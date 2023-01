Privacidade no celular: 6 ajustes de segurança para usar em 2023

Alguns ajustes de privacidade em celulares iPhone ( iOS ) e Android podem garantir mais segurança para você em 2023. Colocar senha no WhatsApp e não permitir o rastreamento da sua atividade para fins de publicidade direcionada, por exemplo, são ações simples de serem feitas, mas que têm um impacto relevante na segurança dos seus dados. Para garantir um uso mais anônimo e privado durante o ano que começou no último domingo (1), confira a seguir uma lista com seis configurações que você deveria usar no seu celular em 2023 para ter mais privacidade.

1. Autenticação em duplo fator no WhatsApp

Um recurso bastante útil para proteger o WhatsApp de clonagem é a verificação em duas etapas. Com ela, toda vez que um número é cadastrado em um novo aparelho, o app solicitará um código de seis dígitos para confirmar a migração da conta. Assim, a medida dificulta o acesso por parte de golpistas, impedindo golpes como o do pedido de dinheiro via Pix para familiares e amigos, por exemplo.

Para ativar o ajuste, no celular Android, basta tocar nos três pontinhos, no canto superior direito da tela inicial do WhatsApp. Ali, acesse “Conta”, seguido de “Confirmação em duas etapas” e ative a opção para que consiga inserir a senha de seis dígitos. Em seguida, é preciso confirmar o código duas vezes e clicar em “salvar”.

Já no iPhone, vá em Configurações, na parte inferior da tela, no WhatsApp. Em seguida, selecione a opção “Conta”, toque em “Confirmação em duas etapas” e inclua o código. Também será preciso informar um endereço de e-mail para caso esqueça a senha.

2. Não permitir que apps te rastreiem

Não permitir um rastreamento das suas atividades por parte de aplicativos impede que as plataformas utilizem sua navegação em apps para fins publicitários. A medida também proíbe que suas informações sejam compartilhadas com terceiros para outras finalidades similares.

Para ativá-la no iPhone, é simples: ao baixar um aplicativo ou abri-lo pela primeira vez, será mostrada uma pop up explicando que, desde o iOS 14.1, o celular permite que o usuário opte por não ter sua atividade rastreada no app. Aí, basta tocar em "Pedir ao App para Não Rastrear".

3. Desativar a localização precisa em apps

Uma outra função de privacidade que você precisa usar em 2023 é desativar a localização precisa em apps. Isso porque alguns aplicativos solicitam acesso contínuo à informação, mesmo que não necessitem dela para funcionar. No caso de apps que demandam o dado para funcionar, como o Uber ou iFood, você pode optar por compartilhar a localização apenas quando a plataforma estiver em atividade.

Para desativar essa localização no Iphone, vá em "Ajustes" e busque por "Serviços de localização". Por lá, veja a lista dos apps que você tem instalados no seu celular e, então, escolha o que deseja alterar. Ali, desative a chave "Localização Precisa".

Já no celular Android, clique em “Apps e Notificações”, dentro da aba de “Configurações”. Em seguida, basta clicar em “Permissões” e, logo em seguida, em “Localização”. Depois, basta desativar a chave de "Usar localização exata".

4. Colocar senha no WhatsApp

É possível deixar o WhatsApp mais seguro ativando uma senha no aplicativo. O recurso é útil porque adiciona uma cama extra de proteção, e impede que pessoas que desconheçam o código acessem suas conversas.

Para isso, em celulares Android, vá nos três pontinhos, no topo direito da tela. Ali, clique em “Privacidade” e acrescente uma senha por meio de bloqueio por impressão digital.

Já no iPhone, dentro do aplicativo de mensagens, é possível usar o Touch ID ou o Face ID. Para ativar, abra as “Definições no WhatsApp”, toque em “Privacidade” e, em seguida, permita a aplicação.

5. Revogar acesso à câmera/ao microfone em apps

A câmera e microfone são recursos que alguns apps podem solicitar acesso, como acontece com editores de imagem e de vídeos. No entanto, nem todos aplicativos que fazem essa solicitação de fato necessitam das funções para funcionar. Por isso, para garantir maior segurança, uma boa opção é bloquear esses acessos.

Para isso, no iPhone, abra os “Ajustes” e busque pelo aplicativo que deseja revogar o acesso. Ali, toque na chave que desativa o acesso à câmera e ao microfone, arrastando o botão para a esquerda.

No Android, também é possível realizar o mesmo procedimento. Abra o app de “Configurações”, toque em “Aplicativos”, selecione o app que deseja, e desative, na aba de “Permissões”, o acesso à câmera ou ao microfone.

6. Não mostrar conteúdo de notificações na tela de bloqueio

Ocultar as notificações na sua tela de bloqueio é uma boa alternativa para impedir que curiosos visualizem os conteúdos das suas mensagens. O processo pode ser feito tanto no Android e no iPhone, e possibilita que apenas você consiga acessar os recados recebidos antes de desbloquear o celular.

Para isso, no Android, vá em “Configurações” e procure pela opção “Apps e Notificações”. Em seguida, vá na opção de notificações da tela de bloqueio. Ao acessar, selecione “Não Mostrar Notificações”.

No iPhone, para impedir a visualização de notificações, basta tocar em “Ajustes”. Depois, vá em “Notificações” e selecione “Nunca” na opção “Mostrar Pré-Visualizações”. Você também pode modificar cada app individualmente, bastando pesquisar por ele.

