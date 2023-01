Significado das figurinhas: conheça a definição de 10 emojis

Saber o significado das figurinhas é importante para comunicar adequadamente um sentimento em uma conversa online. Mas nem sempre o significado do emoji é entendido pelos usuários da mesma forma do que quando foi idealizado pelos seus desenvolvedores. Por exemplo, você sabe o que significa o emoji com a mão na cabeça e o significado dos emojis de pessoas de maneira geral? O emoji com a mão acima da testa representa ok com o corpo inteiro. Para evitar constrangimentos e usar uma imagem que não ilustra o que você deseja, confira a lista do TechTudo com dez emojis que foram criados com finalidade diferente do utilizado e conheça seu real sentido.