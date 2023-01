Vai viajar nas férias? 9 apps com funções muito úteis para viagens

Viajar nas férias é algo que pode ser facilitado com a ajuda de alguns apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). É possível utilizá-los antes mesmo de iniciar a viagem, como para pesquisar por possíveis passeios e atrações, planejar rotas, alugar casas e reservar hotéis ou para comprar passagens com os melhores preços, por exemplo. Entre eles, estão o Instagram e o YouTube , que podem ser úteis para pesquisar por dicas de pontos turísticos, restaurantes e até mesmo inspirações para fotos, uma vez que as duas plataformas possuem usuários que produzem esse tipo de conteúdo.

Além disso, o Google Maps também pode ajudar, oferecendo opções de restaurantes, bares e atrações turísticas próximas. Na lista a seguir, conheça nove aplicativos para usar ao planejar viagens.

Apps para planejar a sua viagem (YouTube, Viator, Instagram)

Antes de se planejar uma viagem, é preciso considerar alguns pontos. O primeiro deles é definir o local que você deseja conhecer e, em seguida, as atrações que a localidade pode oferecer. Nesse sentido, apps como Viator e YouTube podem ajudar. Com o Viator, é possível consultar passeios e excursões disponíveis para a região desejada, conferir os preços das atividades e pesquisar atrações. A plataforma tem interface bastante intuitiva, permitindo explorar passeios em alta e usar a busca para encontrar novas atrações.

Já com o YouTube, os usuários podem acompanhar produtores de conteúdo que tratam sobre a temática para conferir reviews de viagens e definir novos países ou cidades para conhecer. Além deles, o Instagram também pode ser uma boa opção, já que é possível usar o app para se inspirar com fotos e vídeos com roteiros sobre viagens.

Apps para planejar as rotas (Google Maps)

Para planejar rotas e traçar o roteiro perfeito, aplicativos como o Google Maps também podem ajudar. Com a plataforma, é possível consultar a distância entre duas localidades, conferir os trajetos e as opções de transportes. Além disso, o Google Maps também pode mostrar pontos turísticos nas proximidades, além de hotéis, bares e restaurantes perto da sua localização atual. Nesse sentido, o app também é útil para explorar as possibilidades que o novo local pode trazer.

Para navegar no Google Maps, basta abrir o aplicativo e usar a barra de busca no topo da tela para fazer uma pesquisa. Em seguida, você pode conferir o trajeto para chegar até o local, além de fotos dos principais pontos turísticos da região. Ao tocar em "Rotas", é possível chegar os meios de locomoção até o local desejado, conferindo, inclusive, se há a possibilidade de se locomover via transporte público.

Apps para alugar casas e reservar hotéis (Airbnb, Booking)

Ao planejar uma viagem, também é importante definir um lugar para ficar. Seja perto do centro ou em um ponto mais afastado da cidade, aplicativos como Airbnb e Booking são ideais para encontrar acomodações. As plataformas permitem definir o número de hóspedes e se haverá crianças na viagem. Sendo assim, é possível encontrar hospedagem para toda a família.

Para usar as plataformas é necessário fazer um cadastro previamente. Os dois aplicativos são bastante intuitivos e fáceis de usar, e a principal diferença entre eles está no fato do Booking ser mais voltado para hotéis e pousadas, enquanto o Airbnb incluiu casas de veraneio, chalés e quartos privativos ou compartilhados, por exemplo.

Para pesquisar por acomodações nas duas plataformas, o passo a passo é o mesmo: na busca, insira seu destino, a data prevista para a viagem e o número de hóspedes. Em seguida, vá em "Pesquisar" e confira as opções disponíveis.

Apps para comprar passagens (Skyscanner, Decolar, 123 Milhas)

Na hora de consultar preços de passagens aéreas, Decolar, 123 milhas e Skyscanner podem ser úteis para pesquisar pelos valores mais em conta. O Skyscanner, por exemplo, reúne em sua base de dados informações sobre os voos das principais companhias aéreas e de outras plataformas, sendo, portanto, um grande agregador de passagens aéreas.

Para utilizá-lo e conferir os melhores preços, basta selecionar a opção "Passagens aéreas", definir o local de origem e o de destino e a data prevista para a viagem.

Assim como o Skyscanner, o Decolar e o 123 milhas também podem ser úteis. As plataformas possuem a mesma proposta, permitindo conferir passagens promocionais para diversos destinos nacionais e internacionais. Com interface limpa e de fácil usabilidade, as plataformas funcionam de maneira bastante semelhante: para pesquisar passagens, basta inserir o local desejado e indicar a data prevista para a viagem para consultar preços.

