SSD Kingston: 6 modelos para deixar seu computador mais veloz

Os SSDs são unidades de armazenamento em estado sólido, alternativa aos tradicionais HDs. Prometendo entregar maior velocidade de leitura e gravação em comparação aos tradicionais discos rígidos, os SSDs podem ser adquiridos com diversas configurações, e a marca Kingston disponibiliza ampla variedade no mercado. Com valores que começam abaixo da faixa dos R$ 130, os SSDs são excelentes opções para um bom upgrade em sua máquina.