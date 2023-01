Pacote de figurinhas para WhatsApp: 4 jeitos de encontrar stickers

Encontrar figurinhas para usar no WhatsApp é algo que pode ser feito de diversas formas. Normalmente, os usuários salvam esse adesivos quando são encaminhados por amigos ou familiares, mas muitas vezes você pode querer se expressar com fotos ou desenhos que ainda não estão em sua coleção. Por isso, existem outras maneiras de consegui-los, como em aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), que servem como "bancos de figurinhas" e até permitem que você crie os seus próprios stickers, usando fotos pessoais ou memes que tenha encontrado na web. Na lista a seguir, veja jeitos de encontrar figurinhas para usar no WhatsApp.

1. Procurar palavras-chave em apps como Sticker.ly

Existem apps que funcionam como “bancos de figurinhas” sobre os mais diferentes temas, em que usuários podem escolher suas preferidas e adicioná-las facilmente ao app de mensagens. Um exemplo é o Sticker.ly, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS). Para encontrar os stickers nele, basta abrir o app, tocar no ícone de lupa localizado na parte inferior da tela e digitar uma palavra-chave, como “Memes”.

Todos os pacotes existentes serão exibidos nos resultados da busca e você deverá escolher um deles e tocar em “Adicionar ao WhatsApp” para que ele seja vinculado ao seu aplicativo. Caso não queira adicionar o pacote todo, você pode selecionar apenas uma figurinha e, então, tocar no mesmo botão.

2. Baixar pacotes em apps

Há apps que oferecem figurinhas para WhatsApp com diversas temáticas. É o caso do Sticker Maker, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Ao acessá-lo, basta tocar em "Community", na parte inferior da tela, e conferir os pacotes de adesivos disponíveis para download. Há opções com memes engraçados, imagens fofas, ilustrações, entre outros conteúdos, e o aplicativo permite que eles sejam ordenados pelos mais recentes ou pelos mais baixados pelos usuários.

Ao escolher o seu preferido, selecione o botão "Adicionar ao WhatsApp" para que ele seja vinculado ao seu mensageiro - antes de concluir a ação, será necessário fazer login no app ou entrar com sua conta do Google ou Facebook. É importante dizer que não é possível fazer a adição de figurinhas individualmente - ou seja, todo o pacote será adicionado à sua conta do mensageiro.

Outro exemplo de plataforma com o mesmo objetivo é o Stickery, que também está disponível na Google Play Store e na App Store. Na página inicial do app, basta tocar na aba "Explore" para visualizar os pacotes disponíveis para download, que incluem temáticas como "Avengers", "Flork" e "Memes". Ao abrir um deles, toque no botão "Export" para adicioná-lo ao seu app de mensagens.

É importante dizer que, para realizar o processo, é necessário ter um cadastro no aplicativo. O período de testes dura sete dias e, depois disso, o custo do uso é de R$ 15,99 por semana, para dispositivos Android. No iPhone (iOS), o valor pode chegar a R$ 34 por compra no aplicativo.

3. Participar de grupos do WhatsApp para pegar stickers

Outra maneira de conseguir stickers para seu aplicativo de mensagens é participar de grupos em que usuários trocam diferentes tipos de figurinhas para “enriquecer” o seu acervo. Para encontrá-los, busque no Google por termos como “grupos de figurinhas para WhatsApp” ou “grupos de stickers”. Ali, você vai encontrar várias opções, incluindo o site gruposwhats.app. Nele, há diversas categorias, e basta tocar em “Entrar no grupo” para participar do chat em conjunto.

O botão te levará automaticamente para o mensageiro, bastando tocar em “Entrar no grupo” para confirmar o ingresso. Vale ressaltar que é importante atentar-se às regras, que normalmente estarão especificadas na descrição. Em muitos grupos, as figurinhas serão enviadas apenas pelos administradores; em outros, todos os participantes poderão trocá-las livremente.

4. Salvar memes no Twitter e transformar em sticker pela web

Se você é um usuário assíduo do Twitter, sabe que a rede social está repleta de imagens engraçadas e inusitadas. Assim, salvar essas mídias e transformá-las em figurinhas do WhatsApp é possível através de aplicativos como o Sticker.ly, que permite criar seus próprios stickers, sejam eles imagens fixas ou animadas.

Para isso, primeiramente salve ou faça uma captura de tela da imagem escolhida. Em seguida, abra o aplicativo de figurinhas e toque no símbolo de “+”, na parte inferior da tela. Escolha a opção “Normal” e selecione a foto de sua preferência; faça o recorte da proporção desejada e toque em “Avançar” e, depois, em “Salvar”. Crie um pacote ou selecione algum existente e, por fim, toque em “Adicionar ao WhatsApp”.

Também é possível criar figurinhas diretamente pelo WhatsApp Web, a versão para desktop do mensageiro. Para isso, abra uma janela de bate-papo e toque no ícone de anexo, simbolizado pelo clip de papel. Selecione a opção “Figurinha”, escolha a foto desejada e envie normalmente para o contato.

