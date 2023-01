TV 32 polegadas: 6 modelos smart baratos para comprar no Brasil em 2023

Por cerca de R$ 1.100 é possível comprar o modelo mais barato da lista. A Philco PTV32E20AGBL possui qualidade de resolução HD, tela LED e sistema operacional Android TV. Já a Samsung The Frame LS03B deve ser interessante para quem deseja investir mais. O aparelho tem resolução 4K, qualidade de tela QLED HDR10 anti-reflexo e custa a partir de R$ 2.100. Veja a seguir seis TVs de 32 polegadas para comprar no Brasil em 2023 pela Submarino.

1 de 7 Lista reúne modelos smarts baratos para investir e comprar no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Samsung Lista reúne modelos smarts baratos para investir e comprar no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

A Philco PTV32E20AGBL deve ser uma boa opção para quem busca por conectividade e não pode gastar muito. O modelo conta com tela LED e sistema operacional Android TV, que promete uma vasta cartela de aplicativos para o entretenimento. Ela permite a comunicação com dispositivos móveis através da Função Midiacast e do Chromecast integrado. A TV também pode ser acionada por comando de voz.

De acordo com as informações, o modelo conta ainda com portas USB, HDMI e se conecta com a Internet por cabo ou Wi-Fi. Já na parte sonora, ela oferece a tecnologia Dolby Áudio. O modelo bivolt pode ser adquirido por cerca de R$ 1.100. Até o momento, o televisor não possui avaliações pelos últimos compradores na Submarino.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: resolução HD

2 de 7 A Philco PTV32E20AGBL conta com portas USB, HDMI e conecta com a internet por cabo ou Wi-Fi — Foto: Reprodução/Submarino A Philco PTV32E20AGBL conta com portas USB, HDMI e conecta com a internet por cabo ou Wi-Fi — Foto: Reprodução/Submarino

A Philips 32PHG6917/78 é um dos modelos da lista compatível com Google Assistente. A TV ainda acompanha um controle remoto com teclas de atalho para aplicativos como Globoplay, Netflix, YouTube e Amazon Prime Video, para maior praticidade na hora do entretenimento. A 32PHG6917 deve ser interessante para quem busca por compatibilidade com os sistemas mais modernos de áudio, como o Dolby Atmos, que promete levar a experiência do som de cinema para dentro de casa.

Além disso, o modelo oferece uma tela com qualidade HD e uma tensão elétrica bivolt. O televisor ainda não recebeu nenhuma avaliação no Submarino, mas no site do próprio fabricante os compradores listam a qualidade sonora do aparelho. No entanto, criticam o material de construção, deixando a TV frágil e exposta a arranhões. O modelo é visto por aproximadamente R$ 1.249.

Prós: qualidade da imagem e som

qualidade da imagem e som Contras: material frágil, segundo compradores

3 de 7 A Philips 32PHG6917/78 também é um dos modelos da lista compatível com Google Assistente — Foto: Divulgação/Philips A Philips 32PHG6917/78 também é um dos modelos da lista compatível com Google Assistente — Foto: Divulgação/Philips

A Semp 32S5300 é um dos modelos da lista com resolução HD, mas que oferece a tecnologia HDR para deixar a qualidade visual mais nítida e com mais contraste, melhorando o conforto e a imersão. O televisor traz também o Micro Dimming, função para deixar os tons escuros ainda mais fortes. O Google Assistente integrado permite utilizar o comando de voz no televisor, vendido por cerca de R$ 1.300 no site do Submarino.

Além disso, o sistema operacional é o Android TV. No controle remoto, os botões da Netflix e do Globoplay estão presentes para direcionar o usuário mais rapidamente. Avaliada em 4 de 5 estrelas, a Semp 32S5300 se destaca pelo visual minimalista e pela qualidade visual e sonora. Entretanto, compradores ressaltam que o sistema costuma travar durante o uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sistema operacional pode travar

4 de 7 Modelo SEMP 32S5300 possui painel de LED e sistema operecional Android TV — Foto: Divulgação/SEMP Modelo SEMP 32S5300 possui painel de LED e sistema operecional Android TV — Foto: Divulgação/SEMP

A LG 32LM625 possui resolução HD, com HDR ativo. O modelo tem sistema operacional webOS 4.5 atualizado, compatível com os principais serviços de streaming e também com inteligências artificiais, como a ThinQ AI. De acordo com a fabricante coreana, a smart TV oferece facilidade no uso, além dos aplicativos Netflix, Globoplay, YouTube, Amazon Prime Video e mais. Os usuários ainda poderão aproveitar de alto-falantes embutidos com potência de 20 W. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 1.300.

O display da TV tem taxa de atualização de 60 Hz e um painel com entradas USB, HDMI e AV. Além disso, é possível conectar-se ao aparelho por meio do Wi-Fi ou do Bluetooth. Já o Dolby Audio é responsável por reproduzir som com maior eficiência e nitidez. Avaliado com nota 4,5 de 5 no Submarino, os consumidores destacam a qualidade satisfatória do som. Porém, criticam a fragilidade dos pés do suporte.

Prós: conectividade sem fio

conectividade sem fio Contras: os pés são frágeis

5 de 7 A LG 32LM625 possui resolução UHD 4K HDR e sistema operacional webOS 4.5 atualizado — Foto: Reprodução/LG A LG 32LM625 possui resolução UHD 4K HDR e sistema operacional webOS 4.5 atualizado — Foto: Reprodução/LG

A TCL 32S615 também oferece tela LED com resolução HD. Já a função Micro Dimming promete controlar a iluminação em todos os pontos da tela, para máxima qualidade de brilho, contraste e cor. O modelo conta ainda com Inteligência Artificial e sistema operacional Android TV. Além disso, o formato do display traz bordas finas, para aproveitar ao máximo a imagem exibida, e acompanha um controle remoto com comando de voz através do Google Assistente.

A TV pode ser conectada a outros dispositivos inteligentes compatíveis com o assistente virtual, funcionando como um hub. Na conectividade, Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. O modelo está à venda por preços a partir de R$ 1.400 no Submarino, onde soma 4,4 de 5 estrelas. Consumidores destacam como pontos positivos o custo-benefício e a variedade de aplicativos compatíveis, mas indicam dificuldade em se comunicar com o vendedor no caso de defeitos.

Prós: variedade de aplicativos

variedade de aplicativos Contras: comando de voz compatível apenas com Google Assistente

6 de 7 Para controlar a TCL 32S615, é possível usar comandos de voz por meio do controle remoto — Foto: Divulgação/TCL Para controlar a TCL 32S615, é possível usar comandos de voz por meio do controle remoto — Foto: Divulgação/TCL

6. Samsung The Frame LS03B - a partir de R$ 2.100

A Samsung The Frame LS03B foi pensada para imitar um quadro, com display de qualidade superior e design minimalista. O modelo tem resolução UHD 4K, processador de ponta, suporte a QLED HDR10 anti-reflexo e recurso proprietário para aprimorar a qualidade de áudio do equipamento. Tudo leva a televisão a receber 5 de 5 estrelas pelos compradores do Submarino. O aparelho se destaca também pelo modo arte no qual, de fato, imita um quadro.

Assim como outros modelos da Samsung, a The Frame traz o sistema operacional Tizen, proprietário da marca sul-coreana. Apesar de não ser tão versátil quanto o Android TV, promete compatibilidade com os principais serviços e usabilidade simples. O televisor tem taxa de atualização de 60 Hz e pode ser encontrado por preços que partem dos R$ 2.100.

Prós: tela QLED 4K e função que transforma a TV em um quadro de arte

tela QLED 4K e função que transforma a TV em um quadro de arte Contras: preço elevado

7 de 7 A Samsung The Frame LS03B foi pensada para imitar um quadro, o que introduz um display superior e minimalista — Foto: Reprodução/Submarino A Samsung The Frame LS03B foi pensada para imitar um quadro, o que introduz um display superior e minimalista — Foto: Reprodução/Submarino

*Com informações de [Submarino, TechTudo, LG, Semp, TCL, Philips e Samsung]*

