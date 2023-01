Verão 2023: 6 dispositivos para aproveitar com conforto e segurança

Existem eletrônicos que prometem trazer conforto e segurança para aproveitar o verão. Os dispositivos podem ser indicados para quem quer amenizar o calor dos dias quentes e tornar a vida mais confortável e tranquila nestes dias. É o caso do ventilador portátil de pescoço CIVPOWER, que tem o formato de um fone de ouvido e ajuda a refrescar a área do rosto. Na Amazon ele pode ser encontrado por valores a partir de R$ 141 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de janeiro de 2023.

Já para quem pensa em manter a casa ou escritório mais fresco, uma boa opção é o Ar-condicionado Midea Xtreme Save Connect, um modelo que pode aquecer ou resfriar um ambiente e ainda economizar energia e pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.929. Veja a seguir seis dispositivos para aproveitar o verão no Brasil.

1 de 1 Ar-condicionado na praia — Foto: Reprodução/Pixabay Ar-condicionado na praia — Foto: Reprodução/Pixabay

Qual ar-condicionado comprar? Comente no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Capa Universal à prova d'água - a partir de R$ 18

A Capa Universal à prova d'água é uma bolsa de plástico impermeável que acomoda um smartphone de até seis polegadas e o isola. Dessa forma, é possível aproveitar a praia, piscina, cachoeira, pescaria sem se preocupar que ele vai molhar.

Para utilizar a capa, basta colocar o smartphone dentro do plástico e fechá-lo para que fique ‘lacrado’ dentro da bolsinha. O plástico de proteção ainda permite que o celular seja utilizado por meio do touch screen. Um detalhe é que a capa não pode ser utilizada em piscinas aquecidas ou água termais. Ela acompanha cordão e pode ser adquirida nas cores azul, preto, branco e rosa por preços a partir de R$ 18. Na Amazon, recebeu nota 4,3 de 5, com comentários que elogiam a funcionalidade do produto.

Prós: compatibilidade com vários celulares

compatibilidade com vários celulares Contras: não é utilizável em piscinas aquecidas ou águas termais

Produto desta matéria | TechTudo PROTEÇÃO Wather R$ 18 IR À LOJA

Todas as ofertas de Wather × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PROTEÇÃO Wather R$ 18 IR À LOJA

A base cooler para notebook é um equipamento utilizado para resfriar o laptop por meio da ventoinha. O modelo da Multilaser conta com quatro ângulos ergonômicos de inclinação, que proporcionam maior conforto e uma postura mais correta para o usuário. Além disso, traz duas portas USB para a conexão de aparelhos eletrônicos. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 78.

É compatível com notebooks de 9 a 17 polegadas e tem as dimensões de 36,5 cm de largura por 37 cm de comprimento e 3,3 cm de altura. O peso é de 950 g. Foi avaliado com nota 4,7 de 5, com muitos elogios a função de resfriamento e alguns relatos de que o ruído pode incomodar um pouco.

Prós: compatível com notebooks de 9 a 17 polegadas

compatível com notebooks de 9 a 17 polegadas Contras: o ruído pode incomodar

Produto desta matéria | TechTudo COOLER Multilaser AC166 R$ 78 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser AC166 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COOLER Multilaser AC166 R$ 78 IR À LOJA

3. Ventilador portátil de pescoço CIVPOWER - a partir de R$ 141

O ventilador portátil de pescoço lembra um fone de ouvido e é para ser utilizado em volta do pescoço, deixando as mãos livres para realizar as tarefas do dia a dia. O design é moderno, versátil e sem lâminas. O item conta com três modos de velocidade de ventilação, sendo que o ar tem 78 saídas e vento frio de 360 graus. A bateria embutida é de 4.000 mAh e a recarga é via cabo USB. O item pode funcionar de 3 a 16 horas dependendo da velocidade.

Conta ainda com botão liga/desliga e uma baixa emissão de ruídos. É elaborado em ABS e silicone ecológico. Na Amazon foi avaliado com nota 4,3 de 5, com muitos clientes elogiando o produto que tem boa funcionalidade e baixa emissão de ruídos, mas fazem alertas de que a bateria dura menos na velocidade três. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 141.

Prós: baixo ruído

baixo ruído Contras: bateria dura menos quanto na configuração mais alta

Produto desta matéria | TechTudo PRÁTICO CIPOWER R$ 141 IR À LOJA

Todas as ofertas de CIPOWER × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PRÁTICO CIPOWER R$ 141 IR À LOJA

4. Ventilador portátil JISULIFE - a partir de R$ 164

Assim como o ventilador portátil de pescoço, o modelo da JISULIFE oferece a mesma função com a diferença que é preciso segurar ou apoiar o item em uma bancada. Conta com quatro lâminas e energia eólica que promete melhorar em até 90% a velocidade de rotação. A bateria embutida é de 4.000 mAh e pode durar de 3 a 16 horas. A entrada de carregamento é USB-C. O modelo é vendido por cerca de R$ 164.

Já as mini lâminas são feitas de material PP (polipropileno) e produz vento fino com corte uniformemente. O corpo é feito de material plástico ABS de alta qualidade e o uso prolongado não desbota. Ele recebeu nota 4,5 de 5 estrelas, com elogios para a ótima funcionalidade e críticas sobre ruídos na velocidade mais alta.

Prós: não desbota mesmo com o uso prolongado

não desbota mesmo com o uso prolongado Contras: o ruído na velocidade mais alta pode incomodar

Produto desta matéria | TechTudo PORTÁTIL JISULIFE Cool Summer R$ 165 IR À LOJA

Todas as ofertas de JISULIFE Cool Summer × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL JISULIFE Cool Summer R$ 165 IR À LOJA

5. Ar-condicionado Midea Xtreme Save Connect - a partir de R$ 1.929

O ar-condicionado Midea Xtreme Save Connect conta com a tecnologia Inverter Quattro que oferece alta eficiência combinada a menor consumo de energia e maior precisão de temperatura. O item ainda promete ser silencioso e ter uma economia de 70% de energia com a função Eco Noite. A capacidade é de 12.000 BTU/h. O ar circula nos modos quente e frio e o modelo é visto por valores que partem de R$ 1.929.

O modelo pode ser controlado pelo aplicativo MSmartHome e acionado pelos sistemas Alexa e Google Assistente. O controle remoto tem a função BackLight, que permite a operação do aparelho em ambientes escuros. Outros mecanismos interessantes são as funções LED, que desativa sinais sonoros e LEDs, função Brisa Indireta em que se evita que o ar vá direto para as pessoas e a função Limpeza, que indica a hora de limpar e substituir os filtros. Foi avaliado com nota 5 de 5, com muitos elogios sobre o baixo ruído que emite e economia de energia.

Prós: é econômico

é econômico Contras: apenas na voltagem 220V

Produto desta matéria | TechTudo INVERTER Springer Midea Connect R$ 1.929 IR À LOJA

Todas as ofertas de Springer Midea Connect × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INVERTER Springer Midea Connect R$ 1.929 IR À LOJA

6. Cervejeira Consul Titanium - a partir de R$ 2.399

A cervejeira Consul Titanium, um refrigerador que promete manter a cerveja na temperatura ideal. Ela é pequena, tem 84,6 cm de altura por 48 cm de largura, mas espaçosa por dentro com cerca de 58 cm de profundidade. As prateleiras internas são ajustáveis, o vidro na porta permite espiar o conteúdo interno sem precisar abrir a porta e o painel digital possibilita controlar os cinco níveis de ajustes de temperatura.

Na hora da limpeza, não é preciso descongelar já que o modelo é Frost Free. Está à venda na cor Titanium por preço a partir de R$ 2.399 com garantia de 12 meses direto com o fabricante. Foi avaliada com nota 4,8 de 5, com comentários de que cumpre o que promete.

Prós: cinco níveis de ajuste de temperatura

cinco níveis de ajuste de temperatura Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo PARA O VERÃO Consul CZD12ATANA R$ 2.399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Consul CZD12ATANA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA O VERÃO Consul CZD12ATANA R$ 2.399 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?