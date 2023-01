Wandinha, White Lotus e mais: conheça as 10 séries mais populares de 2022

O ano de 2022 foi marcado pelo lançamentos de diversas séries icônicas que marcaram a cultura pop, assim como a continuação de outras. A chegada de Wandinha , Sandman e A Casa do Dragão , assim como novas temporadas de The White Lotus, Stranger Things e Euphoria, causaram uma verdadeira comoção nas redes sociais, com diversas cenas e momentos virais. O TechTudo , levando em consideração as tramas mais buscadas no Google no último ano, assim como as que se mantiveram em alta nas redes sociais ao longo dos últimos meses, fez uma seleção e listou as dez séries mais populares de 2022, que você pode conferir abaixo.

Wandinha

Com uma segunda temporada já em vista, os primeiros episódios de Wandinha foram ao ar no dia 23 de novembro do último ano e se aprofundaram na filha de Mortícia e Gomez Addams. A trama acompanha a jovem de 16 anos que é enviada ao Colégio Nunca Mais, após ter causado alguns problemas na escola em que estudava. Agora, ela precisa socializar e encarar os desafios de uma adolescência pouco típica, que inclui investigações de assassinatos e práticas para domar suas habilidades psíquicas, contando sempre com a ajuda de Mãozinha.

Com Jenna Ortega no papel principal, a série caiu na boca do povo ao ter uma cena viral nas redes sociais, em que a protagonista, ao executar uma coreografia, foi colocada sob o som de “Bloodymary”, de Lady Gaga. O sucesso é tanto que, de acordo com a Netflix, apenas no primeiro mês de exibição, a produção contabilizou mais de um bilhão de horas assistidas, tornando-se a segunda série mais popular do streaming.

The White Lotus (2ª temporada)

Uma das séries queridinhas de 2021 conseguiu expandir toda a sua popularidade no ano que passou. Programada pela HBO Max para ser uma minissérie inicialmente, a segunda leva de episódios de The White Lotus é ambientada na unidade italiana da rede de hotéis. Com uma nova e misteriosa morte, Tanya (Jennifer Coolidge), é a única personagem a retornar para os novos episódios e, em meio a uma crise no relacionamento com Greg (Jon Gries), seu novo marido, ela debruça sobre a amizade de novos conhecidos. Aubrey Plaza, Theo James, Will Sharpe e mais dão vida aos novos personagens da trama, envolvidos com escândalos familiares, sexuais, além de intrigas e rivalidades entre casais.

Provando que a 2ª temporada fidelizou o seu público ascendente, o episódio final teve a maior audiência já registrada pela série nos Estados Unidos, reunindo um total de 4,1 milhões de espectadores na noite de 11 de dezembro. O número é mais que o dobro do público registrado no final da 1ª temporada.

A Casa do Dragão

O aguardado spin-off de Game Of Thrones chegou ao catálogo da HBO Max neste ano com episódios semanais. Inspirado no livro Fogo & Sangue de George R. R. Martin, a trama é ambientada 200 anos antes dos eventos da série principal e narra a história por trás da conquista de terras em Westeros pela família Targaryen, detentora dos sete dragões. Enquanto Rhaenyra é a filha mais velha do Rei Viserys I, Aegon II é o primeiro filho homem do segundo casamento, o que causa diversos atritos, incluindo a famosa e brutal batalha familiar, conhecida como a Dança dos Dragões.

Com Emma D’arcy, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans e outros grandes nomes no elenco, a série trouxe de volta os fãs mais assíduos deste universo e foi um sucesso de público. A Casa do Dragão reuniu 9,3 milhões de espectadores no último episódio, limitado aos Estados Unidos. Este é o maior público da HBO desde o final da 8ª temporada de Game of Thrones.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder

Lançado no catálogo do Prime Video em setembro de 2022, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é avaliada como a série mais cara da história, com cada episódio custando, em média, US$ 58 milhões. Com Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Robert Aramayo e Maxim Baldry integrando o elenco, a trama se passa milhares de anos antes do filme A Sociedade do Anel, mostrando o momento épico em que os anéis foram forjados, assim como os reinos e heróis ascenderam e ruíram.

A história mostra personagens novos ou já conhecidos na franquia Senhor dos Anéis cara a cara com o surgimento de forças malignas, que vem das obscuridades das Montanhas Sombrias. Os espectadores que são fãs da série e já leram os livros tentam fazer diversos paralelos para descobrir quem é quem na história, até o episódio final, que traz um grande plot twist para a temporada.

Stranger Things (4ª temporada)

Não é novidade que Stranger Things só aumenta a lealdade dos fãs a cada ano, e com a 4ª temporada não foi diferente. Ambientada seis meses após o conflito de Starcourt, em que a cidade entrou em completo caos, os amigos estão separados pela primeira vez, enquanto enfrentam problemas típicos da adolescência. Neste momento de vulnerabilidade, uma nova ameaça surge no Mundo Invertido, revelando a origem de todos os acontecimentos brutais e também mostrando a raiz para acabar com os ataques.

Com o retorno de Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo Sadie Sink e mais, a série viralizou no TikTok com Running Up That Hill, faixa lançada em 1985 por Kate Bush. Para além do feito, a penúltima temporada deteve o recorde de maior semana de estreia durante a época de seu lançamento, com cerca de 335 milhões de horas assistidas nos primeiros sete dias. O feito foi ultrapassado por Wandinha tempos depois.

This is Us (6ª temporada)

Na sexta e última temporada de This is Us, uma das séries de maior audiência na TV norte-americana, o trio de irmãos completa 41 anos e todas as tramas que foram iniciadas e revividas ao longo dos últimos seis anos são concluídas, mantendo a família unida acima de qualquer coisa. Spoiler: Jack descobre que a mãe morreu e, então, algumas memórias de sua infância são resgatadas. Após manter distância dela por 13 anos, ele decide contar ao pai sobre sua partida. Durante a exibição do episódio final, a NBC reuniu 6,36 milhões de telespectadores. Com Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Sterling K. Brown, Mandy Moore, Justin Hartley no elenco, a série está sendo exibida pela Rede Globo e está disponível no catálogo do Star+.

Euphoria (2ª temporada)

Abordando assuntos problemáticos e recorrentes na vida de adolescentes, a segunda temporada de Euphoria chegou em abril do último ano ao catálogo da HBO Max e foi um verdadeiro sucesso, tanto de público quanto nas redes sociais, com diversas cenas e falas virais dos personagens. A trama da nova leva de episódios acompanha Rue em sua decadência relacionada a sua dependência química, além de focar nas questões individuais de cada personagem. Um exemplo da trama secundária é o envolvimento de Cassie com Nate Jacobs, o ex-namorado de Maddy, sua melhor amiga. O clima esquenta ainda mais quando Lexi coloca o convívio de todos na mira de uma peça de teatro que acaba em uma tragédia generalizada.

Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Angus Cloud são os nomes que retornaram para a segunda temporada, que foi postergada por conta da pandemia. Essa dinâmica, no entanto, não alterou o sucesso da produção, já que 2,4 milhões de pessoas assistiram ao primeiro episódio durante a sua estreia.

Heartstopper

Uma das séries mais aclamadas do ano, Heartstopper é baseada na série de HQs de Alice Oseman. A trama original da Netflix acompanha os jovens Charlie e Nick, que vivem um romance na adolescência. Enquanto Charlie é um aluno dedicado e que vive com cicatrizes causadas pelo bullying que sofre desde que se assumiu gay, Nick é um garoto popular e um dos destaques do time de Rugby da escola. Os dois, que criam uma amizade intensa e improvável, acabam se apaixonando e vivendo uma forma inédita de amor.

Os protagonistas são vividos por Kit Connor e Joe Locke, que foram os responsáveis por apresentar uma nova narrativa gay na dramaturgia, que repetidamente foi representada de maneira infame e raramente sob a perspectiva de um final feliz. O sucesso foi tanto, que em seus três primeiros dias, a produção acumulou 14, 5 milhões de horas assistidas.

Sandman

A adaptação baseada na série de HQs de Neil Gaiman chegou em 5 de agosto de 2022 no catálogo da Netflix e foi um grande sucesso logo de cara. A primeira leva de episódios acompanha Morpheus, o rei do Sonhar, que é aprisionado por mais de cem anos por um grupo que desejava conquistar a imortalidade. Ao conseguir fugir, ele tenta reconstruir o seu reinado e sai em busca de recuperar sua bolsa de areia, seu elmo e rubi, os artefatos que lhe dão poder. Para isso, ele ainda precisa evitar que uma entidade chamada Vortex bloqueie seus objetivos.

Durante o seu lançamento, Sandman esteve no top 10 séries mais assistidas de 93 países, incluindo o Brasil, onde ocupou o primeiro lugar. Com Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Boyd Holbrook, Mason Alexander Park, David Thewlis e outros nomes no elenco, a recepção da série foi tão calorosa que rendeu um episódio extra tempos depois.

The Boys (3ª temporada)

Um dos carros chefes do Prime Video, sem dúvidas, é a série The Boys. No ar com sua terceira temporada, a trama mostra o que acontece quando a fama sobe à cabeça de um grupo de super-heróis, que usam o status de salvadores da nação para se autopromover, colocando a própria população em risco. Retornam ao elenco nomes como Anthony Starr, Karl Urban, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Karen Fukuhara.

