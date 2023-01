Quem visitou seu perfil no Twitter? Veja três formas de descobrir

Saber quem visitou seu perfil no Twitter é o desejo de muitos usuários. Atualmente, não há uma maneira oficial para descobrir as pessoas que visitaram a sua página. Entretanto, algumas ferramentas online oferecem a opção, como é o caso dos sites Twitcom e Round Year Fun. Vale ressaltar que, para usá-los, é necessário inserir as informações de sua conta, como login e senha.

Há também uma forma de analisar o seu perfil na rede, como curtidas e respostas e, a partir daí, ver a lista de pessoas que mais interagem com você. Essa é uma alternativa mais segura, visto que dentro do Twitter existe a ferramenta de Analytics. A seguir, o TechTudo preparou um conteúdo completo para você descobrir três formas diferentes de saber quem visualizou o seu perfil no Twitter.

Dicas de segurança

Quem sempre desejou saber quem acessou a sua página na rede social, mas não curtiu nem respondeu nenhum tweet, pode usar os sites Twitcom e Round Year Fun. Antes, porém, é importante ativar a verificação em duas etapas do Twitter, pois é necessário inserir suas informações pessoais nas plataformas.

Isso é indicado para que a sua privacidade seja preservada. A autenticação de dois fatores coloca uma camada extra de segurança e dificulta o acesso à sua conta. Utilizar ferramentas de terceiros pode deixar seu perfil mais vulnerável a cair em golpes de cibercriminosos, além de roubo de dados.

Há também outras dicas para garantir a segurança de seus dados, como manter os aplicativos e o sistema operacional do seu dispositivo sempre atualizados. Esse passo é essencial porque os updates são responsáveis pela correção de bugs e falhas de segurança.

Outra sugestão é desativar as permissões de acesso de apps, como localização, lista de contatos, câmera e microfone. Essas concessões deixam o usuário vulnerável e colocam a intimidade em risco. Confira seis coisas que você deve fazer para manter seu celular seguro.

Como saber quem visitou seu perfil no Twitter

1. Twitcom

O Twitcom é um site grátis e em português que promete descobrir quais foram as últimas pessoas que visitaram o seu perfil no Twitter. Para isso, basta clicar em "Conectar com o Twitter", realizar um cadastro rápido com as informações de sua conta da rede social e, em seguida, visualizar os últimos usuários que foram no seu perfil. Além desse recurso, o site foi muito utilizado no ano de 2015 por conta de suas comunidades sobre os mais variados assuntos, no estilo do Orkut.

2. Round Year Fun

O Round Year Fun também promete revelar as pessoas que visitaram seu perfil no Twitter. Além disso, a plataforma oferece diversos jogos relacionados à rede social. É o caso de uma antiga tendência chamada "Twitter Family Tree", no qual o site gerava quem era sua mãe, pai e filho do Twitter, conforme os seus seguidores.

Entretanto, alguns usuários relataram que o website é apenas uma forma de captar seus dados para possíveis golpes. Por isso, recomendamos a ativação da verificação em duas etapas antes de acessá-lo.

Para ver quem visitou seu perfil no Twitter por meio do Round Yer Fun, basta acessar o site (roundyearfun.org/who-visits-your-twitter-profile) e clicar em "Entre com o Twitter". Depois de fazer o login com a sua conta da rede social e autorizar o aplicativo, é possível ver os perfis que visitaram seu Twitter recentemente.

Acesse o site Round Year Fun; Clique em "Entre com o Twitter"; Caso não esteja conectado, faça o login com a sua conta do Twitter; Desmarque a opção "Tweet seu resultado", para que o site não crie um tweet sobre a sua consulta de visitantes ao perfil. Mesmo com a opção desmarcada, é possível que o post apareça. Vale confirmar no seu perfil; Clique em "Autorizar aplicativo", para permitir a coleta de algumas informações da rede social; Confira quais usuários visitaram seu perfil do Twitter — o site exibe apenas cinco perfis.

3. Twitter Analytics

Mesmo sem mostrar exatamente quem viu seu perfil, você pode realizar uma análise da conta com o Twitter Analytics. Por meio da ferramenta, é possível visualizar quantas visitas o seu perfil recebeu, assim como impressões de tweets, estatística de seguidores, menções e tweets de destaque separados por mês.

O Analytics é uma ferramenta do próprio Twitter, ou seja, é seguro e confiável. Por mostrar uma visão geral da sua conta, é possível extrair informações concretas e personalizadas.

Os recursos oferecidos pelo Twitter Analytics são interessantes para quem tem um perfil empresarial e quer interagir com seu público. Outra utilidade é medir as conversões de vídeos e links publicados na rede social, que redirecionam para o site de venda do seu produto.

