Notebook Dell pode ser uma boa opção para quem busca um laptop para trabalho ou estudo. Entre eles, destaca-se a linha Inspiron, com opções para tarefas variadas como navegar na internet, criação de textos e planilhas. O modelo mais barato da lista é o Dell Inspiron i15-3501-WA10P, que conta com tela de 15,6 polegadas e memória RAM de 4 GB por preços a partir de R$ 1.999 .

1 de 7 Notebook Dell: 6 modelos por até R$ 3 mil para comprar no Brasil — Foto: Raíssa Delphim/TechTudo Notebook Dell: 6 modelos por até R$ 3 mil para comprar no Brasil — Foto: Raíssa Delphim/TechTudo

Qual notebook comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Dell Inspiron i15-3501-WA10P é voltado para consumidores que procuram um produto mais em conta. Apesar das cifras mais em conta, ele não deixa de apresentar especificações de destaque, como o chip Intel Pentium Gold 7505, um processador de dois núcleos para tarefas do dia a dia que alcança uma velocidade máxima de 3,5 GHz e oferece cache de 4 MB. A memória RAM, indispensável para alternar entre um aplicativo e outro, disponibiliza 4 GB, enquanto o armazenamento tem 128 GB – com slot para expansão do espaço para dados. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.999.

A tela do notebook apresenta 15,6 polegadas, tamanho generoso que pode garantir uma boa experiência na visualização por meio da resolução em Full HD. A estrutura do produto também menciona bordas finas no painel, além de um acabamento mais leve para facilitar a mobilidade. O sistema operacional que acompanha a versão de fábrica do notebook é o Windows 11. Já a bateria do dispositivo contempla 3 células e 42 Wh. Entre os recursos adicionais, ele tem webcam integrada, bem como o acesso gratuito a um antivírus por até 15 meses. Avaliado em 4,6 estrelas na Submarino, o produto reúne comentários sobre uma experiência positiva de consumidores, apesar das especificações simples do item.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: especificações de entrada

2 de 7 Dell Inspiron i15-3501-WA10P apresenta chip Intel Pentium Gold 7505 — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-3501-WA10P apresenta chip Intel Pentium Gold 7505 — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron i15-I1100-A10PF pode ser uma boa opção para quem procura notebooks para tarefas diárias. Isso porque sua ficha técnica contempla o processador Intel Pentium Gold 7505, com cache de 4 MB e velocidade máxima de 3,5 GHz. O dispositivo traz uma placa de vídeo integrada com memória gráfica compartilhada. A bateria de quatro células e 54 Wh, com carregador de 65 W, também pode ser um diferencial na hora da escolha, pois entrega números um pouco maiores do que a maior parte dos itens listados. O produto é comercializado por cerca de R$ 2.049.

A memória do Dell Inspiron traz 4 GB, na tecnologia DDR4, com possibilidade de expansão para até 16 GB. O armazenamento, por sua vez, apresenta um SSD de 128 GB. A versão de fábrica traz o Windows 11 entre as especificações. Já no campo da visualização, o notebook investe em uma tela de 15,6 polegadas, com resolução em Full HD+ (1920 x 1080 pixels) e bordas finas. A estrutura ainda considera uma dobradiça na parte inferior da tela para ajustar o aparelho ergonomicamente durante o uso. A câmera HD de 720p a 30 FPS, bem como o microfone único integrado, integram o setor de recursos adicionais do notebook. Além disso, marcam presença a placa de rede 802.11ac, Bluetooth e leitor de impressão digital. Usuários também poderão contar com uma assinatura anual do Microsoft 365 Personal e 15 meses de assinatura de antivírus. Com isso, o produto pontua cinco estrelas nas avaliações da Submarino. Entre os comentários, estão elogios ao custo-benefício do item.

Prós: câmera HD com microfone integrado e boa pontuação entre consumidores

câmera HD com microfone integrado e boa pontuação entre consumidores Contras: placa de vídeo integrada

3 de 7 Dell Inspiron i15-I1100-A10PF conta com placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-I1100-A10PF conta com placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/Dell

O i15-3501-WA25P traz pode ser uma opção para quem busca um armazenamento ampliado e um sistema operacional atual. Com o Windows 11 nas configurações de fábrica, o modelo consegue entregar recursos otimizados em termos de funcionalidade e segurança. Já no quesito espaço para dados, o notebook reserva 256 GB via SSD para os usuários. O produto é vendido por valores que partem de R$ 2.654.

O processador utilizado é o Intel Core i3, que, em sua 10ª geração, apresenta cache de até 4 MB e velocidade de até 3,4 GHz. Em conjunto, a Dell disponibiliza uma memória RAM DDR4 de 4 GB. Ele também conta com uma placa de vídeo integrada e com memória gráfica compartilhada. A tela de 15,6 polegadas oferece resolução HD (1366 x 768 pixels), o que pode soar como desvantagem para alguns. Por outro lado, ela é retroiluminada por LED, entrega um design com borda fina e investe em tecnologia antirreflexo. Com pontuação de 4,7 estrelas, o item reúne comentários positivos sobre a interação com o produto, mas pontuações sobre falta de otimização em alguns aspectos.

Prós: armazenamento de 256 e possibilidade de expansão da memória RAM

armazenamento de 256 e possibilidade de expansão da memória RAM Contras: avaliações apontam a falta de aprimoramento dos recursos

4 de 7 Dell Inspiron i15-3501-WA25P dispõe de 256 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-3501-WA25P dispõe de 256 GB de armazenamento — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron i15-I1100-A25P pode se destacar entre um público mais exigente. A tela de 15,6 polegadas contempla também uma resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). O design segue um padrão elaborado ao investir em bordas finas e uma dobradiça que serve de apoio para deixar o notebook em uma posição mais ergonômica. O produto é vendido por cerca de R$ 2.789.

O notebook conta com o processador Intel Core i3, de 11ª geração, um dual-core que disponibiliza um cache de 6 MB e pode alcançar velocidade máxima de 4,1 GHz. Aliado ao chipset, também tem a memória RAM DDR4 de 4 GB, com característica expansível de até 16 GB. O armazenamento fica em 256 GB. Entre os recursos que o notebook contempla, está o ExpressCharge, tecnologia que minimiza o tempo de recarga e completa 80% da bateria, de 54 Wh, em 60 minutos. O leitor de impressão digital também agrega este segmento ao conferir uma ferramenta extra de segurança. Com Windows 11 entre as configurações de fábrica, o item conquista 4,8 estrelas no Submarino. As avaliações reúnem boas impressões com o aparelho, sobretudo com a experiência visual e de desempenho.

Prós: autonomia da bateria e resolução da tela

autonomia da bateria e resolução da tela Contras: cifras elevadas

5 de 7 Dell Inspiron i15-I1100-A25P oferece 54 Wh — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-I1100-A25P oferece 54 Wh — Foto: Divulgação/Dell

O Dell i15-3501-A10P é uma versão intermediária em termos de valores e pode ser indicado para quem procura um notebook para uso diário para estudo ou trabalho. A ficha técnica inclui o processador Intel Pentium Gold 7505, com 4 MB de cache, que pode entregar um desempenho satisfatório em tarefas básicas como navegar na internet, reproduzir vídeos e acessar documentos. Ele é encontrado por cerca de R$ 2.849.

A placa de vídeo utilizada é a Intel UHD Graphics Xe G4, com GPU do tipo integrada. A memória RAM, por sua vez, conta com 4 GB no formato DDR4, que pode ser expandida para até 16 GB. Já o armazenamento apresenta um SSD de 128 GB para armazenar dados. O sistema operacional do modelo é o Windows 10. A estrutura conta com uma tela de 15,6 polegadas, além de um design leve que alcança aproximadamente 1,74 kg. A bateria de três células tem capacidade de 42 Wh. Entre consumidores, o produto alcança a marca de 4,6 estrelas. As avaliações mencionam comentários positivos sobre o desempenho do notebook.

Prós: memória RAM expansível

memória RAM expansível Contras: versão do sistema desatualizada

6 de 7 Dell Inspiron i15-3501-A10P traz Windows 10 nas configurações de fábrica — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-3501-A10P traz Windows 10 nas configurações de fábrica — Foto: Divulgação/Dell

O Dell Inspiron i15-3501-A25P pode ser ideial para quem procura por especificações mais elaboradas. Isso porque ele investe no processador Intel Core i3, um dual-core de 10ª geração que confere velocidade até 3,4 GHz para desempenhar tarefas diárias. Além disso, o armazenamento sobe para 256 GB (SSD no modelo NVMe M.2) nesta opção, o dobro de alguns dos modelos mencionados anteriormente. A memória RAM, por sua vez, traz 4 GB, no formato DDR4, com possibilidade de expansão para até 16 GB. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 2.999.

A tela segue o mesmo padrão de tamanho, com 15,6 polegadas, dessa vez com resolução em HD (1366 x 768 pixels). O painel é retroiluminado por LED, mantém a borda fina e garante um acabamento com tecnologia antirreflexo. Sem placa de vídeo dedicada, o aparelho investe em uma opção integrada da Intel com memória gráfica compartilhada. Já a placa de som é representada pela Waves MaxxAudio Pro. Em termos de bateria, o produto garante três células e 42 Wh (integrada). Quanto aos recursos, é possível mencionar câmera integrada e portas USB, HDMI e USB. O modelo roda Windows 10. As avaliações classificam o computador em 4,2 estrelas. Entre os comentários há elogios ao desempenho, mas também alertam sobre a baixa qualidade da imagem.

Prós: sistema operacional atualizado

sistema operacional atualizado Contras: resolução em HD

7 de 7 Dell Inspiron i15-3501-A25P roda Windows 10 — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-3501-A25P roda Windows 10 — Foto: Divulgação/Dell

Com informações da Dell

Cinco dicas importantes antes de comprar um notebook