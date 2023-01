WhatsApp: 5 funções que todo mundo quer ver no app em 2023

O WhatsApp anunciou diversas novidades no mensageiro em 2022, incluindo a possibilidade de remover o status de "online", criar enquetes e avatares e de reagir à mensagens . Para 2023, novos recursos também são esperados e muito desejados pelos usuários - como a edição de mensagens já enviadas e pastas para stickers, por exemplo. Entre as funcionalidades, algumas já foram flagradas em desenvolvimento, enquanto outras são apenas rumores. O TechTudo reuniu uma lista com cinco funções que todo mundo quer ver no WhatsApp em 2023. Confira quais são e o que se sabe sobre elas a seguir.

1 de 5 WhatsApp: veja cinco novidades que devem chegar no mensageiro em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp: veja cinco novidades que devem chegar no mensageiro em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Pastas para stickers

Um recurso muito aguardado por usuários do mensageiro já há bastante tempo seria uma função para organizar as figurinhas da plataforma em uma pasta. Com a ferramenta, seria possível etiquetar e separar os stickers de maneira personalizada - o que facilitaria a busca na hora de enviar a figurinha perfeita em uma conversa, por exemplo.

Em 2020, o WhatsApp liberou um recurso para simplificar a pesquisa pelos stickers, mas, na prática, a função não é muito útil. Isso porque ela não é capaz de reconhecer os adesivos, mesmo procurando pelo nome do arquivo. Vale dizer que, até o momento, o recurso é apenas um rumor e não tem previsão de lançamento.

2 de 5 As pastas para stickers do WhatsApp facilitariam a busca pelas carinhas desejadas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo As pastas para stickers do WhatsApp facilitariam a busca pelas carinhas desejadas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

2. Modo ocupado

Outro recurso bastante desejado é a possibilidade de ativar um "modo ocupado" no WhatsApp. A função poderia funcionar de maneira semelhante à ferramenta que existia no antigo MSN, em que o usuário era capaz de sinalizar para os outros contatos quando não estivesse online ou quisesse evitar distrações - como conversas não solicitadas, por exemplo.

Além disso, a ferramenta ainda poderia contar com um silenciador temporário para os chats do mensageiro, o que desativaria as notificações do WhatsApp enquanto o "modo ocupado" estivesse habilitado. No entanto, assim como as pastas para stickers, a função também se trata apenas de um rumor, sem previsão de lançamento.

3 de 5 Com o "modo ocupado" ativado, usuários poderiam evitar conversas não solicitadas no WhatsApp — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Com o "modo ocupado" ativado, usuários poderiam evitar conversas não solicitadas no WhatsApp — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

3. Editar mensagens já enviadas

A polêmica função está presente em diversos outros aplicativos de mensagens, como no rival Telegram, que já conta com o recurso desde 2016. Com a nova funcionalidade, seria possível corrigir erros de português e acrescentar informações esquecidas mesmo após já ter enviado. Em outros aplicativos, a mensagem é sinalizada com uma tag indicando que foi editada após o envio.

Uma alternativa muito utilizada pelos usuários é utilizar um asterisco (*) e reenviar a mensagem com o que quis dizer. A função já era esperada para o último ano, mas não foi implementada pelo WhatsApp. Assim, a expectativa é de que ela chegue ao mensageiro neste ano.

4. Mensagens de texto de visualização única

Outra novidade esperada para 2023 e flagrada em fase de testes pelo portal WABetaInfo são as mensagens de texto de visualização única. De acordo com o site especializado, conhecido por divulgar novidades do WhatsApp e acertar previsões sobre o mensageiro, a nova ferramenta permitirá que usuários enviem mensagens de texto que só poderão ser abertas pelo destinatário uma única vez, funcionando de maneira similar às fotos e vídeos enviadas pelo modo.

Ao que tudo indica, depois que a mensagem for lida, ela será excluída automaticamente, e não será possível fazer prints de tela ou repassar o texto para outros contatos.

4 de 5 Em 2023 o WhatsApp deve liberar um recurso para enviar mensagens temporárias que expiram no mensageiro — Foto: Reprodução/WABetaInfo Em 2023 o WhatsApp deve liberar um recurso para enviar mensagens temporárias que expiram no mensageiro — Foto: Reprodução/WABetaInfo

5. Procurar mensagens por data

Em 2023, o WhatsApp também deve liberar uma função para facilitar a pesquisa por mensagens em conversas. Com o recurso, será possível definir um dia específico para ler os textos de um chat e, ao que se sabe até o momento, a função também deve ficar disponível em grupos.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a ferramenta poderá ser usada a partir de um ícone de calendário que ficará disponível logo acima do teclado. Assim, bastará tocar sobre ele e definir a data desejada para fazer a busca.

5 de 5 Um novo recurso para pesquisar por mensagens a partir do dia ficará disponível no WhatsApp em breve — Foto: Reprodução/WABetaInfo Um novo recurso para pesquisar por mensagens a partir do dia ficará disponível no WhatsApp em breve — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Com informações de WABetaInfo (1/2)

