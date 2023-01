Onde assistir a Harry Potter? Relembre história, elenco e trailer

Harry Potter é uma das maiores franquias do cinema, criada a partir dos livros da autora J.K. Rowling. A trama segue um menino órfão que recebe uma carta convidando-o para se tornar bruxo em uma das maiores escolas de magia do mundo, Hogwarts. Ao todo, a saga possui oito filmes, produzidos pela Warner Bros entre 2001 e 2011, e que estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max . Entre o elenco estão Daniel Radcliffe (Cidade Perdida), Emma Watson (A Bela e a Fera) e Rupert Grint (Servant), atores, inclusive, revelados pela série. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os títulos.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em 2001. No filme, Harry é um menino órfão que mora na casa de seus tios, que o maltratam. Um dia, ele recebe uma carta para se tornar um bruxo em Hogwarts, a melhor escola de magia e bruxaria do mundo. Então, o protagonista, interpretado por Daniel Radcliffe, é levado até lá por Hagrid (Robbie Coltrane), o segurança de Hogwarts, e assim dá início a sua jornada junto a novos amigos, em especial Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

O filme, assim como seus sucessores, obteve resultado memorável nas bilheterias. A partir de sites especializados, como o IMDb, é possível observar a opinião do público: com mais de 785 mil votações, Harry Potter e a Pedra Filosofal recebeu uma pontuação de 7.6 (do total de 10). Confira o trailer abaixo:

Harry Potter e a Câmara Secreta

Lançado em 2002, Harry Potter e a Câmara Secreta é o segundo filme da franquia. O início do filme mostra o personagem Harry, ainda de férias na casa de seus tios, antes de retornar à escola de bruxos para o seu segundo ano. Lá, ele recebe uma visita inesperada de um elfo doméstico chamado Dobby, que aparece para alertá-lo que um grande perigo está se aproximando de Hogwarts. Harry, no entanto, ignora Dobby e retorna à Hogwarts para um novo ano.

Neste filme, novos mistérios aparecem de maneira mais evidente, inclusive, resultando em alunos sendo petrificados. No IMDb, o filme atingiu a pontuação 7.4 (do total de 10), e, no Rotten Tomatoes, foi classificado em 80% (do total de 100%). Veja o trailer do filme a seguir:

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

O terceiro filme da saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lançado em 2004, aborda a fuga do prisioneiro Sirius Black, interpretado por Gary Oldman (Batman: O Cavaleiro das Trevas). O homem passou 12 anos preso em Azkaban, e é conhecido por ser um dos seguidores mais perigosos do bruxo Lord Voldemort, o pior de todos os tempos. Além disso, Sirius é suspeito de ter participado do assassinato dos pais de Harry Potter.

Em meio a este ambiente de incertezas e perigo, Harry, Rony e Hermione retornam para o terceiro ano de estudos. No IMDb, o filme atingiu a pontuação 7.9 (do total de 10), e no Rotten Tomatoes, foi classificado em 86% (do total de 100%). Confira abaixo o trailer de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

Harry Potter e o Cálice de Fogo

Harry Potter e o Cálice de Fogo foi lançado em 2005 e apresenta o retorno dos amigos Harry, Rony e Hermione para o quarto ano em Hogwarts. Neste longa, a trama gira em torno do perigoso torneio Tribruxo entre as três maiores escolas de magia da Europa. São elas o Instituto Durmstrang de Magia, representada por Vitor Krum (Stanislav Ianevski), Bruxaria e Academia de Magia Beauxbatons, representada por Fleur Delacour (Clémence Poésy), e Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, representada por Harry Potter (Daniel Radcliffe) e Cedrico Diggory (Robert Pattinson).

O filme conta com dramas e mortes inesperadas, além do retorno do bruxo mais perigoso de todos os tempos, Lord Voldemort, trazendo uma era de trevas para o mundo mágico. No Rotten Tomatoes, o filme atingiu nota 74% (do total de 100%), enquanto no IMDb, o score de 7.7 (do total de 10). Veja abaixo o trailer de Harry Potter e o Cálice de Fogo:

Harry Potter e a Ordem da Fênix

O quinto ano de estudos em Hogwarts é o mais desafiador até então. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), o mundo mágico critica Harry Potter, pois acham que ele está inventando mentiras sobre o retorno de Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Enquanto isso, a chegada da nova professora à Hogwarts, Dolores Umbridge (Imelda Staton), traz um clima tenso e ameaçador para Hogwarts. Para se fortalecer contra o perigoso bruxo, Harry, Rony e Hermione organizam um grupo secreto de estudantes, intitulado “Armada de Dumbledore”, a fim de praticar magia.

O filme também marca a chegada de personagens importantes para a saga, como Bellatrix Lestrange, interpretada por Helena Bonham Carter, conhecida por Alice no País das Maravilhas. No IMDb, Harry Potter e a Ordem da Fênix possui pontuação de 7.5 (do total de 10), e no Rotten Tomatoes, 81% (do total de 100%). Confira abaixo o trailer do filme.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

O sexto filme da saga, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, lançado em 2009, mostra o descobrimento do antigo livro escolar de uma pessoa chamada “O Príncipe Mestiço”. Neste filme, Lorde Voldemort está de volta e conta com a ajuda dos poderosos Comensais da Morte para enfrentar Alvo Dumbledore, Harry Potter e toda a Hogwarts.

O filme possui pontuação de 7.6 (do total de 10) no IMDb, e 78% (do total de 100%) no Rotten Tomatoes. Dentre os destaques do filme, ressalta-se participações dos personagens Draco Malfoy, interpretado por Tom Felton, e Severus Snape, interpretado por Alan Rickman. Confira abaixo o trailer do título:

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

Em 2010, foi lançado o sétimo longa da saga Harry Potter. Desta vez, a missão de Harry e seus melhores amigos, Rony e Hermione, é encontrar e destruir a imortalidade de Lorde Voldemort, que, no filme, é representada pelas horcruxes. A trama sombria e misteriosa de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, apresenta o Ministério da Magia e a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ambos tomados pelos Comensais da Morte de Lord Voldemort.

O filme é a primeira parte da produção, dividida em dois longas-metragens, e, por isso, marca a preparação para o confronto final. No IMDb, o filme atingiu pontuação de 7.7 (do total de 10), e no Rotten Tomatoes, 85% (do total de 100%). Confira abaixo o trailer de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1.

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2

O último filme da adaptação dos livros de Harry Potter foi lançado em 2011 e marca o grande final da saga Harry Potter. A trama gira em torno da grande batalha entre o bem e o mal: de um lado, Harry Potter, Rony e Hermione junto a seus aliados do bem, e, do outro, Lorde Valdemort, e seus aliados do mal. No IMDb, o longa atingiu a pontuação de 8.1 (do total de 10), e no Rotten Tomatoes, atingiu a pontuação de 89% (do total de 100%), marcando a maior pontuação dentre todos os títulos nestes sites especializados. Confira abaixo o trailer de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.