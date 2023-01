Pix parcelado: como funciona? Vale a pena? 6 perguntas e respostas

O Pix parcelado é uma modalidade disponibilizada por alguns bancos digitais, que permite que os usuários dividam o valor de suas compras e serviços. Assim, o dinheiro é creditado em parcelas na conta do cliente, mas o total delas é recebido instantaneamente na conta do destinatário. O serviço funciona como uma operação de crédito pessoal, e, no momento de sua contratação, é possível escolher a data de vencimento da operação e a quantidade de parcelas desejadas. A seguir, o TechTudo responde seis dúvidas que envolvem o pagamento parcelado com o Pix.

Como funciona o Pix parcelado?

O Pix parcelado permite que uma empresa ou pessoa recebam o pagamento integral no momento da compra, mas sem precisar pagá-lo a vista de umav ez só. Para utilizá-lo, existem algumas exigências, como possuir uma conta em um banco digital e escolher o Pix como meio de pagamento. Nesse momento, o cliente escolhe a quantidade de parcelas e a data de vencimento. Só é possível efetuar a transação para contas de terceiros.

O Pix parcelado vale a pena? Tem juros?

A operação é apresentada pelos bancos como uma alternativa rápida para que os clientes possam fazer pagamentos instantâneos, mas descontados a prazo, mesmo sem possuir cartão de crédito ou ter o valor total na conta. No entanto, o Pix parcelado funciona de uma forma diferente do Pix tradicional, que é gratuito.

Quando ele está atrelado ao limite do cartão de crédito, existe a possibilidade da cobrança de juros, caso o pagamento não seja efetuado no vencimento. Na forma de uma linha de crédito pessoal, - ou seja, sem o cartão de crédito - o Pix parcelado ocasiona a recorrência de juros. As taxas são variáveis de acordo com a sua instituição financeira - nesse sentido, é preciso verificar antes de fazer o procedimento. Se ele vale a pena ou não depende dos juros envolvidos e das suas preferências pessoais.

Dá para usar em qualquer loja?

Atualmente é possível realizar uma operação de Pix parcelado para qualquer produto ou serviço, desde que aceitem essa forma de pagamento. Porém, o valor está submetido às taxas impostas a depender da instituição financeira que disponibiliza o recurso.

Está disponível em todos os bancos?

O serviço é oferecido pelas instituições bancárias Santander, Mercado Pago, Digio, PicPay e Nubank. Cada uma dessas instituições possui regras específicas para a realização do Pix parcelado. O Santander, por exemplo, permite o parcelamento do pagamento entre 2 e 24 vezes, e tem o valor mínimo para contratação de R$ 100.

Já no Mercado Pago, a operação é feita através de QR Code e utiliza o crédito que está disponível na conta do cliente. O valor mínimo para a contratação é de R$ 15.

Como fazer pix parcelado?

Para efetuar o parcelamento de pagamentos usando o Pix, é preciso acessar o aplicativo do banco que se deseja utilizar o recurso e buscar por “Pagar com Pix”. Após isso, escolha o tipo de chave, que pode ser o e-mail, telefone, CPF ou uma chave aleatória, e selecione a opção “Parcelamento”. Veja as condições e opções de pagamento e confirme, caso esteja satisfeito com as opções.

Com informações de Nubank e Banco Central

