira seis monitores baratos na lista abaixo para montar seu computador.

1 de 1 Lista reúne seis monitores baratos para montar seu computador em 2023 — Foto: Reprodução/TechTudo Lista reúne seis monitores baratos para montar seu computador em 2023 — Foto: Reprodução/TechTudo

1. PCTop MLP190 - a partir de R$ 417

O PCTop ‎MLP190 é uma opção para quem procura uma tela auxiliar para o seu computador. Ele traz um display de 19 polegadas, resolução máxima de 640 x 480 pixels, tempo de resposta de 2 ms e conexão VGA e HDMI. O modelo aparece como uma boa alternativa de tela acessível, retornando maior otimização no trabalho com baixo investimento. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 417.

Avaliado com uma nota média de 3,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 50% de suas avaliações e se destaca pelo custo-benefício. Entretanto, existem relatos de dead pixels na tela.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: dead pixels e qualidade de monitor de entrada

2. HQ 19.5 WHQ - a partir de R$ 492

O HQ 19.5 WHQ pode ser uma opção interessante para quem não procura investir muito em uma tela para trabalho. Sua tela apresenta um formato de tela de 16:10 e tempo de resposta de 8 ms, resolução de 1400 x 900 pixels e um painel de LED. Em relação à conexão, o aparelho possui entradas VGA e HDMI. Além disso, ele inclui taxa de atualização de 75 Hz. O modelo é vendido por cerca de R$ 492.

A base do aparelho traz borrachas na parte de baixo para não danificar a mesa. O monitor acompanha cabo de força e cabo HDMI. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pela qualidade visual e pelo custo-benefício. Porém, os compradores listaram que ele costuma apresentar problemas após um determinado tempo de uso e faltam peças no mercado.

Prós: qualidade visual e tela LED

qualidade visual e tela LED Contras: falta de assistência no mercado

3. Philips 193V5LHSB2 - a partir de R$ 579

O monitor Philips 193V5LHSB2 é indicado para uso pessoal, empresarial e multimídia. Ele apresenta uma tela de 18,5 polegadas LED com 1366 x 768 pixels e 60 Hz de taxa de atualização. O aparelho também é equipado com uma tela plana, além de possuir entradas HDMI e VGA. De acordo com a fabricante, o acessório oferece diversos recursos, como o LowPower, prometendo ser um monitor mais econômico do que os convencionais. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 579.

Um dos principais destaques é o SmartControl, funcionalidade que permite alterar cor, brilho, detalhes da tela e outros usando o mouse em vez de acionar os botões na parte externa do monitor, deixando uma sensação de conforto maior durante o alto uso. O aparelho ainda apresenta furos padrão VESA para fixar o monitor na parede. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores da Amazon destacam o custo-benefício e pontuam que ele oferece o básico. No entanto, relatam erros e uma qualidade visual baixa.

Prós: custo-benefício e SmartControl

custo-benefício e SmartControl Contras: qualidade visual tende a ser baixa e pode causar desconforto

4. Dell E1920H - a partir de R$ 599

O Dell E1920H é um monitor de 18,5 polegadas, disposto em uma resolução HD de até 1366 x 768 pixels, qualidade proposta para quem procura uma tela para trabalho, escolar ou uso doméstico. O display demonstra capacidade antirreflexo, o que pode ser um destaque para consumidores que tem muitas luzes no ambiente, não causando um desconforto. Além disso, o item ainda promete uma taxa de atualização convencional de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 599.

Ele conta com entradas de conexão cabeada via USB, VGA, e DP para conectar-se a outros dispositivos. De acordo com o fabricante, ele possui PowerNap, função que escurece a tela ou coloca o monitor em modo de espera. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício. Porém, criticam a ausência de uma porta HDMI, o que impede os consumidores de testarem a qualidade máxima de exibição da tela.

Prós: PowerNap

PowerNap Contras: ausência de entrada HDMI

5. AOC 22B1HM5 - a partir de R$ 629

O AOC 22B1HM5 apresenta um painel VA e de acordo com o fabricante, ele é capaz de oferecer tempos de resposta mais eficientes do que os modelos convencionais da linha. Sua tela traz 21,5 Full HD, sendo 1920 x 1080 pixels e 75 Hz de taxa de atualização. A tela conta com bordas ultrafinas, painel anti-reflexivo e taxa de brilho de 200 cd/m², ideal para quem passa muito tempo em frente a tela. O modelo tem entrada HDMI e VGA, além de acompanhar cabo de força e o VGA. O produto é vendido por cerca de R$ 629.

Apesar de ser um modelo de abertura, ele possui 5 ms de tempo de resposta e suporta mais de 16 milhões de cores, para um tipo de visualização mais nítido. O aparelho também é equipado com Low Blue Light (baixa luz azul). A função é capaz de diminuir a luz azul emitida pela tela para reduzir a fadiga ocular e secura da vista. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os usuários destacaram o custo-benefício e o recurso Flicker Free, função que promete mais conforto aos olhos durante o uso, ideal para o home office. Entretanto, outros destacam que a altura da tela causa um certo desconforto.

Prós: qualidade visual da tela e custo-benefício

qualidade visual da tela e custo-benefício Contras: não é possível alterar a altura da tela

6. LG 24MK430H - a partir de R$ 799

O LG 24MK430H pode ser uma boa escolha para quem procura comprar um novo monitor com funções mais avançadas . De acordo com a marca sul-coreana, este modelo vem com tela widescreen de 24, sendo resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Outra característica é que este aparelho dispõe a função Dynamic Action Sync, que permite um tempo de resposta menor durante o Modo Game. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 799 para comprar o produto.

Ele permite conexão via cabo D-Sub ou HDMI e também não possui alteração de altura. Além disso, ele é preparado para parede (VESA). O monitor é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam que o modelo é ideal tanto para trabalhos como para entretenimento.

Prós: opção em conta para quem deseja trabalhar ou entretenimento

opção em conta para quem deseja trabalhar ou entretenimento Contras: a altura é fixa

