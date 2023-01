WhatsApp: 5 coisas que você já deveria saber fazer na versão para PC

📝 Como descobrir a fonte que logou meu WhatsApp no PC? Confira no Fórum TechTudo

A função de filtrar mensagens permite uma busca mais detalhada para encontrar de forma mais rápida as mensagens. O recurso está disponível para o app de desktop, e é possível buscar conversas de números salvos ou não no seu celular, além de mensagens que ainda não foram lidas e em grupos.

Para ter acesso à filtragem de mensagens, vá na aba principal de conversas e toque nos três pontinhos, localizados no campo superior. Depois, vá até “Filtrar conversas por” e selecione uma das opções de filtros, listados no parágrafo acima.

É possível desenhar no WhatsApp para desktop. Esses desenhos podem ser feitos de forma simples, através de um lápis e um quadro em branco disponíveis no app.

Para desenhar no WhatsApp pelo computador, abra uma conversa, toque sobre o ícone de clipe, localizado na parte inferior, e siga até “Desenho”. Nesse campo, é possível escolher o formato do lápis, a cor e apagar alguma parte do desenho já produzido. É possível escolher a espessura da ponta do lápis para fazer, por exemplo, relevos.

Permitindo conversar com até 32 participantes, a chamada de vídeo no WhatsApp para PC pode ser utilizada para reuniões ou para ligações entre amigos. É possível ver quem está na conversa e, assim, entrar a qualquer momento numa ligação, mesmo que já esteja em andamento.

A chamada pode ser apenas com um contato ou em grupo, e o usuário ainda conta com o seu histórico, podendo visualizar ligações feitas recentemente. Para fazer uma ligação de vídeo em grupo, abra a conversa do grupo do WhatsApp e vá até a parte superior, tocando no ícone da filmadora.