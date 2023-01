O que significa o círculo verde no WhatsApp? Entenda o que é a novidade

O que é o círculo verde do WhatsApp? A novidade foi lançada no final de 2022 e nada mais é do que um acesso fácil ao Status dos usuários. Com isso, não é preciso ir na aba das postagens para conferir as publicações dos contatos salvos no celular - o que faz com que exista mais frequência nas visualizações. Os conteúdos compartilhados com o app permanecem seguindo as regras convencionais, sendo todos protegidos com a criptografia de ponta a ponta. Além disso, também é possível silenciar as atualizações dos status de um contato em específico, assim como já ocorre com as notificações tradicionais. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o círculo verde do WhatsApp.