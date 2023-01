SSD 480 GB: 7 modelos para instalar no notebook e no PC

Um SSD de 480 GB pode oferecer mais agilidade ao iniciar o sistema e abrir programas no PC ou no notebook, por um investimento relativamente baixo. Este tipo de armazenamento promete muito mais desempenho do que os tradicionais HDs. No Brasil, marcas como ADATA, Crucial , Kingston , SanDisk e outras oferecem soluções de preços variados. O Kingston SA400S37 custa a partir dos R$ 192 e traz a interface SATA de 2,5 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Além de mais rápido, um SSD deve ser uma alternativa mais segura, pois não conta com peças mecânicas. No caso dos modelos M.2 NVMe, como o Corsair Force MP510, ainda é possível adicionar um SSD sem abrir mão de discos mecânicos já instalados, o que pode aumentar a quantidade de armazenamento de dados. Esta opção custa cerca de R$ 575. O TechTudo apresenta a seguir sete opções com 480 GB disponíveis no mercado brasileiro.

1 de 4 SSD Kingston está entre as opções da lista — Foto: Divulgação/Kingston SSD Kingston está entre as opções da lista — Foto: Divulgação/Kingston

1. Kingston SA400S37 – a partir de R$ 192

O SSD da Kingston utiliza a interface SATA, que pode ser usada em um grande número de dispositivos. O formato também pode ser adaptado como solução de armazenamento externo por meio de uma case USB. O modelo é muito bem avaliado pelos consumidores da Amazon, com cinco estrelas dadas por mais de 90% dos usuários, que destacam o custo-benefício do SSD.

O Kingston SA400S37 não é a opção com maior desempenho, já que apresenta velocidade de leitura de 500 MB/s e velocidade de gravação de até 450 MB/s. Os números são mais velozes que de um HD, mas ficam abaixo de outros modelos de SSD do mesmo segmento. Os grandes diferenciais do SA400S37 são o custo menor, visto por aproximadamente R$ 192, e a alta compatibilidade.

Prós: custo baixo e promessa de durabilidade

custo baixo e promessa de durabilidade Contras: desempenho fica atrás de outras opções

2. Sandisk Plus SDSSDA – a partir de R$ 225

2 de 4 SanDisk Plus é um SSD SATA de 480 GB — Foto: Divulgação/SanDisk SanDisk Plus é um SSD SATA de 480 GB — Foto: Divulgação/SanDisk

O SanDisk Plus é mais um SSD de 2,5 polegadas com interface SATA, sendo ainda um dos modelos mais procurados no mercado brasileiro, tanto por aparecer em diversas opções de volume de armazenamento, quanto por seu custo mais acessível. Entre os diferenciais prometidos pela fabricante estão a resistência ao choque, vibração e temperaturas extremas.

O SSD da SanDisk, que conta com avaliação positiva por mais de 90% dos consumidores, oferece velocidade de leitura de até 535 MB/s e velocidade de gravação de até 445 MB/s. Os valores ficam dentro da média para modelos de entrada, mas acaba ficando abaixo do potencial máximo da interface SATA, que alcança cerca de 600 MB/s. Esta opção custa cerca de R$ 225 e soma elogios sobre a confiabilidade, mas há reclamações para a dificuldade de falar com o vendedor em caso de problemas.

Prós: alta compatibilidade e promessa de maior confiabilidade para os dados

alta compatibilidade e promessa de maior confiabilidade para os dados Contras: desempenho limitado

3. WD Green WDS480G2G0A – a partir de R$ 239

O WDS240G3G0A, da Western Digital, é um modelo SATA de 2,5 polegadas, que pode ser utilizado em praticamente qualquer PC, notebook ou console relativamente moderno, uma vez que a interface é bem comum nestes equipamentos. Com 4,4 de 5 estrelas entre os compradores da Amazon, o componente é uma alternativa para quem busca uma opção de entrada. Os elogios indicam o bom desempenho, mas há comentários que indicam problemas no SSD com pouco tempo de uso.

O componente entrega velocidade de leitura de 545 MB/s e gravação de até 430 MB/s, o que são valores razoáveis considerando o custo baixo do SSD. Mesmo não sendo uma das opções que oferecem o melhor em performance, para quem pretende utilizar o SSD no lugar de um HD vai perceber um ganho em velocidade substancial. cerca de R$ 239.

Prós: custo baixo, promete menor consumo

Contras: velocidade de gravação abaixo de concorrentes

4. WD Green SN350 – a partir de R$ 239

O SN350 é um SSD com conectividade M.2, que requer compatibilidade por parte da placa-mãe do desktop ou laptop, sendo um recurso mais comum em equipamentos modernos. Porém, por utilizar a interface NVMe PCIe, promete oferecer muito mais desempenho que os SSDs com interface SATA. O modelo soma 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, com diversos elogios dos consumidores para a velocidade atingida. O produto requer um investimento de aproximadamente R$ 239.

O componente promete velocidade de gravação de 1.650 MB/s e leituras que podem chegar aos 2.400 MB/s, o que tende a tornar a inicialização do sistema e a abertura de softwares muito mais veloz, mesmo se comparado a outros SSDs. O modelo ainda pode ser utilizado em conjunto com outras unidades SATA já instaladas, sendo assim uma forma de expandir o tamanho do armazenamento do sistema.

Prós: alto desempenho, custo relativamente baixo e pode ser utilizado em conjunto com discos SATA

alto desempenho, custo relativamente baixo e pode ser utilizado em conjunto com discos SATA Contras: requer compatibilidade para instalação

3 de 4 SSDs BX500 usam tecnologia 3D NAND e permitem velocidades de até 540 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial SSDs BX500 usam tecnologia 3D NAND e permitem velocidades de até 540 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

O BX500, da Crucial, é mais uma opção para quem procura um SSD de 2,5 mm com interface SATA. Apesar de ter nota máxima de 90% dos consumidores na Amazon, alguns usuários relatam que o SSD pode apresentar velocidades de leitura e escrita diferentes das especificadas pela fabricante. No entanto, muitos indicam que o modelo atende as expectativas por cerca de R$ 260.

Segundo a fabricante, a velocidade de leitura pode chegar aos 540 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de até 500 MB/s, ficando abaixo do potencial máximo da interface e de muitos concorrentes. A empresa oferece 3 anos de garantia e promete instruções simples para a instalação do componente.

Prós: compatibilidade e boa velocidade de leitura para a interface

compatibilidade e boa velocidade de leitura para a interface Contras: velocidade de gravação abaixo de concorrentes, por um custo mais alto

6. Adata SU650 – a partir de R$ 264

A solução da Adata promete oferecer mais durabilidade e confiabilidade para os dados armazenados. Assim como outras opções SATA, tem um desempenho que não é o mais avançado, principalmente considerando seu preço. O ASU650SS entrega velocidades de leitura de até 520 MB/s e velocidades de gravação que podem chegar aos 450 MB/s, abaixo até mesmo das soluções de entrada com menor capacidade.

Com 4,6 de 5 estrelas da Amazon, os compradores elogiam a qualidade do dispositivo. Todavia, alguns indicam que o componente apresentou falhas após pouco tempo de uso. Interessados podem comprá-lo por aproximadamente R$ 264.

Prós: promessa de maior durabilidade e confiabilidade

promessa de maior durabilidade e confiabilidade Contras: desempenho abaixo dos concorrentes por um custo mais alto

4 de 4 SSD NVMe Corsair Force Series MP510 promete alto desempenho — Foto: Divulgação/Corsair SSD NVMe Corsair Force Series MP510 promete alto desempenho — Foto: Divulgação/Corsair

O SSD da Corsair que fecha a lista é mais uma opção NVMe, que promete um desempenho muito avançado, mas requer compatibilidade para a instalação. Segundo a fabricante, a velocidade de leitura do SSD pode chegar aos 3.480 MB/s, enquanto a velocidade de gravação pode ser de até 2.000 MB/s. Os números devem fazer com que os sistemas e softwares tenham muito mais agilidade na abertura e carregamento, impactando bastante a experiência dos usuários. Aqui, o investimento sobe e fica a partir de R$ 575.

O componente soma nota média 4,8 de 5, dada pelos compradores da Amazon. Os relatos elogiam a alta velocidade oferecida pelo produto, que auxilia em vários momentos, como ao ligar o computador e ao rodar jogos mais pesados. O modelo ainda não apresenta comentários negativos relevantes.

Prós: alto desempenho e pode ser usado em conjunto com unidades SATA

alto desempenho e pode ser usado em conjunto com unidades SATA Contras: requer compatibilidade e tem um custo alto

