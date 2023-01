Ônibus em tempo real e mais: 5 apps para você evitar atrasos em 2023

1 de 6 Ônibus em tempo real e mais: 5 apps para você não se atrasar em 2023 — Foto: Letícia Merotto/TechTudo Ônibus em tempo real e mais: 5 apps para você não se atrasar em 2023 — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

Um dos aplicativos mais úteis para quem utiliza transporte público é o Moovit. A plataforma, disponível para Android e iOS, permite visualizar os horários dos ônibus e trens, conferir previsões de chegada e ainda fazer rotas com os respectivos transportes. O app aponta os trajetos para chegar até estações ou ruas, conferindo também o tempo médio de espera dos passageiros.

Para isso, na tela inicial do aplicativo, basta acrescentar o destino em “Para onde você quer ir?” e verificar a estação de ônibus que está mais próxima ao seu endereço. É possível favoritar a estação de casa ou trabalho, agilizando o processo de encontrar o transporte público. Nos três pontinhos, na parte superior esquerda, é possível mapear a linha, saber informações sobre integração, visualizar mapas e analisar notificações.

As opções e horários de transporte público também ficam disponíveis no Google Maps. Com o app, também disponível para Android e iOS, é possível encontrar partidas próximas de uma estação específica, ajustar horário de partida, e saber até mesmo a lotação de uma estação.

Para todas essas funcionalidades, abra o aplicativo, insira um destino e toque em “Rotas”. Na parte superior, vá em “Transporte público”, selecione o modo de transporte e tenha acesso a diversas opções, como a de conferir e ajustar datas e horários de partidas.

Para quem anda de transporte público, é sempre importante conferir o saldo de forma prévia, checando se será necessário recarregar o cartão de passagem. O aplicativo Riocard Mais, disponível para iOS e Android, é ideal para essa consulta de saldo e realização de recarga rápida dos cartões de transporte do estado do Rio de Janeiro.

Para acessá-lo, faça um cadastro no aplicativo, informando seu número de CPF e senha e,por meio do email cadastrado, ative a sua conta. Na página inicial, toque em “Recarga”, informe o número do cartão de transporte, o valor da recarga e a forma de pagamento. Vale lembrar que, para validar, é necessário pegar um ônibus que seja recorrente nos seus trajetos e/ou ir até um ponto de validação.

O aplicativo RecargaPay é útil para quem se depara com pouca recarga no cartão de passagem do transporte público e está atrasado, sem tempo para ir em um posto de recarga ou sacar o dinheiro para a passagem, permitindo também o pagamento do cartão de transporte pelo próprio celular.

Para realizar o procedimento, abra o app e informe o seu número de CPF e data de nascimento. Após inserir essas informações, é preciso entrar com uma conta do Google. Em seguida, insira alguns dados pessoais, como número de telefone e endereço. Em “Perfil”, arraste a tela do celular para baixo, e selecione “Recargas automáticas”. Nesse campo é possível programar recargas do cartão de transporte nos dias escolhidos.

O Cittamobi é responsável por informar a previsão do horário de chegada do ônibus nas paradas selecionadas. Assim, o app, que está nas versões Android e iOS, evita que o usuário saia de sua residência e espere um longo tempo pelo transporte no ponto de ônibus. Nele, é possível ainda favoritar as paradas e linhas de ônibus mais usuais no seu cotidiano, facilitando a rotina. Ainda a depender da localização do passageiro, o aplicativo fornece a opção de recarga do cartão de transporte também.

O acesso é bem prático e intuitivo. Logo na tela inicial do app, são mostrados os pontos de ônibus mais próximos da sua localização, assim como as linhas dos ônibus e seus destinos. Ao selecionar um ponto, é possível verificar quais transportes estão chegando ou quanto tempo falta até que eles cheguem. Já clicando nos três traços, na parte superior esquerda da tela, é possível verificar o mapa, traçar rotas, buscar linhas e visualizar os seus pontos e linhas de ônibus favoritos. A opção da carteira digital, cartões de transporte e formas de pagamento também estão disponíveis nesta aba.

