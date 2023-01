Desde que comprou o Twitter , Elon Musk prometeu fazer uma série de modificações polêmicas na rede social. Entre as alterações propostas pelo empresário está o aumento do limite de caracteres por tuíte, que poderia transformar as clássicas publicações curtas da plataforma em "textões" típicos de outras redes sociais. A novidade deve entrar em vigor no início de fevereiro, segundo Musk. Outra mudança polêmica que o bilionário deve fazer é permitir o uso de paywall em conteúdos audiovisuais, restringindo o acesso a certos vídeos apenas para aqueles que o pagarem.

Elon Musk também já afirmou que pretende transformar o Twitter em uma "arena para a liberdade de expressão" e que deve modificar a política de moderação de conteúdo da rede social — o que, segundo especialistas, pode contribuir para aumentar a disseminação de fake news e discursos de ódio na plataforma. A seguir, entenda detalhes sobre as mudanças polêmicas prometidas pelo dono do Twitter.

1 de 1 Twitter: veja mudanças polêmicas que Elon Musk deve fazer no microblog — Foto: Divulgação/Getty Images Twitter: veja mudanças polêmicas que Elon Musk deve fazer no microblog — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Como fazer download de todos os tweets do Twitter? Comente no Fórum do TechTudo

1. Limite de 4.000 caracteres por post

A expansão do limite de caracteres por post, passando de 280 para 4.000, foi uma das mudanças prometidas por Elon Musk. Em dezembro de 2022, um internauta perguntou ao empresário: "Elon, é verdade que o Twitter está configurado para aumentar os caracteres de 280 para 4.000?". O bilionário, então, respondeu que sim, sem dar maiores detalhes.

Vale ressaltar que o Twitter já passou por um aumento da quantidade de caracteres, de 140 para 280, em 2017. Porém, uma expansão maior poderia alterar a principal característica da plataforma, transformando as publicações curtas e rápidas em "textões", típicos de outras redes sociais.

Musk já havia comentado sobre o assunto em novembro de 2022, quando um internauta questionou se o limite de caracteres poderia subir para 1.000, deixando os primeiros 280 visíveis e o resto oculto pelo botão de "mostrar mais". Na ocasião, o dono do Twitter apenas respondeu que esse recurso estava na "lista de tarefas", mas não informou prazo para que ele começasse a funcionar.

Entretanto, em 8 de janeiro, Elon Musk disse, em um post no microblog, que os tuítes longos devem entrar em vigor no início de fevereiro, mas não explicou se a funcionalidade estará disponível para todos os usuários do Twitter.

2. Paywall em vídeos

Outra mudança que está na lista de Elon Musk é o acréscimo de paywall ao Twitter. Segundo e-mail interno obtido pelo jornal norte-americano The Washington Post em novembro de 2022, o microblog estaria trabalhando nessa funcionalidade para permitir que os usuários publiquem vídeos e cobrem pela visualização do conteúdo. Com isso, o Twitter receberia uma parte dos lucros. Embora, de acordo com o jornal, exista a intenção de lançar o recurso o mais rápido possível, não há uma previsão de lançamento da funcionalidade.

Em uma publicação no microblog, Elon Musk afirmou que deve disponibilizar "paywall para editores dispostos a trabalhar conosco" e que "isso também dará ao Twitter um fluxo de receita para recompensar os criadores de conteúdo".

O e-mail interno afirma que o usuário que publicar um tuíte com vídeo poderá ativar o paywall, com preços que variam entre US$ 1, US$ 2, US$ 5 ou US$ 10 (R$ 5, R$ 10, R$ 25 e R$ 50, aproximadamente). O conteúdo pago ficaria borrado, com um ícone de cadeado e com a mensagem “visualize por” seguida do valor estipulado. O criador, então, receberia o pagamento pela plataforma Stripe, e o Twitter também lucraria com uma quantia não informada. Os internautas que não pagarem não poderão ver o vídeo, mas ainda conseguirão curtir ou retuitar a publicação.

No entanto, a equipe interna do Twitter identificou um alto risco na liberação do paywall e afirmou que o recurso passará por revisão. Segundo o jornal, os riscos estariam relacionados a "conteúdo protegido por direitos autorais, problemas de confiança do usuário e conformidade legal”. Não há uma especificação de quais tipos de vídeos os criadores poderiam publicar, mas o e-mail alerta para postagens de conteúdo protegido por direitos autorais, uso do recurso para enganar pessoas e publicação de conteúdo adulto.

3. Formação de um conselho de moderação de conteúdo

Quando comprou o Twitter, Elon Musk afirmou que iria transformá-lo em uma "arena para a liberdade de expressão". O dono do microblog deixou claro, em entrevista durante a TED Conference, em Vancouver, que iria rever a política de moderação de conteúdo da rede social, mas não disse quando a mudança iria ocorrer.

Em outubro de 2022, o bilionário publicou que o Twitter vai formar um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista diversos. No post, Musk ainda informou que "nenhuma decisão importante sobre conteúdo ou restabelecimento de contas acontecerá antes da reunião do conselho".

Essa alteração proposta pelo empresário preocupa especialistas, que temem um aumento de discursos de ódio, ataques e propagação de fake news no Twitter. Eles acreditam também que a noção de liberdade de expressão absoluta defendida por Elon Musk pode confrontar as diferentes regulações dos países em que a rede social funciona.

Vale ressaltar que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teve a conta banida no Twitter depois de incentivar violência e insinuar que houve fraude na eleição presidencial norte-americana em 2020. Até mesmo Elon Musk já foi alvo de críticas na rede social após fazer publicações que criticavam o lockdown durante a pandemia de Covid-19.

Veja também: Como denunciar fake news no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps