Reboots e remakes: 10 séries que voltaram à vida nos streamings

Remakes e reboots são uma boa forma de apresentar um conteúdo já existente a um novo público ou até mesmo confortar os fãs de séries que já tiveram suas narrativas finalizadas. Por isso, uma onda dessas obras vem chegando às plataformas de streaming ao longo dos últimos anos e causando uma confusão na classificação dos termos. Alguns exemplos são a reimaginação de Gossip Girl , um sucesso entre os adolescentes no fim dos anos 2000; Bel Air, de Um Maluco no Pedaço; e até mesmo a novela Rebelde.

Enquanto o reboot classifica a continuação de uma produção feita em algum tempo depois, os remakes são narrativas que repetem o universo de uma história já contada — não necessariamente sendo fiel à trama original ou com foco nos mesmos personagens. Para apresentar os principais derivados que vêm ganhando o coração da audiência e a aclamação da crítica, o TechTudo reuniu uma lista de 10 séries que voltaram à vida nos streamings. Confira!

2 de 12 O reboot de Gossip Girl é ambientado no mesmo universo da trama original — Foto: Divulgação/HBO Max O reboot de Gossip Girl é ambientado no mesmo universo da trama original — Foto: Divulgação/HBO Max

📝 The Last of Us vai ter segunda temporada? Veja no Fórum TechTudo

Gossip Girl

Um dos reboots mais comentados dos últimos tempos é Gossip Girl, que foi recentemente cancelado pela HBO Max, após duas temporadas. Ambientada no mesmo universo em que a trama original, que estreou em 2007, a reimaginação da série traz um novo grupo de adolescentes aos corredores da Constance Billard School. Quem retorna também ao cenário mais badalado de Nova York é o blog Gossip Girl que, debruçando-se sobre as mudanças causadas pela internet nos últimos anos, traz novas confusões. A diferença, no entanto, está na identidade dos responsáveis pelas publicações, que são reveladas ao público logo de cara.

Ainda que tenha sido muito comentada, a série não obteve a mesma aclamação da trama original. Enquanto a produção protagonizada por Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester) acumula 84% de aprovação no Rotten Tomatoes, o reboot recebeu apenas 36% de aceitação.

3 de 12 Apesar da alta nas redes sociais, a série foi cancelada pela HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max Apesar da alta nas redes sociais, a série foi cancelada pela HBO Max — Foto: Divulgação/HBO Max

And Just Like That… (Sex and The City)

Após dois filmes que mostram os acontecimentos seguintes de Sex And The City, série clássica dos anos 90, foi a vez de uma nova produção da HBO Max hospedar o revival das histórias de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e suas amigas. Com uma segunda temporada confirmada pela plataforma e 48% de aprovação pela mídia no Rotten Tomatoes, a vida romântica da protagonista é tragicamente interrompida logo nos primeiros episódios quando a personagem precisa se reintegrar e resolver problemas do passado. Mas não sem a companhia de Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Samantha, interpretada por Kim Cattrall, não retornou devido a problemas pessoais com a líder do elenco.

Desta vez, três mulheres de meia-idade enfrentam diversos problemas físicos, existenciais e geracionais, que incluem a pressão estética. Os relacionamentos, com o passar do tempo, também passam por mudanças, assim como a harmonia familiar. Amor, sexo e amizade continuam o forte da série, que agora também inclui debates como as questões de gênero na trama.

4 de 12 Acompanhada de Miranda e Charlotte, Nova York continua como plano de fundo da série — Foto: Divulgação/HBO Max Acompanhada de Miranda e Charlotte, Nova York continua como plano de fundo da série — Foto: Divulgação/HBO Max

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado

Com sua renovação garantida pela HBO Max, Pretty Little Liars: Um Novo Pecado é um reboot da série baseada no livro homônimo de Marlene King, que foi ao ar entre 2010 e 2017 e acumula um total de 81% de aprovação no Rotten Tomatoes. Na nova versão, acompanhamos um novo grupo de adolescentes em sua rotina conturbada pela cidadezinha de Millwood, nos Estados Unidos. Vinte anos após os acontecimentos originais, as jovens são ameaçadas a pagarem o preço por erros cometidos por seus pais, no passado.

Com um tom de novidade, superando a aprovação da série original e acumulando 89% de validação da crítica, no reboot, um antigo inimigo da cidade retorna. E com ele, chega a ameaça de revelar os segredos das histórias de Tabby (Chandler Kinney), Noa (Maia Reficco), Imogen (Bailee Madison), Faran (Zaria) e Minnie (Malia Pyles).

5 de 12 Pretty Little Liars é ambientada em 20 anos após os acontecimentos originais da série — Foto: Divulgação/HBO Max Pretty Little Liars é ambientada em 20 anos após os acontecimentos originais da série — Foto: Divulgação/HBO Max

Rebelde

Uma das produções mexicanas de maior sucesso entre os jovens nos anos 2000 também não poderia ficar de fora. Tentando reunir uma nova geração de fãs, a Netflix adquiriu os diretos para um reboot da novela Rebelde, conhecida por ter lançado a banda RBD, formada pelo elenco. No remake de 2022, a trama narra a rotina de novos estudantes que chegam à Elite Way School, o tradicional colégio privado que hospeda os filhos da alta sociedade mexicana. Entre os dramas adolescentes, assim como na série original, a música é um forte vértice da produção, que honra os antigos hits da banda original.

Com a brasileira Giovanna Grigio no elenco, a nova versão surpreende ao acumular 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e trazer antigos nomes para as telinhas. Um exemplo disso é a personagem Celina (Estefánia Villareal), a antiga melhor amiga de Mia Colucci (Anahí) na novela, que retorna como diretora do internato.

6 de 12 Rebelde, assim como a tradicional novela mexicana, tem a música como uma vertente forte — Foto: Divulgação/Netflix Rebelde, assim como a tradicional novela mexicana, tem a música como uma vertente forte — Foto: Divulgação/Netflix

High School Musical: The Musical The Series

Um outro grande sucesso entre o público adolescente dos anos 2000 foi a franquia High School Musical, que rendeu três filmes entre 2006 e 2010 e retornou em versão de série para o catálogo da Disney+. Com nomes como Olivia Rodrigo e Joshua Bassett no elenco, um grupo de estudantes precisa trabalhar em conjunto para subir ao palco com uma produção teatral, cheio de cantorias e coreografias.

Assim como na trama original, eles percebem que o drama não fica apenas no roteiro, mas flui também entre suas relações interpessoais e românticas. Na ocasião, Ricky (Bassett) se inscreve na peça visando reconquistar Nini (Rodrigo). Com sua quarta temporada prestes a estrear, as três primeiras levas de episódios estão disponíveis no catálogo da plataforma, mas sem críticas o suficiente para gerar uma porcentagem de aclamação nos sites especializados.

7 de 12 Olivia Rodrigo e Joshua Bassett são as grandes estrelas da série — Foto: Divulgação/Disney+ Olivia Rodrigo e Joshua Bassett são as grandes estrelas da série — Foto: Divulgação/Disney+

Bel Air (Um Maluco no Pedaço)

Um grande sucesso dos anos 1990, Um Maluco no Pedaço, com Will Smith, ganhava as tardes na televisão aberta. Em 2022, um reboot com uma tonalidade mais dramática chegou ao catálogo do Star+. Bel Air acompanha o jovem Will (Jabari Banks), que enfrenta problemas no bairro em que mora com a sua mãe, na Filadélfia.

Para colocá-lo na linha, ela o envia para viver com a parte rica da família, que mora em uma mansão enorme em um bairro nobre de Los Angeles, na Califórnia. O jovem se contempla com a nova realidade, ainda que enfrente problemas de convivência em um novo ambiente classista e burguês da elite norte-americana. Acumulando 65% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série já tem uma segunda temporada garantida.

8 de 12 Jabari Banks interpreta Will no reboot de Um Maluco no Pedaço — Foto: Divulgação/Peacock Jabari Banks interpreta Will no reboot de Um Maluco no Pedaço — Foto: Divulgação/Peacock

Queer Eye: Brazil

Em agosto de 2022, a Netflix liberou a primeira temporada de Queer Eye Brasil, a versão nacional de um dos reality shows de maior sucesso da plataforma mundo afora. Inspirado no reality Queer Eye For The Straight Guy, que foi ao ar durante 4 anos na televisão norte-americana, a nova versão segue a mesma fórmula, em que seis homens da comunidade LGBTQIAP+ são convocados para transformar a vida dos chamados “heróis”.

A cada episódio, o estilo de vida, saúde, alimentação, aparência, vestimentas, moradia e outros aspectos de cada um dos convidados são transformados pelo Fabulous 5 — como é chamado o time formado pelos apresentadores. Ainda sem uma segunda temporada confirmada pela companhia de streaming, o elenco principal é formado por Luca Scarpelli, Yohan Nicollas, Rica Benozzati, Guto Requena e Fred Nicácio — atual participante do Big Brother Brasil 23.

9 de 12 Queer Eye: Brazil ainda não foi renovado para sua segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix Queer Eye: Brazil ainda não foi renovado para sua segunda temporada — Foto: Divulgação/Netflix

How I Met Your Father

How I Met You Father é inspirada em How I Met Your Mother, a comédia de sucesso que chegou ao fim em 2014 e mostrava as aventuras de Ted Mosby para encontrar a sua tão sonhada esposa. A premissa da nova série é mostrar uma versão mais moderna, centralizada em uma protagonista feminina e com personagens mais diversos.

Protagonizada, desta vez, por Hillary Duff, que vive a versão mais jovem de Kim Cattrall, Sophie tem sua vida social e profissional muito bem resolvida, enquanto a amorosa não funciona tão bem assim. Disponível na Star+ e com uma segunda temporada em vista, a jovem deve se aventurar em novas relações amorosas, enquanto escapa de outras e também contempla suas amizades ao morar no antigo apartamento ocupado pelo elenco original.

10 de 12 Hillary Duff é a grande protagonista da série, que procurou buscar trazer as mulheres ao centro da trama — Foto: Divulgação/Star+ Hillary Duff é a grande protagonista da série, que procurou buscar trazer as mulheres ao centro da trama — Foto: Divulgação/Star+

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar

A série original de Gilmore Girls estreou nos anos 2000 e ganhou 7 temporadas na televisão norte-americana, disponíveis pela Netflix. A trama acompanha a vida de mãe e filha que, para além da relação familiar, são grandes amigas. Enquanto Lorelai (Lauren Graham) é uma mãe solteira, Rory (Alexis Bledel) é uma adolescente na cidade de Stars Hollow, em Connecticut.

Nove anos após o fim da série, a plataforma de streaming proporcionou um reencontro, que acompanhou as parceiras durante um ano inteiro, mostrando toda a evolução na vida pessoal e profissional de cada uma delas. Enquanto Rory se forma e dedica-se ao seu trabalho nas eleições presidenciais, Lorelai e Luke (Scott Patterson) finalmente vivem um relacionamento, que não foge muito dos aspectos apresentados anteriormente.

11 de 12 O revival promovido pela Netflix acontece 9 anos após o fim da série — Foto: Divulgação/Netflix O revival promovido pela Netflix acontece 9 anos após o fim da série — Foto: Divulgação/Netflix

iCarly

Sucesso entre as crianças, a primeira versão de iCarly foi ao ar em 2007 na Nickelodeon, rendendo um total de 6 temporadas. Em 2021, Miranda Cosgrove e o restante do elenco original, com exceção à Jennette McCurdy, se reuniram para colocar o revival no ar pela Paramount+, que já foi renovado para uma terceira temporada pela plataforma.

Ambientada em quase 10 anos depois que o amado programa foi encerrado pelas web apresentadoras, a jovem influenciadora Carly (Miranda Cosgrove) reencontra seus amigos, que estão ocupados com a vida profissional e familiar, e decide entregar-se novamente ao seu antigo ofício. No Rotten Tomatoes, a série não obteve o número suficiente de avaliações para gerar uma porcentagem de aceitação.

12 de 12 Jennett McCurdy, a Sam, foi a única do elenco original que não retornou para o reboot de iCarly — Foto: Divulgação/Paramount Jennett McCurdy, a Sam, foi a única do elenco original que não retornou para o reboot de iCarly — Foto: Divulgação/Paramount