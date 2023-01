WhatsApp: 4 truques para ligações que você ainda não usa, mas deveria

As ligações de áudio e vídeo no WhatsApp, aplicativo disponível para Android e iOS, são conhecidas por serem gratuitas e exigirem apenas uma conexão com a internet para funcionar. O que poucos usuários sabem é que existem alguns truques úteis que auxiliam na hora das chamadas - como, por exemplo, não receber outras ligações de fora do aplicativo ou ainda convidar mais pessoas para participar de uma única chamada. O mensageiro ainda permite personalizar esses recursos da forma que o usuário preferir, seja por maior privacidade ou conforto. Na lista a seguir, conheça as dicas e saiba usá-las no WhatsApp.