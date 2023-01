Project Zomboid: veja as 10 melhores bases nas principais cidades do game

Em Project Zomboid , jogo de sobrevivência da desenvolvedora The Indie Stone , jogadores precisam lidar com um apocalipse zumbi. Para isso, é necessário encontrar ferramentas, livros e outros recursos para se manter vivo. Por essa razão, é essencial ter uma base segura , na qual é possível realizar todas as suas tarefas sem atrair a atenção dos monstros. Seja em Muldraugh, Riverside, Rosewood, West Point ou Louisville, o TechTudo reuniu as dez melhores bases para se manter em segurança durante a jogatina. Confira a seguir.

Project Zomboid é um jogo de sobrevivência com elementos de RPG desenvolvido pela The Indie Stone — Foto: Divulgação/The Indie Stone

Muldraugh

Taverna (The Rusty Rifle)

Uma base interessante em Muldraugh é o bar da imagem abaixo. Com dois andares, a taverna ainda conta com diversos quartos, balcões, banheiros e bons espaços para armazenar itens e outros recursos. O local é grande e pode ser aproveitado conforme a criatividade de cada jogador. A seguir, veja os pontos positivos do lugar:

É próximo de um posto de gasolina;

É próximo de armazéns;

Fica perto de residências e restaurantes;

Há muitas árvores por perto, o que facilita na hora de caçar alimentos;

Não é distante de uma delegacia, uma livraria e uma loja de fitas VHS;

É um ambiente com poucos zumbis ao redor;

Possui um segundo andar, no qual é possível se isolar caso tenha uma marreta para destruir a escada;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#10760x10543x3774

A taverna de Muldraugh é uma boa alternativa para quem procura bases pela cidade — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Armazém

Seguindo a estrada principal da cidade, há um grande armazém no final. O local é bem espaçoso, fato que pode agradar aqueles jogadores que gostam de bases maiores. No entanto, é preciso paciência para limpar a área ao redor, visto que há um número considerável de zumbis por perto. Veja os pontos positivos:

É bem espaçoso e conta com diversos caixotes de madeira, o que facilita para aumentar a habilidade Carpintaria;

Possui um segundo andar, no qual dá para se isolar caso tenha uma marreta para destruir a escada;

Por ser um local grande, há muito espaço para armazenar itens e até mesmo carros;

Se bem utilizado, pode se tornar uma verdadeira fortaleza;

É próximo de garagens, residências, buffet, mecânico etc;

A vegetação ao redor é abundante;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#10620x9292x1479

Seguindo a estrada principal de Muldraugh, há um grande armazém que pode ser utilizado como base — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Riverside

Ferro-Velho

Apesar de contar com apenas um container, o local é protegido por cercas altas, as quais os zumbis não conseguem destruir ou subir. No entanto, há apenas uma entrada que é preciso fechar para evitar a invasão dos monstros. Além disso, o lugar possui vários tipos de carro, o que pode facilitar na hora de procurar um veículo funcional ou na hora de evoluir a habilidade Mecânica. Os pontos positivos são:

É cercado;

Fica próximo de um bar e de um mercadinho;

Há residências por perto;

Diversos tipos de veículos no ambiente, o que facilita para evoluir a Mecânica e conseguir peças para o seu próprio automóvel;

Há um pequeno container, o qual pode ser adaptado para uma pequena base;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#5938x5364x514

O Ferro-Velho de Riverside é útil para encontrar carros e estabelecer um base — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Self Storage

Um pouco mais afastado da cidade, o Self Storage é outro local cercado. Além disso, por se tratar de uma área de armazenamento, é possível encontrar ferramentas, livros, geradores e outros recursos importantes para a sobrevivência em Project Zomboid. Além disso, o lugar ainda pode se tornar uma base gigante. Confira os pontos positivos:

Há vegetação por perto;

Próximo a mecânico, residências e um restaurante;

Há um posto de gasolina na região;

Ao lado, duas fábricas grandes possuem diversos caixotes de madeira, o que é útil para aprimorar a habilidade de Carpintaria;

É cercado e seguro, exigindo apenas que feche a única entrada disponível;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#5534x6013x767

O Self Storage de Riverside pode se tornar uma base gigantesca e cheia de recursos — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Rosewood

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Rosewood é uma base segura, grande e cheia de recursos. No local, há solo o suficiente para plantações, estacionamento, ferramentas, garagem, cozinha e muito mais, o que facilita na hora de adquirir itens necessários para a sobrevivência. Dito isso, veja os pontos positivos do lugar:

É cercado;

Há bastante solo para plantar;

Possui um segundo andar, no qual dá para se isolar caso tenha uma marreta para destruir a escada;

Há vegetação por perto, facilitando a caça;

Diversas ferramentas, medicamentos e itens podem ser encontrados no local;

Nas proximidades, é possível encontrar zumbis vestindo roupas de bombeiro, as quais são consideradas boas alternativas para se proteger de mordidas e arranhões;

É próximo da delegacia, de residências e da rua principal, onde há outros estabelecimentos com bons loots;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#8136x11715x1027

O Corpo de Bombeiros é uma base segura e espaçosa em Rosewood — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Condomínio

Outra opção de base em Rosewood é o condomínio fechado, que pode se tornar uma verdadeira fortaleza composta por cinco casas. Para isso, basta fechar as entradas e eliminar os zumbis dentro das residências e do local. Além disso, todos os imóveis possuem garagens que podem conter ferramentas e até mesmo geradores. Veja os benefícios da base:

É cercada;

Há bons loots ao redor, visto que as cinco casas ficarão à sua disposição;

Há bastante vegetação por perto, favorecendo a caça e a obtenção de madeira para construções;

É localizada ao lado de um bar e atrás de alguns edifícios comerciais com roupas, comid a, livros, produtos de beleza e outros recursos;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#8030x11499x1325

O condomínio fechado pode se tornar uma grande base composta por cinco casas — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

West Point

Docas

West Point e Riverside são cidades próximas ao mar. Por essa razão, é possível utilizar a pesca para conseguir alimento. As docas de West Point são bases pequenas, mas capazes de sustentar longos períodos de sobrevivência, já que são cercadas de árvore e água. Observe os pontos positivos do lugar:

Possui água "infinita";

Há vegetação ao redor;

Há solo o suficiente para plantações;

É possível viver da pesca sem dificuldades;

Fica próximo a residências e uma loja de doces, locais possíveis de encontrar comida;

Há uma escola na região, na qual dá para encontrar livros e principalmente mochilas, que são itens essenciais para a sua jornada no Project Zomboid;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#11298x6585x1065

As docas de West Point são opções viáveis para se viver da pesca — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Três casas

Afastadas da cidade, essas três casas são perfeitas para montar base. Isso porque elas são cercadas, isoladas e rodeadas de água e vegetação. De bônus, ainda há uma cabine nas florestas da região, onde dá para encontrar um fogão a lenha, o qual é útil quando a energia acaba. Abaixo, estão listados os benefícios do local:

É isolado;

A água e a vegetação são abundantes;

Duas casas são cercadas, sendo que uma delas possui cercas altas e uma lareira, evitando a necessidade de procurar por um fogão a lenha;

As três residências são espaçosas, ou seja, há bastante lugar para armazenar itens;

Dependendo da sua vontade, é possível construir uma base gigante ao unir as três casas;

Há lugar para plantar em segurança;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#10172x6702x856

As três casas isoladas de West Point são protegidas por cercas e rodeadas por água — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Louisville

Seguindo a mesma lógica da dica anterior, em Louisville, a maior cidade do jogo até o momento, há três casas igualmente cercadas. No entanto, elas são ainda mais seguras quando comparadas com aquelas de West Point, visto que as três possuem cercas altas. Dito isso, os pontos positivos são:

Todas as casas são rodeadas de cercas altas, as quais os zumbis não destroem ou escalam;

Muita vegetação por perto, facilitando a obtenção de madeira e alimento;

Em uma das casas, há um pequeno lago, no qual dá para pescar e obter alimento em segurança;

Há inúmeras residências por perto, o que ajuda na hora de buscar por alimentos enlatados e outros recursos, como ferramentas;

Há apenas uma entrada, a qual é possível barricar para impedir a entrada dos zumbis e unir as três casas em uma única base;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#14239x2668x333

Em Louisville, a maior cidade do Project Zomboid atualmente, também há bases seguras — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

Casa com garagem grande

Outra casa "famosa" em Louisville está localizada na beira do mar. Com uma garagem grande, com espaço para três veículos, a residência possui uma fonte de água "infinita", cercas altas e um terreno considerável. A ideia aqui é fechar as entradas, na frente e atrás do local, e proteger a base. Com bastante solo e espaço, o jogador deve ficar protegido durante o apocalipse. Veja os benefícios:

É um local protegido por cercas altas, com poucas entradas;

Há fonte de água e possibilidade de pesca;

Possui um bom terreno e muito solo para plantações;

Garagem espaçosa, o que é útil para armazenar até três veículos em segurança. Se considerar o espaço total, você ainda consegue obter mais automóveis;

É próximo de outras residências e edifícios comerciais, o que facilita na hora de obter recursos e itens para a sobrevivência;

Localização: https://map.projectzomboid.com/#12235x2682x370

Em Louisville, há uma casa próxima ao mar e com uma garagem grande — Foto: Reprodução/Project Zomboid Map

