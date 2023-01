Uber Moto: como pedir? Precisa de capacete? 5 dúvidas sobre o serviço

O Uber Moto foi expandido para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na última semana. A modalidade, presente em diversos locais do Brasil, permitiria que os moradores das capitais se deslocassem por meio de motocicletas, assim como já utilizavam outras modalidades do próprio aplicativo da Uber, disponível para celulares Android e iOS . Contudo, a novidade está gerando impasses entre a plataforma e as prefeituras locais, que determinaram ou intentam determinar a suspensão e proibição do serviço.

A promessa do aplicativo é que as corridas feitas com o Uber Moto serão mais baratas que as feitas pelo Uber X, a opção mais em conta de viagens com carros. Na lista a seguir, o TechTudo esclarece as principais dúvidas sobre o serviço de corrida de motocicletas fornecido pela Uber.

Uber Moto é expandido para mais cidades brasileiras; tire dúvidas sobre o serviço

1. O que é Uber Moto e como funciona?

O Uber Moto permite que os usuários façam viagens com motociclistas parceiros do app. O serviço, lançado em 2020 no Brasil, tem atraído clientes por ser mais barato, quando comparado à modalidade de carro, e por garantir a chegada até o destino de forma mais ágil, de acordo com o aplicativo. O procedimento para solicitar uma corrida de moto é semelhante ao de pedir um carro particular, com a diferença de que é preciso selecionar a opção “Moto”. Depois, basta escolher o destino desejado, conferir a estimativa de preço e a forma de pagamento e concluir a solicitação.

Corridas no Uber Moto pode ser solicitada no aplicativo principal do Uber

Para trabalhar na modalidade, é preciso se cadastrar no aplicativo da Uber e ter a CNH definitiva com observação de atividade remunerada (EAR). Além disso, a CNH deve ter ao menos dois anos, e o motociclista precisa ter 21 anos ou mais.

2. É preciso usar capacete no Uber Moto?

A recomendação da Uber é que os próprios passageiros levem os seus capacetes para realizarem as corridas, seguindo práticas de higiene. Mas, caso o usuário não tenha o equipamento, ele pode ser cedido pelo motociclista, desde que tenha sido higienizado e utilizado com uma touca higiênica. Além disso, a empresa recomenda que os seus parceiros sigam as determinações das autoridades locais de saúde.

Condutor e passageiro devem usar capacete em corridas de Uber Moto

3. Está disponível em todos os lugares do Brasil?

O Uber Moto já está disponível em mais de 160 municípios brasileiros, como Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Salvador (BA). No momento as regiões Norte e Nordeste são as que têm a maior oferta de Uber Moto no país.

Rede da Uber está presente em diversas regiões do Brasil

4. Vai ser proibido no Rio de Janeiro e São Paulo?

Após a plataforma anunciar, no início de janeiro, o início das atividades do Uber Moto no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes afirmou que irá proibir a modalidade na capital. O argumento usado pelo prefeito é que, com a chegada da Uber Moto, os mototaxistas que já atuam na cidade sairiam prejudicados. A intenção é fiscalizar e impedir a circulação dos parceiros do Uber na cidade.

A profissão de mototaxista foi regulamentada em setembro do ano passado no município através de decreto que prevê normas específicas para a profissão. A prefeitura do Rio de Janeiro, no entanto, alega que a modalidade da Uber não está adequada à lei.

Em São Paulo, o Uber Moto foi proibido temporariamente na última sexta-feira (6), a partir de decreto assinado pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Em nota, a Prefeitura informou que vai "discutir sobre como a atividade pode ser oferecida de forma legal e com a maior segurança possível para todos os envolvidos".

5. Como pedir Uber Moto?

Para solicitar a corrida, abra o app da Uber. Na tela inicial, insira para onde deseja ir e confira se o endereço de partida está correto também. Ao tocar no endereço de destino, aparecerão algumas opções de modalidade. Selecione “Moto”. Neste momento, confira a previsão de chegada, distância do motorista mais próximo e valor estimado.

Solicitando Uber Moto

Caso todas essas informações estejam de acordo com o que deseja, basta verificar também a forma de pagamento e seguir em “Confirmar Moto”. Assim que um motociclista aceitar a corrida, você poderá ter informações como nome, foto e placa do veículo do condutor.

Com informações de Uber e G1

