TVs, notebooks, carros e muito mais: veja principais novidades da CES

A maior feira de eletrônicos do planeta, a CES 2023, chega ao fim com diversos novos aparelhos que nos deixaram de queixo caído. Eles trazem o que há de melhor em termos de tecnologia, com direito a muita potência e recursos curiosos. Dão pistas de como será a vida no futuro.

O TechTudo esteve presencialmente em Las Vegas para conhecer as últimas novidades do setor. Nas linhas a seguir, saiba quais as tendências para o ano que acaba de começar. O evento ocorreu nos Estados Unidos, mas várias tecnologias devem desembarcar por aqui num futuro breve.

1. TVs gigantes e modernas

1 de 9 LG UltraGear OLED e LG OLED Flex na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG UltraGear OLED e LG OLED Flex na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Fabricantes como LG e Samsung, revelaram novos modelos de televisores que além de tecnologia OLED que promete oferecer uma qualidade de imagem superior, contam com painéis grandes, com soluções com mais de 90 polegadas.

A Signature OLED M3 da LG, por exemplo, é um modelo de até 97 polegadas com resolução 4K, taxa de atualização de 120 Hz e que funciona sem fios. O televisor utiliza um receiver externo – em formato de decodificador – que pode ficar a uma certa distância da TV, permitindo que ela seja acomodada sem a necessidade de fios conectados ao display. Ainda é necessário, lógico, o cabo de energoa.

A Samsung também trouxe muitas novidades para feira, como a nova linha Neo QLED, com painel mini LED e resoluções 4K ou 8K. Além disso, trouxe opções de TVs OLED e microLED que devem chegar ao Brasil em breve. As novas TVs QLED da Samsung prometem oferecer mais recursos baseados em I.A., além de funcionalidades como Auto HDR e integração com o hub Smart Things.

2. Notebooks poderosos

Novos modelos de notebooks também chamaram a atenção. O Titan GT77 HX 13V, por exemplo, tem gigantesca de 17,3 polegadas, painel mini LED e resolução 4K. Ele utiliza as GPUs dedicadas da Nvidia RTX 4080 e RTX 4090.

Já a Asus demonstrou uma tecnologia chamada Asus Spacial Vision, que promete entregar imagens em 3D na tela de notebooks sem a necessidade dos usuários utilizarem um óculos, algo similar ao que a Nintendo tinha no seu portátil Nintendo 3DS.

O recurso da Asus funciona por meio de duas câmeras que ficam acima da tela do laptop e rastreiam os olhos do usuário, a fim de exibir imagens tridimensionais com mais realismo. Um dos modelos equipados com a tecnologia disponível na feira era o novo Asus ProArt Studio Book 16.

2 de 9 Notebook com 3D 'de verdade' da Asus ainda não teve preço revelado — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Notebook com 3D 'de verdade' da Asus ainda não teve preço revelado — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A Lenovo por sua vez, apresentou três novos notebooks para a linha ThinkPad X1, que são modelos que privilegiam a portabilidade e apresentam alguma preocupação da fabricante com o meio-ambiente, sendo modelos que trazem uso de material reciclado para suas embalagens.

Os modelos contam com processadores Intel de 12ª geração e utilizam a solução de vídeo integrado Intel Iris Xe. Ainda segundo a fabricante, os novos ThinkPad devem chegar ao Brasil a partir de março, mas ainda não há informações sobre o preço dos novos notebooks.

A Lenovo também renovou a linha Yoga, tendo dois novos modelos: Yoga Slim 6i e Yoga 9i, que devem estar disponíveis no mercado brasileiro a partir de abril. Os modelos de 14 polegadas contam com os processadores Intel Core de décima terceira geração.

3 de 9 Lenovo Yoga 9i — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Yoga 9i — Foto: Divulgação/Lenovo

A Razer apresentou dois novos modelos de notebooks gamer: o Razer Blade 16 e Razer Blade 18. Os modelos contam com os processadores Intel Core de 13ª geração e chip gráfico da série RTX 40 da Nvidia, o que promete fazer com que os novos Razer Blade sejam algumas das opções mais avançadas do mercado. Os aparelhos da Razer têm preço inicial de US$ 2.700 (R$ 14.470 em conversão direta sem considerar impostos). Não se sabe quando chegarão ao mercado brasileiro.

Outra fabricante que renovou sua linha premium de notebooks foi a LG, que trouxe novos modelos da linha LG Gram agora com painéis OLED. São nove novos equipamentos com telas entre 14 e 17 polegadas, todos equipados com processadores Intel Core de 13ª geração e opções com vídeo dedicado Nvidia RTX 3050.

3. Celular com tela que dobra e também desliza

4 de 9 Samsung Flex Hybrid OLED é o novo display da Samsung. — Foto: Reprodução/Samsung Samsung Flex Hybrid OLED é o novo display da Samsung. — Foto: Reprodução/Samsung

A Samsung trouxe para CES 2023 um novo conceito de tela que combina duas tecnologias que têm se tornado tendências para o segmento. Os novos painéis Flex Hybrud OLED podem ser dobrados, como as telas da linha Fold da marca, e também deslizam aumentando o tamanho da tela no modo tablet.

A nova tecnologia de tela da Samsung Display permite que o lado esquerdo da tela possa ser desdobrado para exibir uma tela de 10,5 polegadas, enquanto o lado direito da tela desliza permitindo o aumento da mesma para 12,4 polegadas, o que segundo a fabricante vai aumentar bastante a versatilidade de novos equipamentos que tragam os novos displays.

4. Xixi smart

Um novo equipamento chamado U-Scan promete transformar qualquer vaso sanitário em um dispositivo smart fazendo com que seja possível analisar biomarcadores presentes na urina dos usuários, ou seja, uma espécie de exame de urina doméstico.

5 de 9 U-Scan na CES 2023 promete analisar urina de maneira inteligente. — Foto: Rubens Achilles/TechTudo U-Scan na CES 2023 promete analisar urina de maneira inteligente. — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A fabricante Whithing destaca que o equipamento é capaz de ler taxas metabólicas do organismo, níveis de pH e vitamina C, além de realizar a análise de ciclo menstrual. Ainda em fase de desenvolvimento, o U-Scan tem previsão de chegada ao mercado europeu a partir do segundo trimestre de 2023.

5. Carro que muda de cor

6 de 9 Veículo da BMW tem dezenas de cores — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Veículo da BMW tem dezenas de cores — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A BMW levou a feira novamente seu conceito de carro que muda de cor. O veículo conta com diversos painéis na carroceria que agora permitem até mesmo que as rodas do automóvel mudem completamente de cor.

O novo modelo conta com 240 segmentos de e-Ink, similar a utilizada no Kindle da Amazon, sendo o recurso que permite que o veículo todo possa mudar sua tonalidade. Evidentemente, além de ser um “carro camaleão” o modelo conta com muita tecnologia embarcada.

6. Muita realidade aumentada

7 de 9 TCL RayNeo X2 na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo TCL RayNeo X2 na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Empresas como a TCL e Lumus, apresentaram soluções de realidade aumentada, com óculos que assim como o Google Glass, prometem trazer informações 3D para a vida real tornando a vida muito parecida com um videogame.

O RayNeo X2 da TCL tem o visual muito parecido com o de óculos convencionais, mas pode traduzir textos em tempo real, além de tirar fotos com até 16 megapixels de resolução. Assim como outras soluções do segmento, os óculos da TCL podem exibir informações na lente, sendo possível projetar dados como informações do clima ou mesmo direções indicadas pelo GPS. A previsão é que o RayNeo X2 chegue ao mercado ainda no primeiro trimestre de 2023.

8 de 9 TCL RayNeo X2 é estiloso e deve chegar ao mercado em breve. — Foto: Divulgação/TCL TCL RayNeo X2 é estiloso e deve chegar ao mercado em breve. — Foto: Divulgação/TCL

A Lumus por sua vez, tem uma proposta de tornar os óculos de realidade aumentada um pouco mais acessíveis, trabalhando em conjunto com fabricantes de óculos para oferecer soluções compatíveis com a tecnologia de AR. A nova tecnologia da empresa oferece projeções em resolução de 2K e cores vibrantes que prometem ser visíveis mesmo sob sol intenso. No projeto da fabricante, os óculos utilizam minúsculos projetores que são posicionados nas armações dos óculos, o que faz com que seja possível adotar a tecnologia em lentes comuns.

A Lumus destaca que vem trabalhando para licenciar sua tecnologia junto a parceiras, mas ainda não existem informações de quais serão os primeiros produtos equipados com a nova tecnologia da empresa.

7. O carro da Sony repleto de entretenimento

A Sony em parceria com a Honda, anunciou um novo veículo elétrico e autônomo que tem muita tecnologia quando assunto é mobilidade e entretenimento. Com uma nova marca, Afeela, o novo veículo traz integrado ao sistema do carro um PlayStation 5 (PS5), para assim permitir mais diversão e acesso a diversos tipos de mídia embarcada.

A aliança Sony Honda Mobility estima que o lançamento do veículo aconteça na primavera de 2026 nos Estados Unidos, com início da pré-venda já na metade de 2025.