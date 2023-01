WhatsApp: 6 coisas para você saber sobre as Comunidades no Brasil

As Comunidades do WhatsApp estão finalmente sendo liberadas no aplicativo , disponível para Android e iPhone ( iOS ). O recurso foi oficialmente lançado no dia 26 de janeiro, está chegando a todos os celulares aos poucos, e é um novo jeito de organizar grupos com temas relacionados e de aumentar a comunicação entre pessoas próximas. É válido lembrar que a função, liberada globalmente em novembro do ano passado, foi considerada por especialistas um risco às eleições de 2022 e, por isso, teve seu lançamento no Brasil adiado.

O TechTudo reuniu seis coisas que você precisa saber sobre o recurso de Comunidades antes de usá-las no WhatsApp. Na lista a seguir, saiba quais são e por que importam.

WhatsApp libera Comunidades; saiba criar e gerenciar

O que são as Comunidades? Como vão funcionar?

O recurso Comunidades tem o objetivo de reunir, em um único canal, subgrupos que possuam temáticas similares. Funciona como um "guarda-chuva" principal de diversos sub-temas, em que o administrador pode enviar avisos para todas as pessoas de uma só vez. A função permite unir até 50 grupos e tem, no total, limite para até 5 mil pessoas.

Nas comunidades, os administradores podem inserir e remover membros e grupos, assim como criar novos e apagar mensagens com conteúdos abusivos. Além disso, os membros das comunidades também conseguem sair de uma comunidade, denunciar abusos e bloquear contatos. É um recurso que se aproxima, de certo modo, aos canais do Telegram, mas com o diferencial de que, em vez de haver um único canal, há diversos subcanais.

Tem como procurar por Comunidades, como canais no Telegram?

Não é possível procurar ou descobrir novas comunidades como acontece com outros aplicativos de mensagens, como o Telegram, por exemplo. De acordo com o WhatsApp, o intuito do recurso é facilitar a troca de informações entre grupos de uma mesma categoria em que as pessoas já se conhecem. Com isso, os membros só podem entrar nas Comunidades caso sejam convidados.

Exemplos de comunidades do WhatsApp

Qualquer pessoa pode criar uma Comunidade no WhatsApp? Se sim, como?

Uma Comunidade pode ser criada por qualquer pessoa que já tenha acesso ao recurso no WhatsApp. Para criar, abra a tela inicial do app, siga até o ícone de “Comunidades”, representado por três bonecos, e toque em “Criar comunidade”. No caso do Android, o ícone estará na parte superior das conversas e, já no iOS, ficará na parte inferior.

Em seguida, basta inserir o nome e a descrição da comunidade para prosseguir. Os usuários também deverão adicionar os grupos que já participam à comunidade ou ainda criar um novo grupo para inserir ao canal.

Comunidades do WhatsApp chegam ao Brasil

Como sair de uma comunidade no WhatsApp?

É importante dizer que, ao sair de uma comunidade, o usuário também sairá de todos os subgrupos que fazem parte dela. Com isso, caso você seja um participante e queira sair, abra a comunidade e, na parte debaixo da tela, vá nos detalhes, na opção “Seus grupos”. Pressione o nome da comunidade e toque em “Sair da comunidade”. Vale destacar que, no caso de administradores, é preciso desativar o grupo para deixá-lo.

Se eu saio de um subgrupo, saio de todas as comunidades? Como sair de um subgrupo?

É possível sair de um subgrupo e ainda permanecer na comunidade. Para sair de um subgrupo basta fazer o procedimento comum de deixar um grupo dentro do WhatsApp: siga até o grupo que não deseja mais fazer parte, pressione no nome dado a ele e role até a opção “Sair do grupo”.

O TechTudo ainda está apurando com o WhatsApp se é possível permanecer em uma comunidade mesmo sem fazer parte de nenhum dos subgrupos formados por ela. Assim, seria possível sair de um subgrupo sem precisar estar em outro componente para permanecer na comunidade. Até fechamento da matéria, o WhatsApp ainda não havia retornado sobre a dúvida.

Grupos de WhatsApp mudaram com lançamento de Comunidades

As comunidades ainda não apareceram para mim. O que fazer?

O recurso está sendo liberado aos poucos para todos os usuários. Uma dica para visualizar se a função está disponível é manter o aplicativo atualizado. Para isso, abra a Play Store, no caso do Android, ou a App Store, no caso dos aparelhos iOS, e busque por WhatsApp. Após isso, toque no botão “Atualizar” dentro da página do aplicativo e aguarde o download.

