SSDs de 1 TB são ideais para quem quer deixar o computador ou notebook mais rápido. Além disso, podem ser indicados para quem quer guardar muitos arquivos. Empresas como SanDisk , Crucial , Western Digital e Sabrent oferecem modelos por preços a partir de R$ 456 , como é o caso do SanDisk SSD Plus, que traz conexão SATA e velocidade de leitura de 535 MB/s. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já o XPG Spectrix S40G, da Adata, apresenta iluminação RGB por valores que partem de R$ 770. Outra opção é o Sabrent Rocket, que conta com uma velocidade de leitura de 5.000 MB/s e uma taxa de gravação de até 4.400 MB/s por cerca de R$ 1.049. Confira a seguir seis SSDs de 1 TB para comprar no Brasil em 2023

SSD 1 TB: 6 modelos com muita memória para deixar seu PC mais rápido

1. SanDisk SSD Plus – a partir de R$ 456

SSD Plus, da SanDisk, deve atender quem busca um modelo para guardar muitos arquivos

O SSD Plus, da SanDisk, é um equipamento de conexão versátil, pois é compatível tanto com notebooks quanto com desktops. Além disso, a memória robusta de 1 TB deve atender às necessidades da maior parte dos públicos. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 456.

Ele apresenta uma velocidade de leitura de 535 MB/s, enquanto a taxa de gravação traz valores de 450 MB/s. O produto promete uma porta de conexão SATA, instalação simplificada, promete um sistema mais fluido para executar tarefas básicas e um tamanho aproximado de 3 polegadas. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação.

Prós: bom funcionamento

bom funcionamento Contras: velocidade de leitura e gravação poderia ser maior

2. Crucial BX500 – a partir de R$ 465

Crucial BX500 tem 2,5 polegadas

O Crucial BX500 apresenta um armazenamento interno de 1 TB, o que deve ser o bastante para guardar muitos arquivos, como jogos, documentos, músicas, filmes e aplicativos. O periférico apresenta dimensões de 2,5 polegadas e compatibilidade com notebooks por meio de uma porta SATA III. O produto é visto por cifras a partir de R$ 465.

Ao ser instalado na máquina, o usuário pode usufruir de uma taxa de leitura de 540 MB/s e gravação de 500 MB/s. A conexão é estabelecida por uma porta SATA. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores informam que o produto cumpre com as especificações técnicas anunciadas. Porém, alguns criticam que o design de revestimento é confeccionado em plástico ao invés de metal.

Prós: muito armazenamento

muito armazenamento Contras: revestimento em plástico

3. Crucial CT1000P2SSD8 – a partir de R$ 525

Crucial P2 CT500P2SSD8 oferece velocidade de leitura de até 2.400 MB/s

O CT1000P2SSD8, da Crucial, também apresenta um armazenamento interno com 1 TB, embora o fornecedor disponibilize outros modelos com capacidades entre 250 GB e 2 TB. Compatível com desktops e notebooks, o item fornece uma taxa de leitura de 2.400 MB/s e uma velocidade de gravação por 1.900 MB/s. Ele é vendido por cerca de R$ 525.

A fabricante disponibiliza uma garantia de 5 anos e fornece um software de gerenciamento para administrar a otimização do aparelho. O dispositivo se mostra compatível com os sistemas Windows, Linux e macOS. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício para as especificações técnicas ofertadas. No entanto, criticam que chip pode esquentar um pouco durante o desempenho.

Prós: instalação simplificada

instalação simplificada Contras: relatos de um leve aquecimento no chip

4. Western Digital SN350 – a partir de R$ 631

O SN350, da Western Digital, disponibiliza uma extensa capacidade de armazenamento interno de 1 TB. Para além disso, seu desempenho promete uma taxa de leitura de 3.200 MB/s e outra para gravação de 2.500 MB/s. A tecnologia possui encaixe exclusivo para desktops por meio de uma porta SATA. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 631.

O componente tem formato M.2, para computadores com um slot NVMe. O diferencial do produto é que ao adquiri-lo, a fabricante permite o download de um software que deve auxiliar no monitoramento da tecnologia. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os usuários destacam que o artigo entrega tudo aquilo que promete.

Prós: desempenho e qualidade

desempenho e qualidade Contras: compatível apenas com desktops

5. Adata XPG Spectrix S40G – a partir de R$ 770

O XPG Spectrix S40G, da Adata, se destaca devido ao acabamento com iluminação RGB. Esta característica pode chamar a atenção do público gamer e que procura por peças para combinar com a decoração do setup. O modeo é comercializado por valores que partem de R$ 770.

Assim como os demais, este também dispõe de um armazenamento interno de 1 TB. A fabricante promete uma garantia de até cinco anos, uma taxa de leitura de 3.500 MB/s e uma velocidade de gravação de 3.000 MB/s. O produto oferta compatibilidade exclusiva com notebooks. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design elegante do chip.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: incompatível com desktop

O modelo Rocket, da Sabrent, pode ser utilizado tanto em notebook quanto em desktop, além de conter um armazenamento interno de até 1 TB. Esta capacidade pode ser útil para guardar jogos no sistema ou arquivos pesados. O desempenho do produto garante uma velocidade de leitura de 5.000 MB/s e uma taxa de gravação de até 4.400 MB/s. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.049 para comprar o produto.

Estes valores devem chamar a atenção do público gamer ou entusiasta. Vale destacar que para atingir estas velocidades, é imprescindível uma placa-mãe com PCIe de 4ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a velocidade atrativa e sua eficiência durante a reprodução de jogos.

Prós: performance acima da média

performance acima da média Contras: preço elevado

