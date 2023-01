1 de 7 TV Smart: 6 modelos ideais para melhorar a experiência na jogatina — Foto: Unsplash/Samuel Regan-Asante TV Smart: 6 modelos ideais para melhorar a experiência na jogatina — Foto: Unsplash/Samuel Regan-Asante

A LG 50UQ8050 se enquadra no segmento de telonas com valor mais em conta. Isso porque suas 50 polegadas, em 4K, são comercializadas na casa dos R$ 2,5 mil. Além do tamanho e da resolução, o produto conta com o processador Processador α5 Gen 5 AI, que usa recursos de Inteligência Artificial para aprimorar algumas tarefas desempenhadas. A TV disponibiliza recursos que podem facilitar a vida de usuários, como o alerta esportivo, que notifica um jogo antes mesmo dele começar. O painel otimizador de jogos também procura agilizar a dinâmica da jogatina com um hub que reúne as principais configurações voltadas para o momento dos games, como aspectos da imagem, do som e da latência.

Já o som conta com 20 W de potência, bem como suporte ao Bluetooth, caso seja necessário conectar em soundbars e outros dispositivos de áudio. O sistema, por sua vez, é o WebOS 22, que permite controlar funções via comando de voz ou pelo aplicativo no celular. Os consumidores classificam a TV em 4,7 estrelas e as avaliações indicam boa experiência com os recursos oferecidos.

Prós: variedade de recursos oferecidos pela TV

variedade de recursos oferecidos pela TV Contras: potência sonora pode deixar a desejar

A Philips 50PUG7907/78 é uma opção indicada para quem deseja investir nos aparelhos para a jogatina, mas com cifras mais em conta. Mesmo com valor acessível, ela não deixa de entregar especificações de destaque, como seu tamanho generoso de 50 polegadas e resolução em 4K. Ela fica atrás em alguns quesitos, como painel LED e taxa de atualização de 60 Hz, características que concorrem com modelos que já apresentam tecnologia OLED e tela de 120 Hz, por exemplo. O produto é vendido por valores a partir de R$ 3.099.

Para garantir boa experiência com a visualização, a fabricante opta por incluir HDR10+ e Dolby Vision nas configurações, de modo a proporcionar imagens com brilho otimizado e cores vivas. A tecnologia Ambilight também se faz presente no arranjo da TV, o que permite personalizar a exibição e até colocar no Modo Game. Esse último, por sua vez, promete trazer interação dinâmica e respostas instantâneas durante os jogos. Além da potência de áudio de 20 W, a TV também garante ferramentas para o som, como Dolby Atmos, que proporciona um áudio imersivo. O produto inclui um controle com botão dedicado ao Google Assistente para viabilizar comandos de voz. Com processador quad-core e sistema baseado no Android TV, o televisor alcança 4,6 estrelas nas classificações dos clientes da Submarino. Os comentários destacam a qualidade da imagem, mas alertam para a limitação na potência sonora.

Prós: controle conta com suporte ao comando de voz

controle conta com suporte ao comando de voz Contras: taxa de atualização de 60 Hz

A Samsung a 55QN83B oferece especificações de destaque. Entre elas, telona de 55 polegadas e resolução 4K. A funcionalidade que pode chamar atenção é o Gaming Hub, que reúne os jogos prediletos dos usuários na nuvem, de modo a dispensar consoles. Também entram neste segmento o recurso FreeSync Premium Pro, que viabiliza a jogatina sem quebra de imagens e com suporte para conteúdos em HDR. O produto é vendido por valores a partir de R$ 4.599.

Além da tela com taxa de 120 Hz, o consumidor pode encontrar neste modelo a tecnologia Neo QLED, com micro LEDs que iluminam pixel a pixel, o que deve conferir imagens satisfatórias e sem vazamento de luz. Já a potência sonora é conferida por alto-falantes de 40 W, com recurso focado em conferir movimento ao áudio para que ele acompanhe a imagem. O design ainda pode agradar quem procura aparelhos com pouca intervenção de bordas, visto que nesta TV ela é quase nula. Com o sistema Tizen, ainda é possível controlar outros dispositivos smart da casa num hub da própria televisão. Avaliada em 4,6 estrelas, a TV agrega comentários sobre a qualidade da imagem.

Prós: potência sonora de 40 W e tela de 120 Hz

potência sonora de 40 W e tela de 120 Hz Contras: estrutura pode ser um pouco pesada

A Samsung 55Q70A é um produto indicado para quem procura por valores intermediários. Com tela ultra wide, a TV se adapta a amplitude do ângulo desejado entre 21:9, 32:9 e 16:9. A tecnologia, somada ao Modo Game, deve destacar o produto entre aqueles que buscam por recursos específicos para a jogatina. Na configuração mencionada, voltada para os jogos, a TV se programa para garantir imagens em 4K, mesmo no suporte HDMI 2.1, com respostas rápidas e sem frames quebrados. Para além dos recursos, o item também agrega destaque pelo tamanho generoso de 55 polegadas e pela resolução de 3840 x 2160 pixels. A imagem pode ser beneficiada pela tecnologia QLED, que, assim como a LED, usa cristais líquidos, mas também dispõe de pontos quânticos, que filtram a luz, brilho e intensidade de cor dos pixels. O HDR10+ também se faz presente, assim como a taxa de 120 Hz, que evita rastros nas imagens. O produto é encontrado por cerca de R$ 4.699.

O processador utilizado é o Quantum 4K, que trabalha em conjunto com recursos de Inteligência Artificial para garantir resultados significativos na usabilidade. Já o sistema operacional, é o Tizen, da própria fabricante. Os recursos adicionais incluem suporte ao Bluetooth e a diversas assistentes, como Bixby e Alexa. Com potência de som calculada em 20 W, design leve e bordas minimalistas, a TV é avaliada em 4,6 estrelas. Consumidores evidenciam a qualidade da imagem e a eficiência no processamento, mas há alguns alertas para a possibilidade limitada de controle do som em modos configurados de fábrica pelo aparelho.

Prós: função ultra wide para adaptar o ângulo do jogo na tela

função ultra wide para adaptar o ângulo do jogo na tela Contras: recursos de controle sonoro podem ser limitados

A LG OLED55C2 traz 55 polegadas e a tecnologia OLED no painel, o que quer dizer que as imagens exibidas se destacam em relação aos modelos que investem em display em LCD, por exemplo. Os benefícios práticos podem ser conferidos tanto em termos de cores, que ficam mais fiéis à realidade, quanto no quesito da nitidez. Além disso, a resolução em 4K colabora para entregar bons resultados em termos de visualização. No caso do modelo OLED55C2, é possível mencionar, ainda, a taxa de atualização de 120 Hz, que faz com que a tela atualize até 120 vezes por segundo. Isso deve agradar o público que busca por imagens mais dinâmicas e sem rastros durante as transições, como gamers e amantes de filmes e séries. Também marcam presença na ficha técnica os recursos de imagem HDR10 e Dolby Vision IQ, que otimizam o brilho das imagens projetadas. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 7.399.

Quanto aos recursos, vale mencionar que a TV traz suporte a assistentes virtuais e opera com a ajuda do sistema WebOS 22. O processador, por sua vez, é o α9 Gen5 AI Processor 4K, que deve garantir otimização no uso por meio de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA). No quesito áudio, o televisor dispõe de uma saída com potência de 40 RMS e acesso ao Bluetooth, caso seja necessário conectar caixas de som. Com bordas finas e acabamento discreto, o produto disponibiliza controle remoto e entradas HDMI. Ele é avaliado em 4,8 estrelas de 5 por consumidores da Submarino, com comentários positivos acerca da experiência com a TV em termos de imagem e som.

Prós: tela de 120 Hz e som com potência de 40 W

tela de 120 Hz e som com potência de 40 W Contras: preço alto

A Samsung 55QN90B é a TV mais cara da lista. Ela traz uma ficha técnica com recursos de acordo com as cifras elevadas, a começar pelo tamanho, de 55 polegadas. A resolução em 4K e a tecnologia Neo QLED também contribuem para o destaque, uma vez que devem proporcionar uma qualidade significativa de imagem para os usuários. Isso coloca a televisão em uma categoria destinada a consumidores mais criteriosos e que buscam por aparelhos elaborados. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 6.699.

No quesito áudio, o modelo disponibiliza saídas de som com potência de 60 W, um número alto em comparação com outras TVs listadas. A tecnologia empregada pela Samsung permite que o áudio acompanhe o movimento da tela, de modo a proporcionar uma experiência imersiva. Além do acabamento leve e fino, o produto também se destaca por aspectos como taxa de atualização de 120 Hz e características voltadas para jogos, como o FreeSync Premium e Motion Xcelerator Turbo+, que garantem respostas rápidas aos comandos e evitam quebra de imagens. A tela ultra wide, bem como a divisão do painel em duas partes para tarefas diferentes também são possibilidades disponíveis no modelo. Já o Gaming Hub, tecnologia incluída na TV, permite que usuários joguem sem precisar de console, por meio de games salvos na nuvem. Os consumidores classificam o aparelho da Samsung em 4,7 estrelas. Entre os comentários, é possível ver elogios à conectividade e à imagem.

Prós: recurso ultra wide e som de 60 W

recurso ultra wide e som de 60 W Contras: preço alto

