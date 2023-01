Repetidor de sinal Wi-Fi 5 GHz: 5 opções para aumentar alcance da internet

O repetidor de sinal Wi-Fi é uma boa opção para quem precisa estender o alcance da internet gastando pouco. Fabricantes como TP-Link e D-Link disponibilizam modelos compatíveis com a banda de 5 GHz por preços a partir de R$ 140 , como é o caso do TP-Link TL-WA850RE, que traz velocidade máxima de 300 Mb/s e configuração por aplicativo.

Já o D-Link DRA-1360 oferece configuração simplificada e uma velocidade de 867 Mb/s na banda de 5 GHz por valores que partem de R$ 210. Outra opção é o TP-Link RE450, que apresenta um design com três antenas ampliadoras de sinal e construção para combater o superaquecimento por cerca de R$ 440. Veja a seguir cinco repetidores de sinal Wi-Fi 5 GHz para comprar no Brasil.

O TP-Link TL-WA850RE promete estabilidade de sinal e compatibilidade com o aplicativo para celular da marca, o que permite a configuração remota. Instalado diretamente na tomada, o item hospeda uma rede dual-band de 2,4 GHz e 5 GHz, ambas em uma velocidade máxima de 300 Mb/s. O produto é vendido por valores a partir de R$ 140.

A configuração do eletrônico é bastante simples: basta conectá-lo na tomada e pressionar o botão WPS para estender a cobertura da rede Wi-Fi. Além disso, é compatível com todos os equipamentos sem fio com Windows. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de configuração, mas criticam que o sinal pode ser bastante instável.

Prós: design compacto e prático

design compacto e prático Contras: emite baixa velocidade

O D-Link DRA-1360 hospeda design inteiramente preto e conta com duas antenas flexíveis para ampliar o sinal da rede. A tecnologia oferece funcionamento dual band com até 1.200 Mb/s, sendo 400 Mb/s para a rede 2,4 GHz e 867 Mb/s para a 5 GHz. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 210.

A fabricante indica que a configuração pode ser realizada com o toque de um botão. Avaliado com uma nota de 3,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa recepção de sinal via cabo Ethernet.

Prós: configuração simplificada

configuração simplificada Contras: tecnologia Mesh deixa a desejar

O TP-Link RE200 fornece uma rede dual band de velocidade total de 733 Mb/s, que pode ser dividida em 433 Mb/s na frequência de 5 GHz e 300 Mb/s na de 2,4 Ghz. O item funciona imediatamente após a conexão em uma tomada, além de ser configurável remotamente via aplicativo. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 248.

Assim como os demais modelos, este utiliza a rede do roteador para aumentar o sinal, seja esta recepção sem fio ou cabeada via porta Ethernet. A cobertura de sinal pode chegar a 185 metros quadrados. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o funcionamento eficiente por toda a casa, mas criticam a instabilidade de sinal quando conectado em tomadas muito baixas.

Prós: bom alcance de sinal

bom alcance de sinal Contras: relatos de que a conexão em tomadas baixas pode causar instabilidade

O TP-Link RE305 hospeda design inteiramente branco e duas antenas para expansão de sinal. As laterais do aparelho oferecem orifícios para a circulação de ar, o que pode combater o superaquecimento do sistema. O painel de controle apresenta luzes em diferentes cores para indicar a intensidade do sinal, além de um único botão WPS para dar início ao funcionamento do item. O produto é encontrado por cerca de R$ 296.

A tecnologia é compatível com o aplicativo de celular da fabricante, o que versatiliza a utilização e configuração do aparelho de forma remota. O repetidor proporciona uma velocidade de 300 Mbps na rede 2,4 GHz e 867 Mbps na de 5 GHz. Vale destacar que sua compatibilidade para sistemas operacionais se estende a Linux, macOs e até Windows. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam bastante eficiência para estender a velocidade da internet, mas alguns usuários relatam sinal instável.

Prós: fácil de configurar

fácil de configurar Contras: pode conter instabilidades no sinal

O TP-Link AC1750 proporciona design com três antenas amplificadoras de sinal, o que pode torná-lo mais eficiente do que os modelos citados até agora. Além disso, as laterais também conservam orifícios para a circulação do ar, o que deve combater o superaquecimento do aparelho.

Vale destacar, ainda, a presença de uma porta Gigabit: uma característica interessante para aumentar o volume de transmissão de dados e aprimorar a eficiência de funcionamento. Além disso, a tecnologia suporta uma rede dual band com velocidade de 450 Mb/s na banda 2,4 GHz e 1.300 Mb/s na de 5 GHz. Segunda a fabricante, a cobertura pode alcançar mais de mil metros quadrados. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência notável do sistema, mas criticam que a cobertura de sinal pode ser um pouco menor do que a anunciada.

Prós: alcance extenso de sinal

alcance extenso de sinal Contras: preço um pouco elevado

