The Last of Us: conheça personagens e elenco principal da série

A estreia da primeira temporada de The Last of Us aconteceu neste domingo (15), para a felicidade dos fãs da franquia de games que aguardavam há anos a adaptação no HBO Max. A produção chega ao streaming com altas notas da crítica e a promessa de ser fiel ao jogo da Sony. Estrelado por Pedro Pascal (O Mandaloriano) e Bella Ramsey (Game of Thrones), The Last of Us narra a aproximação entre um contrabandista e uma adolescente em um mundo desolado por uma pandemia fúngica. A criação é de Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, diretor de criação e roteirista do game The Last of Us.