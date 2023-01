Proibido no Instagram: 6 coisas que você não pode fazer no app

O Instagram possui uma série de ações que são proibidas no app, embora muitas pessoas não saibam disso. Publicar informações privadas de outra pessoa sem a sua permissão, por exemplo, ou se passar por outros indivíduos na rede social são algumas práticas que podem banir você do app. A empresa possui termos de uso gerais direcionados aos seus usuários e, quando uma conta é criada, automaticamente ela responde à política da comunidade. Assim, no caso do não cumprimento das regras, o perfil pode ser suspenso ou banido. Pensando nisso, o TechTudo reuniu seis coisas que você não pode fazer no Instagram. Confira a seguir.

1. Dar informações falsas ou se passar por outra pessoa

Fornecer informações pessoais imprecisas, como data de nascimento errada, por exemplo, é uma prática que pode banir o seu perfil do Instagram. Por isso, o ideal é passar apenas informações verdadeiras sobre você. Caso não se sinta confortável para dividir com a rede alguns dados, você pode solicitar à plataforma para que apaguem a informação sobre você.

Ainda, fingir ser outra pessoa é outra coisa proibida na rede social. É por isso que perfis fake costumam ser banidos do Instagram - já que ferem já de cara uma das diretrizes dos termos de uso do app. Caso identifique uma conta falsa, você pode denunciá-la, tocando ao lado do nome do usuário e pressionando "Denunciar".

2. Vender usuários, seguidores e até curtidas

Já proibida pelo Instagram nos termos de uso, a venda de usuários na rede social se tornou também uma prática criminosa em agosto de 2022. A determinação foi feita pela 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo, que proibiu também a venda de curtidas e seguidores para os usuários do Instagram. Essas ações têm o intuito de aumentar, de maneira artificial e não-orgânica, o número de curtidas, seguidores e visualizações, e muitos internautas compram esses serviços para tornar os seus perfis mais relevantes. Porém, por não serem legítimas, elas são proibidas e podem banir sua conta.

De acordo com o Instagram, nenhum elemento da conta, incluindo nome de usuário, deve ser vendido ou transferido. Essa prática pode ser punida por se tratar de uma violação às regras, e o app pode diminuir o alcance das publicações da conta comprada, além de suspender novas publicações, deletar posts ou até banir a conta.

3. Solicitar senhas ou nomes de usuários de outros

O Instagram proíbe que usuários solicitem a senha de outros pelo aplicativo. Por isso, caso você queira pedir para algum amigo as credenciais de alguma conta que vocês tenham em comum, por exemplo, o ideal é fazer esse pedido externamente à rede. Quando feita, a ação pode resultar no impedimento do acesso do perfil solicitante aos serviços da empresa ou no encerramento da conta.

4. Criar conta para outras pessoas

Em sua política de privacidade, o Instagram deixa claro que há apenas uma exceção que permite a criação de conta para outras pessoas: se houver a permissão expressa dela. Sem isso, a rede social proíbe que seja criada uma conta para outra pessoa, por envolver informações de registro e, consequentemente, dados pessoais. Como uma das possíveis consequências, o perfil pode ser banido da plataforma, pois, entre outras coisas, entende-se que o usuário está se passando por outra pessoa.

5. Utilizar o canal de denúncias da plataforma de forma errada

O Instagram desenvolveu uma política específica para impedir discursos de ódio, assédio, violência e a disseminação de informações falsas em perfis, postagens ou comentários, e conta em parte com as denúncias feitas pelos próprios usuários para mantê-la. Uma coisa que pouca gente sabe, porém, é que, de acordo com os termos de uso do app, é proibido usar esses canais de maneira equivocada - como fazendo uma denúncia sem embasamento, por exemplo.

No momento da denúncia, é preciso justificá-la, para que o Instagram verifique o conteúdo dos posts e confirme se eles são mesmo abusivos ou contêm algum tipo de conteúdo que fere a política da comunidade. Se houver divergência entre a denúncia e a verificação da plataforma, o Instagram não toma nenhuma ação contrária ao perfil denunciante, pois não encontra nenhum problema com as informações analisadas.

6. Publicar informações privadas de outra pessoa (sem permissão)

Além de proibida pelo app, a prática de publicar informações privadas de outra pessoa, sem a devida permissão, é um crime no Brasil. O Instagram proíbe a publicação de dados confidenciais de outra pessoa sem permissão ou ainda a prática de violação dos direitos de outros - como, por exemplo, direitos autorais de um conteúdo postado.

Nesses casos, as postagens podem ser denunciadas e, em seguida, podem até mesmo ser removidas após análise da plataforma. As contas responsáveis pelas publicações dessas informações sem permissão também podem ser banidas.

