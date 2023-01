O que é verificado no Instagram? Veja tudo o que você precisa saber

O verificado no Instagram , rede social disponível para Android e iPhone ( iOS ), é uma marca de seleção azul que aparece ao lado do nome de algumas contas. O símbolo serve para identificar perfis relevantes na sociedade e confirmar a legitimidade da conta para quem está pesquisando e seguindo ela. O ícone pode ser visto em vários perfis pela rede social, tanto para celebridades, quanto para marcas, empresas, influenciadores, políticos e muito mais. Nas próximas linhas, veja tudo o que você precisa saber sobre o verificado no Instagram.

O que é verificado no Instagram? Libera funções? Para que serve?

O verificado no Instagram é um símbolo de check azul que fica ao lado do nome da conta, e aparece tanto na área de buscas da plataforma, quanto na página de perfil e feed. Ele serve para confirmar que uma personalidade ou empresa de destaque é real, e que o perfil em questão realmente é da pessoa e/ou instituição.

Isso é importante porque, por exemplo, ao pesquisar “Neymar” no Instagram, várias contas aparecem fingindo ser o jogador. No entanto, apenas aquela que tem o símbolo azul ao lado do nome corresponde ao perfil verdadeiro.

Além disso, o verificado também serve para que as pessoas saibam quais contas são relevantes na sociedade. Em relação aos recursos, o verificado não libera nenhuma função adicional, mas sim apenas atesta a autenticidade e relevância do perfil.

Quem pode ter verificado no Instagram?

O verificado está disponível para pessoas, empresas ou entidades de destaque. Nesse quesito podem se encaixar celebridades, políticos, influenciadores, animais de estimação, portais de notícias, companhias, marcas, programas de TV, eventos, músicos etc. O Instagram apresenta alguns requisitos para que uma conta seja verificada - por exemplo, o perfil deve ser público, apresentar uma biografia, uma foto de perfil e ter ao menos uma publicação. Além disso, a pessoa, marca ou entidade deve ser alguém ou algo muito pesquisado, e ter aparecido em diversas fontes de notícias.

Outro item que também é relevante nesse processo é o impacto cultural desse perfil. Por exemplo, dentro do nicho de atuação em que o perfil se encontra – como esportes, viagens, moda, culinária etc. –, é necessário que essa conta tenha uma participação importante nos assuntos entre as pessoas que consomem conteúdo daquele nicho. Há ainda os casos de personalidades anônimas, mas que viralizaram muito rapidamente, e também são levados em consideração pela empresa no momento de carimbar o selinho azul.

Dá para comprar verificado no Instagram?

Não é possível comprar verificado no Instagram. O processo é feito gratuitamente pelo próprio Instagram por meio de uma inscrição, com formulários que devem ser preenchidos para atestar a relevância pública do perfil. No entanto, há alguns casos de hackers que invadem contas verificadas para, depois, venderem os perfis com o selo - prática considerada como irregular pela rede social e passível a punições.

Como pedir verificado no Insta?

Para pedir o verificado, você deve ir até o seu perfil e tocar em “Configurações”. Em seguida, vá em “Conta”. Depois, selecione a opção “Solicitar verificação”. Nessa etapa, é necessário inserir nome completo e documento de identidade. Além disso, também é preciso informar a qual categoria o perfil atende e em qual país ele é mais relevante.

O formulário também apresenta uma área opcional para adicionar links que comprovem a notabilidade pública da conta, como artigos, redes sociais etc. Ao finalizar, toque em “Enviar” para que a solicitação vá para análise.

