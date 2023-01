O que é escanteio asiático no Bet365? Veja significado de termos do site

"Escanteio asiático" e "Handicap asiático" são exemplos de termos presentes no Bet365 e em outros sites de apostas que causam estranheza entre os usuários. Isso porque as apostas esportivas têm ganhado popularidade no Brasil nos últimos anos, mas ainda representam um mercado recente no país — como sugere a confusa legislação sobre o assunto. Logo, muitos novatos ainda têm dúvidas sobre algumas expressões do mundo das apostas. O desconhecimento dos termos prejudica a tomada de decisões e pode causar prejuízos. Para ajudar quem está começando a apostar online, o TechTudo explica o significado de termos comuns no Bet365 e outros sites de apostas. Confira a seguir.

1. Handicap asiático

O Handicap asiático é uma forma de apostar que elimina a possibilidade de haver empate em uma partida. No futebol, esse tipo de abordagem é muito usado quando há um franco favorito em um jogo — e consequentemente, a odd para a sua vitória não é alta. Com o handicap asiático, você "dá uma vantagem" para o time menos favorito para equilibrar o confronto e, assim, aumentar o valor recebido ao apostar em seu adversário.

Imagine um jogo entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro, em que os times estão vivendo momentos muito diferentes — e, por isso, o Porco é o grande favorito. Nesse cenário, sua intenção é apostar no Palmeiras, mas percebe que o dinheiro pago nesse resultado é muito baixo. Então, para equilibrar as coisas, é possível apostar em um handicap asiático de -1 para o time da capital paulista.

Isso quer dizer que, de maneira fictícia, o Palmeiras começa perdendo de 1 gol de diferença. Assim, para que sua aposta seja vencedora, o clube precisa ganhar com pelo menos 2 gols de vantagem. Se a vantagem for de apenas 1 gol, o jogo é considerado empatado, e a aposta é devolvida. No entanto, em caso de empate dentro de campo ou se o Santos ganhar por qualquer placar, você terá perdido.

Por outro lado, também é possível apostar em um handicap a favor do time considerado zebra. Em nosso exemplo, caso você pense que o Palmeiras terá dificuldades para vencer o jogo, é possível apostar em +1 para o Santos. Assim, o time da Vila Belmiro começa com 1 gol de vantagem e você só perderia a aposta caso o Palmeiras fizesse uma diferença de pelo menos 2 gols. Se dentro de campo eles fizerem apenas 1 gol de diferença, seu dinheiro será devolvido.

2. Escanteio asiático

O escanteio asiático é semelhante ao handicap asiático, mas, em vez de focar no resultado da partida, foca na quantidade de escanteios durante o jogo. Com ele, você consegue apostar no número de córneres sem haver empates, isto é, sem precisar definir um número específico.

Nessa opção, a plataforma irá oferecer um número pré-determinado, e cabe ao apostador dizer se a quantidade de escanteios da partida ou de algum dos times será maior ou menor do que o valor proposto. Caso seja igual, o valor será devolvido. Esse tipo de aposta costuma oferecer cotações vantajosas e é uma boa opção para disputas muito equilibradas, nas quais você não consegue arriscar um placar.

3. Score

Score é um tipo de pontuação. Nos casos de jogos de futebol, o score é o resultado do jogo. Em plataformas como o Bet365, há uma possibilidade de aposta chamada de "Correct Score", que em português significa “Resultado correto”. Nessa opção, o apostador é considerado vencedor quando acerta o resultado exato da partida.

4. Odd

Odd é um tipo de cotação oferecida pelos sites de apostas para determinados resultados. Por exemplo, se a odd para a vitória de um time é de 3.00, é possível saber quanto você irá ganhar caso o seu palpite esteja certo: basta multiplicar o valor investido por três. Em nosso exemplo, um apostador que investiu R$ 10,00 nesse resultado poderá ganhar R$ 30,00.

Vale lembrar que as odds refletem a confiança do mercado de apostadores em determinado resultado. Por isso, os valores pagos pela vitória de times considerados “zebras” são maiores; por outro lado, as odds a favor de times favoritos são menores.

5. Banker

O Banker de uma aposta múltipla é o resultado no qual você tem mais confiança. Ou seja, se você apostar em um sistema, mas ainda não estiver satisfeito com a odd acumulada, você pode definir um dos resultados para ser o banker. Em geral, são escolhidas as apostas mais prováveis — e que têm odds mais baixas. Por isso, por extensão, existem usuários que chamam de banker quaisquer apostas com odd abaixo de 1.50.

6. Cash out

Cash out é o encerramento da aposta antes do fim do jogo ou dos jogos nos quais você apostou. Essa opção ajuda a minimizar perdas ou assegurar uma porcentagem de lucros. Imagine que você apostou no resultado de três jogos e, até o momento, dois estão certos. Antes que seja definido o resultado do terceiro, a plataforma pode oferecer o encerramento da aposta, entregando um valor abaixo do que você ganharia se acertasse o placar dos três jogos.

O apostador não é obrigado a aceitar o cash out, mas deve fazer uma análise dos riscos. No exemplo acima, se ele decidir continuar na aposta e o último resultado não for favorável, ele perderá todo o dinheiro investido.

