O que é Google One? Conheça o serviço usado por 1 bilhão de pessoas

Google One é um plano de assinatura do Google que garante mais espaço para armazenar arquivos no Gmail , Google Drive e Google Fotos . Recentemente, o serviço ultrapassou a marca de 1 bilhão de downloads em aparelhos que funcionam com o sistema Android , mas muitos usuários ainda desconhecem o seu funcionamento. Pensando nisso, o TechTudo explica detalhadamente para que serve o Google One e esclarece as principais dúvidas sobre o serviço para você decidir se vale a pena assiná-lo. Confira a seguir cinco perguntas e respostas sobre o plano de assinatura do Google.

Saiba o que é Google One e como funciona o serviço que já ultrapassou 1 bilhão de downloads

1. O que é e como funciona o Google One?

Google One é um plano de assinatura do Google que expande o armazenamento em nuvem, permitindo obter mais espaço para manter arquivos no Google Drive, no Gmail e no Google Fotos. Vale lembrar que, no plano gratuito de qualquer conta do Google, os usuários garantem 15 GB de armazenamento, os quais são divididos entre os três serviços. O Google One, portanto, aumenta o limite para 100 GB, 200 GB ou 2 TB.

Google One é a expansão do serviço de armazenamento do Google

Com o recurso, o usuário escolhe o plano de assinatura mais adequado às suas necessidades e expande a capacidade da nuvem do Google. Além disso, o Google One libera benefícios exclusivos, como compartilhar a assinatura com familiares e ter acesso ao suporte de especialistas. É importante lembrar que o serviço premium está disponível apenas para contas do Google de uso pessoal, e não funciona em contas corporativas.

2. Qual a diferença entre o Google One e o Google Drive?

O Google Drive é o serviço de armazenamento em nuvem que está incluso em qualquer conta do Google. Os arquivos mantidos nele ocupam parte dos 15 GB de armazenamento disponibilizados gratuitamente pela empresa. O Google One, por outro lado, é uma assinatura que fornece ainda mais espaço para que seja possível continuar usando o Google Drive mesmo após o limite do plano gratuito.

Google Drive oferece 15 GB de armazenamento no modo gratuito

Vale ressaltar que, quando um usuário assina o Google One, não há nenhuma alteração no Google Drive, ou seja, não é necessário transferir arquivos ou se preocupar com possíveis perdas. Assim, se os usuários que possuem um plano extra de armazenamento especificamente para o Google Drive assinarem o Google One, eles terão um upgrade automático.

3. Recursos e benefícios do Google One

O principal benefício do Google One é a expansão do limite de armazenamento em nuvem. Além disso, é possível compartilhar o serviço com até cinco pessoas da família sem custos extras e ter acesso ao suporte de especialistas do Google. A ferramenta oferece ainda outros benefícios exclusivos, que podem ter restrições de acordo com o país, o tipo de assinatura ou a disponibilidade.

Entre as vantagens que podem ser obtidas pelos assinantes estão recursos de edição avançados no Google Fotos, tanto para Android quanto iOS; créditos para usar em compras na Google Play Store, loja de apps do Google; chamadas de vídeo mais longas no Google Meet e mais proteção e segurança ao navegar na web com a VPN do Google One.

4. Planos e preços

Os planos de assinatura do Google One variam de acordo com as regiões. No Brasil, há três opções, sendo que todas dão direito ao suporte dos especialistas, compartilhamento do serviço com familiares e benefícios extras, que mudam segundo o nível da assinatura.

Veja os preços e planos do Google One

O plano básico inclui 100 GB de armazenamento e custa R$ 6,99 por mês ou R$ 69,99 por ano. O plano padrão oferece 200 GB de armazenamento por R$ 9,99 ao mês ou R$ 99,99 ao ano. Já o plano premium disponibiliza 2 TB de armazenamento pelo valor de R$ 34,99 por mês ou R$ 349,99 na assinatura anual. Além das vantagens citadas, esse plano também oferece os recursos do Google Workspace Premium.

5. Google One vale a pena?

Para saber se o Google One vale a pena, o usuário deve analisar a quantidade de arquivos que pretende ou precisa armazenar em nuvem. Caso eles excedam a quantidade limite de 15 GB oferecida gratuitamente pelo Google, o serviço torna-se uma alternativa para continuar guardando documentos, fotos, e-mails, entre outros arquivos, no Google Drive, Google Fotos e Gmail.

Além disso, com a possibilidade do compartilhamento do espaço extra com outros membros da família, o Google One pode ser um serviço útil para oferecer armazenamento adicional para diferentes pessoas com apenas uma assinatura.

Com informações de Google One (1 e 2) e Tech Radar

