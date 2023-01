O que é VSCO? Tudo o que você precisa saber sobre o editor de imagens

O app VSCO , disponível para Android e iPhone ( iOS ), é um dos editores de imagens mais populares e que oferece diversos filtros predefinidos e ferramentas básicas para edição. Com ele, você pode fazer, por exemplo, ajustes de contrate e de saturação, efeito granulado, entre outros. Além disso, ele funciona também como uma rede social em que você compartilha as suas fotos e pode ainda se inspirar com as postagens de outros usuários na plataforma. Porém, diferentemente do Instagram , o aplicativo não mostra o quantitativo de seguidores e nem permite curtir ou comentar nas fotos.

Existe ainda uma versão paga do VSCO que possibilita fazer a edição e publicação de vídeos e fotos com ferramentas avançadas. Confira, a seguir, como funciona o aplicativo e quais são as suas principais funções.

1. O que é VSCO e como funciona?

O VSCO é um aplicativo de edição e compartilhamento de fotos. O foco dele não é ter mais curtidas ou seguidores, e sim poder expressar a sua própria fotografia. Ao criar uma conta, o seu perfil se torna imediatamente público e não há como mudá-lo para o privado. O layout do app é básico e intuitivo e possui diversos recursos para edição de fotos, com um limite de filtros predefinidos e ferramentas básicas disponíveis.

Além do seu feed, existe uma aba com os conteúdos de pessoas que você segue, mas as únicas opções para interagir são favoritar a foto, clicando na "estrela" abaixo dela, ou republicá-la, no símbolo de compartilhamento. A publicação republicada ficará salva na aba de “coleção”, no seu perfil.

Para ter mais informação sobre uma certa publicação, basta dar um toque na imagem e conferir detalhes como as hashtags, quem publicou, a localização e a data postada. Já o envio de mensagens diretas só é possível se os usuários se seguirem mutuamente.

2. Tem versão premium?

O aplicativo dispõe de uma versão premium que permite, além de publicar e editar mídias, fazer colagens com fotos, criar montagens em movimento sobrepondo vídeos e mais. A opção também disponibiliza todos os presets e ferramentas avançadas do VSCO para uma edição completa.

Outro recurso para quem faz a assinatura é o “Space”, que permite a criação de galerias de fotos compartilhadas. Assim, o usuário que estiver dentro de uma galeria pode compartilhar fotos referente ao tema específico. Para adquirir, o plano anual custa R$ 104,99, enquanto o mensal fica em R$ 41,99. É possível ainda testar a versão premium por sete dias sem precisar pagar.

3. Como usar os filtros do VSCO?

Para editar uma imagem e usar filtros no VSCO, basta clicar no símbolo (+), localizado no inferior da tela. Em seguida, toque novamente no mesmo símbolo e selecione a imagem da sua galeria para editar. Pressione “importar” para a mídia ser adicionada ao seu ‘estúdio’. Feito isso, toque novamente na imagem e depois no símbolo de edição, que fica no canto direito.

Na aba de edição, vá em “predefinições” para visualizar os presets disponíveis. Vale destacar que é possível testar diferentes conjuntos de filtros e, para mudar de grupo, é só tocar no nome do que desejar. Alguns filtros gratuitos populares são G3, P5, M5, M3, F2, T1, B5 e B1. Para finalizar a edição, toque em “próximo", no canto superior direito da tela e, para publicar no seu perfil e salvar na sua galeria de fotos, vá em “salvar e postar”.

4. Como editar vídeos no VSCO

A edição de vídeo é parecida com a da foto: basta ir na aba “estúdio” e selecionar o seu vídeo, tocando no símbolo de “+”. Caso queira, é possível também filmar direto do app. Para isso, toque na representação de uma câmera no lado direito e, depois, escolha a opção de vídeo. Ao finalizar o seu vídeo, automaticamente aparecerão os filtros para você utilizar, além das opções de edição na aba de “editar”. Depois de concluir, bastar compartilhar na sua rede social VSCO e salvar.

