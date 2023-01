O ChatGPT já provou que é muito mais do que um simples chatbot – como esses que vemos no autoatendimento de lojas online. Desde seu lançamento, o robô desenvolvido pela OpenAI tem atendido a pedidos inusitados dos usuários, desde escrever um livro de história infantil até responder pretendentes em apps de relacionamento . As habilidades do software, no entanto, também podem vir a se tornar um problema para a segurança digital, visto que alguns hackers já utilizam o ChatGPT para facilitar crimes virtuais. Outros problemas da tecnologia têm a ver com plágios em trabalhos acadêmicos ou direitos autorais dos textos e músicas criados na plataforma.

Apesar das polêmicas, o mercado de tecnologia tem altas expectativas em relação ao chatbot. Especialistas acreditam, por exemplo, que a solução baseada em IA pode vir a substituir o sistema de busca do Google. Já Bill Gates, fundador da Microsoft, enxerga potencial no ChatGPT e se impressiona com o seu nível de inovação. Prova disso é que, na última segunda-feira (23), a empresa renovou um contrato bilionário com a OpenAI. Segundo o New York Times, os valores podem chegar a US$ 10 bilhões. A seguir, veja seis coisas surpreendes já feitas com o ChatGPT.

1 de 7 ChatGPT é usado para outros fins além de interagir com os usuários; veja formas curiosas de usar o chatbot — Foto: Getty Images/Bloomberg ChatGPT é usado para outros fins além de interagir com os usuários; veja formas curiosas de usar o chatbot — Foto: Getty Images/Bloomberg

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Veja no Fórum do TechTudo

1. Escrever um livro infantil

Alguns autores têm aderido ao ChatGPT como ferramenta de apoio na produção de livros fictícios, principalmente no que diz respeito à criação de personagens, cenas e diálogos. Apesar de a IA não ser capaz de criar histórias complexas e originais, o software pode ser utilizado por escritores que estão sem ideias para criar uma espécie de esboço da ficção. É claro que o autor ainda precisará revisar, aperfeiçoar e dar profundidade ao rascunho escrito pelo ChatGPT.

Em dezembro de 2022, o designer Armmar Reshi usou o ChatGPT para escrever a história infantil “Alice e Sparkle”. O conto acompanha a menina Alice e seu amigo robô Sparkle enquanto eles aprendem sobre o mundo da tecnologia. Após o texto ficar pronto, Reshi utilizou o software Midjourney, capaz de produzir ilustrações a partir de descrições textuais, para ilustrar a história. Segundo ele, nenhum valor foi gasto na produção do livro.

2 de 7 Capa do livro infantil "Alice and Sparkle", escrito por meio do ChatGPT e ilustrado com o Midjourney — Foto: Reprodução/Amazon Capa do livro infantil "Alice and Sparkle", escrito por meio do ChatGPT e ilustrado com o Midjourney — Foto: Reprodução/Amazon

“Alice e Sparkle” foi publicado na Amazon 72 horas após sua finalização, mas foi removido pouco tempo depois por conta de uma polêmica acerca da autenticidade das imagens utilizadas pelo software de ilustrações.

Veja 10 imagens impressionantes criadas pelo Midjourney 1 de 10

Uma biblioteca com visão aberta para o espaço — Foto: Reprodução/Midjourney 2 de 10

Uma menina com árvores enraizadas na cabeça — Foto: Reprodução/Midjourney Pular X de 10

Publicidade 10 fotos 3 de 10

Super Mário e Princesa cozinhando — Foto: Reprodução/Midjourney 4 de 10

Um quadro de Harry Potter em estilo cubista — Foto: Reprodução/Midjourney Pular X de 10

Publicidade 5 de 10

Um astronauta jogando bola com o Planeta Terra — Foto: Reprodução/Midjourney 6 de 10

Versão realista de Peppa Pig — Foto: Reprodução/Midjourney Pular X de 10

Publicidade 7 de 10

Um inseto na floresta com asas brilhantes e pontos de luz pelo corpo — Foto: Reprodução/Midjourney 8 de 10

Um avião em formato de pássaro — Foto: Reprodução/Midjourney Pular X de 10

Publicidade 9 de 10

Um menino cavalgando no cavalo em cima de uma nuvem — Foto: Reprodução/Midjourney 10 de 10

Um urso gigante com armadura — Foto: Reprodução/Midjourney Pular X de 10

Publicidade De fotos ultrarrealistas a quadros e esculturas: confira imagens inusitadas feitas com a ferramenta

2. Escrever códigos maliciosos

A inteligência do ChatGPT pode ser utilizada por cibercriminosos para escrever códigos maliciosos — ao menos é isso o que sugere a Check Point Research. Segundo pesquisadores da empresa de cibersegurança, a tecnologia consegue gerar linhas de código maliciosas e até criar e-mails que contêm phishing a partir de simples comandos. O software permitiria inclusive clonar o código de malwares já existentes.

Em dezembro de 2022, pesquisadores da Check Point se infiltraram em fóruns clandestinos da dark web e identificaram postagens de hackers que já utilizavam o ChatGPT para praticar crimes virtuais. Entre eles está a criação de malwares focados em roubar dados sigilosos dos usuários.

3 de 7 Pesquisadores alertam que o ChatGPT pode se tornar ferramenta na mão de hackers — Foto: Getty Images Pesquisadores alertam que o ChatGPT pode se tornar ferramenta na mão de hackers — Foto: Getty Images

Segundo o especialista da Check Point Sergey Shykevich, o ChatGPT tem o potencial de alterar significativamente o cenário de ameaças cibernéticas. Isso porque, graças ao software, qualquer pessoa com recursos mínimos e pouco conhecimento em programação pode criar códigos maliciosos.

3. Escrever redações do Enem

Desde seu lançamento, o ChatGPT chama a atenção por escrever textos escritos de tão forma fidedigna à escrita humana e tão rapidamente. Mas será que, se o robô se inscrevesse no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), tiraria nota 1000 na redação? Foi isso que a equipe do portal de notícias G1 tentou descobrir.

Em dezembro do ano passado, repórteres testaram a inteligência artificial e solicitaram a confecção de uma redação sobre o tema da última prova do Enem — “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O ChatGPT concluiu a tarefa em 50 segundos. A equipe, então, encaminhou o texto para a avaliação de duas professoras, Marina Rocha e Flávia Consolato, que concederam a nota 680 de 1000.

4 de 7 Redação gerada pelo ChatGPT sobre o tema abordado no ultimo Enem — Foto: Divulgação/G1 Redação gerada pelo ChatGPT sobre o tema abordado no ultimo Enem — Foto: Divulgação/G1

Apesar de alguns problemas terem sido pontuados durante a correção do texto — como falta de concordância, pouco repertório externo e repetições —, os erros são justificados. Eles ocorrem porque a IA é treinada com conteúdos disponível na Internet, incluindo textos que fogem à norma padrão de escrita ou com informações incorretas – limitação esta que o ChatGPT assume logo de cara.

4. Escrever canções com um estilo de composição específico

O ChatGPT é capaz de escrever músicas em estilos de cantores específicos. Em janeiro deste ano, o cantor australiano Nick Cave chamou atenção ao compartilhar, no site “Red Hand Files”, sua opinião acerca das músicas criadas pelo chatbot no chamado "estilo de Nick Cave". O cantor admitiu não compartilhar do mesmo entusiasmo sobre a IA e até mesmo pareceu se assustar com a tecnologia.. “Isso nunca pode ser revertido ou desacelerado, pois nos move em direção a um futuro utópico, talvez, ou à nossa destruição total", comentou.

5 de 7 Cantor Nick Cave não gostou das musicas ao seu estilo criadas por fãs através do ChatGPT — Foto: Divulgação/Nick Cave Cantor Nick Cave não gostou das musicas ao seu estilo criadas por fãs através do ChatGPT — Foto: Divulgação/Nick Cave

O ChatGPT também pode criar canções seguindo o estilo de artistas brasileiros populares, como Tim Maia, Robertos Carlos e Alcione. Para criar esse feito, a IA estuda as características e padrões presentes na escrita do artista sugerido e gera um texto com estilo semelhante ao do autor. Além disso, o software também pode ser alimentado com trabalhos específicos de um compositor e, dessa forma, criar um texto semelhante aos apresentados.

5. Responder matches de apps de relacionamento

Por ser capaz de simular interações humanas, o ChatGPT pode também ser usado para responder mensagens em aplicativos de relacionamento. Jordan Parker, editora associada do site de notícias Business Insider, teve a ideia de pedir para o chatbot recomendações de respostas para mensagens recebidas no app de namoro Hinge.

Quem achou que o ChatGPT mandou mal na redação do Enem é porque não viu o software em ação quando o assunto é flerte. Segundo Parker, as respostas sugeridas pelo chatbot foram tão constrangedoras que nenhum pretendente deu continuidade à conversa. “Algumas das respostas foram tão insuportavelmente dignas de constrangimento que me deu nojo”, disse Parker.

6 de 7 ChatGPT pode ser uma opção para saber que mensagem mandar para quebrar o gelo em um app de paquera — Foto: Divulgação/Tinder ChatGPT pode ser uma opção para saber que mensagem mandar para quebrar o gelo em um app de paquera — Foto: Divulgação/Tinder

Para se ter uma noção, um dos matches da jornalista disse que seu medo mais irracional era voar. Ela, então, pediu ao ChatGPT para dar uma resposta engraçada. O chatbot escreveu: "Sem problemas, ficarei mais do que feliz em segurar sua mão e dar apoio moral durante a turbulência. E se o avião cair, pelo menos nós sairemos juntos em uma explosão romântica de glória!'".

Apesar de ser capaz de gerar respostas convincentes para perguntas variadas, a IA não tem habilidades sociais e, portanto, senso do que pode ser ou não constrangedor.

6. Plagiar trabalhos acadêmicos

Em dezembro de 2022, Darren Hick, um professor substituto de Filosofia da Universidade de Furman, identificou que um dos seus alunos havia utilizado o ChatGPT para fazer a redação de um trabalho acadêmico. Para ele, o que denunciou o plágio foi o fato de que o texto, apesar de possuir uma boa coerência sintática, não fazia sentido. “O ensaio descreveu com confiança e minuciosamente as opiniões de Hume sobre o paradoxo do horror de uma forma completamente errada”, disse.

Apesar de a maioria das instituições acadêmicas utilizarem softwares de detecção de plágio para detectar trabalhos que não são originais, textos escritos pelo ChatGPT podem passar facilmente despercebidos pelos programas de detecção. Isso porque o conteúdo não é copiado diretamente da Internet, mas sim formulado com auxílio do banco de dados da IA. Para contornar isso, é preciso se atentar a algumas pistas deixadas pelo software, como informações que não fazem sentido ou falta de referências externas.

7 de 7 OpenAI Detector é um projeto dos desenvolvedores do ChatGPT para identificar trabalhos feitos pela IA — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira OpenAI Detector é um projeto dos desenvolvedores do ChatGPT para identificar trabalhos feitos pela IA — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Além disso, a OpenAI disponibilizou uma plataforma para identificar textos escritos pelo ChatGPT: o OpenAI Detector (https://huggingface.co/spaces/openai/openai-detector). A ferramenta ainda está em fase de desenvolvimento, mas pode ser utilizada gratuitamente por qualquer usuário.

Veja também: Como desativar o Instagram ou excluir definitivamente?