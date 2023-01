Segurança digital: 5 permissões a apps que você deveria rever em 2023

Aplicativos instalados em celulares Android ou iPhone ( iOS ) requerem uma série de permissões para funcionar, e é possível conferir os acessos necessários assim que abrimos o app pela primeira vez. Apps de mensagens, por exemplo, podem solicitar permissão à agenda de contatos, ao microfone e até mesmo à câmera do celular, enquanto aplicativos de mapas usam sensores de movimento e coordenadas de localização para sugerir rotas e direções. O problema é que nem todas essas permissões são sempre necessárias e, a depender do app, é possível que sejam utilizadas de maneira abusiva.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco permissões para rever em 2023 e aumentar sua segurança online. Confira quais são e como revogá-las nas linhas a seguir.

1. Acesso a todas as fotos da galeria

A permissão de acesso a todas as fotos da galeria do dispositivo pode levantar diversas questões envolvendo privacidade. Aplicativos maliciosos podem abusar do acesso para coletar imagens potencialmente sensíveis, o que pode comprometer a privacidade e segurança dos usuários. Ainda, no caso de apps que utilizem inteligência artificial para tratar imagens, é possível que o uso desse tipo de dados seja ainda mais obscuro, já que, em muitos casos, políticas de privacidade são pouco claras sobre isso.

O lado bom é que você não precisa mais conceder aos apps acesso à toda sua galeria. Isso porque, a partir do iOS 14 e do Android 13, é possível selecionar apenas algumas fotos específicas para os apps acessarem. Dessa forma, não é preciso compartilhar a sua galeria inteira com os aplicativos, o que diminui o risco das fotos vazarem ou caírem nas mãos de desconhecidos, por exemplo. A opção é dada toda vez que você abre um app pela primeira vez, bastando tocar em "Selecionar fotos e vídeos". Você pode mudar sua preferência posteriormente também, bastando ir nos ajustes individuais de cada app.

2. Permissão à localização contínua e/ou precisa

A permissão à localização do usuário pode ser considerada como um dado sensível e, por isso, não é recomendado que o acesso seja concedido a qualquer aplicativo. Apps de mapas, delivery e transporte podem solicitar o acesso para exibir trajetos e direções e mostrar restaurantes próximos a você, por exemplo. No entanto, existem apps que abusam do recurso para vender esses dados para empresas de publicidade. Com as coordenadas exatas, as companhias podem usar essa informação para construir um perfil mais relevante do usuário e, assim, usá-lo para disparar anúncios de forma massiva.

Apesar disso, em modelos mais recentes de celulares Android e iPhone (iOS) com versões mais atualizadas dos sistemas operacionais, é possível optar pelo uso da localização aproximada em aplicativos - o que evita que as coordenadas de GPS do usuário sejam acessadas com frequência. Vale dizer que também é possível optar pelo compartilhamento da localização apenas quando o app estiver em uso, o que impede que o programa acesse o dado quando estiver funcionando em segundo plano - evitando, assim, a coleta de informações sem o consentimento do usuário.

3. Acesso à sua agenda de contatos

A permissão de acesso aos contatos salvos na agenda é bastante controversa. Enquanto aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram usam o recurso para checar se outros contatos utilizam as plataformas para facilitar a comunicação entre usuários, outros apps se aproveitam do acesso para enviar spam - como links de phishing, por exemplo.

Por isso, evite conceder a permissão para aplicativos que expressamente não necessitam dela para funcionar. Apps de edição de foto, compras e jogos não têm motivo para solicitarem esse acesso. Portanto, a recomendação é não compartilhá-la com aplicativos do gênero.

4. Rastreamento da sua atividade nos apps

É comum que aplicativos instalados no celular se comuniquem com outras plataformas para rastrear informações de usuários com a finalidade de criar um perfil de consumo. De posse desses dados, eles podem compartilhá-los com companhias que disparam publicidade, na finalidade de gerar receita para o app em questão.

Antes da atualização do iOS 14, não era possível controlar esse rastreamento em celulares iPhone, mas o update passou a permitir que usuários bloqueiem a atividade entre os sites. Com o recurso, é possível optar por aceitar ou impedir que os apps enviem seus dados para outras plataformas - permitindo que o usuário monitore a forma como suas informações estão sendo utilizadas.

5. Acesso ao microfone

O acesso ao microfone também pode ser explorado por certos aplicativos, comprometendo a privacidade dos usuários. Em 2017, o jornal americano The New York Times revelou um escândalo envolvendo um uso abusivo dessas permissões em aplicativos de jogos disponíveis nas lojas do Google e da Apple.

Os apps solicitavam a permissão ao microfone do dispositivo e utilizavam um sistema de reconhecimento de conteúdo para identificar os filmes e programas de TV mais assistidos pelos usuários, para, então, disparar publicidade. Assim, se o usuário tinha o costume de assistir a esportes, ele receberia mais anúncios sobre o tema no celular.

Nesse sentido, é importante rever a permissão caso você a tenha concedido a muitos aplicativos instalados no celular. Mensageiros como o WhatsApp e apps de transcrição de áudio necessitam do recurso para enviar mensagens de voz e transcrever palavras, mas aplicativos de utilidades, como mapas, jogos e compras, não precisam do recurso para funcionar.

Vale dizer que a partir do iOS 14 e do Android 12 a Apple e o Google lançaram um recurso de privacidade que mostra um indicativo no canto superior da tela quando um app acessa o microfone do dispositivo. A função é particularmente útil por que permite verificar quando um app está acessando o microfone sem o consentimento do usuário.

Como rever permissões de aplicativos no iPhone (iOS) e no Android

Para revogar permissões de aplicativos no Android, acesse as configurações do celular e vá na aba "Apps". Em seguida, selecione o app desejado e toque em "Permissões". Na sequência, confira todos os acessos habilitados para o aplicativo, e escolha "Não permitir" para revogá-los.

No iPhone (iOS), acesse os ajustes do celular e deslize a tela para baixo até encontrar o aplicativo desejado. Em seguida, toque sobre ele. Na próxima tela, para revogar os acessos, basta desativar a chave ao lado das permissões.

