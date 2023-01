Quer trocar seu celular antigo por um novo? Conheça estes programas

O Brasil conta com algumas opções que tentam facilitar a vida de quem deseja trocar o celular antigo por um novo. Esse tipo de mecânica já era popular nos Estados Unidos, mas ganhou peso recentemente. Os programas disponíveis no mercado possuem algumas diferenças entre si, pois buscam públicos diferentes. Cada um deles conta com regras específicas de funcionamento, conforme você verá nas linhas a seguir.

Em linhas gerais, não é necessário que o celular antigo esteja 100% intacto. Marcas de uso, riscos, arranhões e até trincos na tela não são impeditivos. No entanto, quanto maior o grau de conservação do dispositivo, maior será o desconto no produto novo.

1. Troca Smart

O Troca Smart é uma das opções disponíveis no mercado para quem quer economizar com a troca do telefone. O programa é uma iniciativa do Trocafone e tem funcionamento bastante similar a outros serviços concorrentes. O consumidor deve levar o smartphone antigo até uma das 38 lojas parceiras – alguns exemplos de nomes famosos são Samsung, Americanas, Casas Bahia, Fast Shop, Magazine Luiza e iPlace. As lojas das operadoras TIM, Vivo e Oi também compõem a rede Troca Smart.

Após levar o celular antigo até a loja escolhida, o produto passará por uma avaliação que verifica não apenas a condição do aparelho, mas também dados como a validade do IMEI. De acordo com a empresa, as "marquinhas de uso, algum arranhão, ou trincado da tela não são problemas que desclassifiquem” um aparelho usado. Quanto mais conservado o dispositivo, maior será o desconto.

2. Claro Troca

Seguindo com a mesma proposta de oferecer desconto pelo celular usado na compra de um novo, o Claro Troca promete bônus extras e promoções válidas em lojas. O consumidor deve ir até uma loja da operadora e informar que quer utilizar o programa. Após isso, o vendedor irá avaliar o smartphone para consultar o valor do desconto de acordo com o estado de conservação. Caso ele seja aprovado, o cliente ganha um voucher para ser utilizado na compra do celular novo naquela mesma loja. Além disso, smartwatches também são elegíveis para o serviço.

O Claro Troca oferece uma ferramenta online de simulação de descontos. No site, é possível selecionar a marca, modelo e o armazenamento. Com isso, o sistema exibe um valor máximo possível de acordo com o que você informou. Durante simulação feita pelo TechTudo, o desconto máximo informado pelo site foi de R$ 1.541,00 para um iPhone 12 (128 GB). Vale lembrar que o aparelho não precisa ter sido adquirido na Claro, nem há obrigatoriedade de que o cliente contrate planos pós-pagos, por exemplo.

3. BuyBack iPlace

O Buyback é fruto uma parceria entre a Apple e a iPlace, uma relevante revendedora nacional de produtos da empresa. O programa é pensado para quem deseja adquirir um iPhone novo. Ainda assim, são aceitos smartphones de outras marcas (como Motorola e Samsung, por exemplo). A avaliação pode ser feita tanto presencialmente (numa unidade da empresa) quanto de forma online – nesse caso, o consumidor faz o envio gratuito pelos Correios.

Somente usuários com iPhone antigo podem optar pela entrega online. Além disso, ele deve informar o CEP de sua localidade para se certificar que está numa região contemplada pelo serviço. O usuário também deve preencher um formulário de seis perguntas sobre o estado geral do aparelho. Por fim, é só escolher o novo produto e concluir a troca pagando a diferença. O TechTudo preparou um artigo especial que mosta os detalhes do Buyback iPlace.

É importante ressaltar que iPhones comprados no exterior não são válidos para o BuyBack. Os produtos entregues em troca de desconto devem ter o selo da Anatel. Alguns modelos de Apple Watch também são elegíveis para a modalidade.

4. iPhone pra Sempre

O iPhone pra Sempre, do banco Itaú, é o que possui maior diferença entre os três produtos listados acima. Primeiramente porque o banco exige que o usuário tenha um cartão de crédito com limite suficiente para pagar o valor do celular Apple desejado. Além disso, nele não é possível entregar o seu celular antigo como forma de desconto na obtenção de um dispositivo novo. No entanto, uma vez dentro do programa, o usuário pode ter o iPhone mais recente a cada 21 meses.

O valor pago pelo cliente corresponde a 70% do preço oficial do aparelho e é dividido em 21 parcelas. A ideia é que, ao final desse período, o cliente troque de iPhone para um modelo mais novo. No entanto, se o usuário preferir sair do programa, é possível devolver o aparelho ou ficar com o smartphone adquirido no início do serviço. Neste último caso, é preciso pagar a porcentagem restante de 30%.

A contratação ocorre pelos apps do Itaú, Itaú Personnalité e Itaucard. O cliente deve abrir o app, realizar o login, acessar a opção de “Serviços” e selecionar o “iPhone pra Sempre”. É importante que o interessado leia os termos e condições do programa antes de fechar o negócio.

