Vai e vem do mercado da bola 2023: veja 4 sites para acompanhar

É possível acompanhar todas as movimentações do mercado do futebol por meio de sites focados em esportes. Plataformas como Uol, Gazeta Esportiva, Terra e Um Dois Esportes trazem informações sobre o vai e vem do mercado da bola em 2023 — informando desde as negociações já concluídas até os rumores — e permitem que você fique por dentro das novidades da janela de transferências. Assim, os torcedores conseguem saber quais serão os atletas que vão defender a camisa de seus times de coração no ano. A seguir, veja quatro sites para acompanhar as movimentações do mercado da bola.

1. Uol

No site do Uol (https://www.uol.com.br/esporte/futebol/mercado-da-bola/), os internautas podem conferir o status de todas as negociações do mercado da bola em 2023. Para navegar na plataforma, é possível utilizar o recurso de pesquisa por time e pela fase da negociação, que informa se o jogador "fechou", se está "negociando", se "não rolou" ou se existe algum "rumor" de contratação. O site também permite ver o nome, uma foto do atleta, a posição em que joga e quais clubes negociaram a contratação.

Ao rolar a tela para baixo, a plataforma apresenta um tópico chamado "Últimas do mercado", onde ficam as notícias mais recentes sobre o mercado de futebol. Clicando nelas, os usuários podem visualizar diversas informações a respeito dos jogadores e técnicos. Entre os dados relevantes estão o histórico de atuação e status de negociação com determinado clube.

2. Um Dois Esportes

O site Um Dois Esportes (https://www.umdoisesportes.com.br/mercado-da-bola/2023-quem-chega-quem-sai-contratacoes-reforcos-futebol-brasileiro/) é mais uma opção para conferir as movimentações do mercado da bola em 2023. A plataforma mostra as contratações e vendas de todos os principais times de futebol do Brasil. Os usuários ainda podem clicar em cada um dos clubes para ter uma visão geral ou filtrar a pesquisa por "chegou", "saiu", "pode chegar" ou "pode sair".

Ao lado do nome de cada atleta, é possível ver a posição em que ele joga e em qual time está atualmente. Os internautas também podem conferir se o jogador em questão renovou o contrato ou se voltou de algum empréstimo, por exemplo. O monitoramento do site é feito em tempo real e aguarda a confirmação dos times para informar a contratação oficialmente.

3. Gazeta Esportiva

Gazeta Esportiva (https://www.gazetaesportiva.com/mercado-da-bola/) é mais uma alternativa para acompanhar as negociações do mercado de futebol. Logo no início da tela, os usuários podem acessar notícias em destaque sobre o mercado em 2023. Rolando a tela para baixo, é possível conferir a tabela completa das transferências, com as mais recentes no topo e as mais antigas abaixo.

Assim como nos outros sites citados acima, também é possível filtrar a pesquisa por status. Os filtros incluem "rumor", "em negociação", "fechado" ou "deu ruim". Na tabela, para facilitar a identificação, pode-se ver o nome e a foto do jogador, a posição em que joga e quais são os clubes envolvidos na negociação.

4. Terra

Por fim, também é possível conferir as atualizações e movimentações do mercado da bola no site do Terra (https://www.terra.com.br/esportes/futebol/mercado-da-bola/). A plataforma possui uma série de notícias sobre as contratações dos clubes e as negociações com os atletas. Entretanto, ao contrário dos sites citados anteriormente, não há uma tabela que mostre os status das movimentações.

Para navegar no site, basta rolar a tela para baixo e selecionar as matérias sobre o mercado da bola do seu interesse. É possível conferir, na parte de cima de cada uma delas, o time sobre o qual elas falam, sendo que há notícias sobre clubes nacionais e internacionais. Ao abrir uma matéria, os usuários podem clicar na opção "favoritar time", para conferir mais conteúdos relacionados.

