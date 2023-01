Os melhores leitores e editores de PDF gratuitos

Qual o melhor editor de PDF grátis? Comente no Fórum do TechTudo.

Com o VeryPDF você pode colocar marca d´água em documentos PDF, além de adicionar comentários e inserir imagens. O recursos pode ser útil para você marcar um documento PDF particular, ou de uma empresa, e evitar que seus dados sejam pirateados por outras pessoas mal intencionadas.

PDF Scissors é um app que utiliza a tecnologia Java Web Start para cortar documentos no formato PDF. O app se propõe a uma única tarefa e a faz de maneira muito simples e eficiente: cortar páginas de documentos. Isso pode ajudar donos de leitores eletrônicos a adaptar um texto à tela do leitor.

Win PDF Editor é um editor de PDF completo, com várias ferramentas para você apagar e adicionar itens ao documento já "fechado" de forma prática. Seu funcionamento é similar ao de um editor de fotos, com ferramentas como borracha, pincel, caixa de texto, recursos para adicionar imagens e muito mais.

O PDFescape é uma extensão para o navegador Firefox , que permite que você edite arquivos PDF online, direto do navegador, sem baixar nada. Conta com um grande número de ferramentas para edição, tanto de fotos quanto de texto.

O Nitro PDF Reader usa a interface Ribbon, que ficou famosa nos programa dos do pacote Microsoft Office . Com visual familiar, possui uma série de funções, tais como adicionar marcações, inserir comentários, extrair imagens, reproduzir assinaturas, obter certificados digitais e muitas outras.

O PDF Rider permite cortar, importar páginas específicas de outros documentos, apagar trechos do arquivo e ainda conta com opções de criptografia de dados e maior segurança. Bem leve, e possui uma interface simples e que qualquer um consegue usar no computador doméstico ou no trabalho.