WhatsApp: existe limite para áudio no app? O que você precisa saber

Áudios no WhatsApp , mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ), são muito utilizados no app. Com isso, algumas dúvidas podem surgir - como, por exemplo, qual o limite máximo de tempo que um áudio pode ter? Como funciona o sistema de armazenamento e backup das mídias de som? Muitos áudios deixam o celular lento? O TechTudo reuniu algumas principais dúvidas sobre o envio e recebimento desse tipo de mídia no WhatsApp. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre áudios no mensageiro, se há limite de duração e o que fazer se eles ocupam espaço demais no seu celular.

Há um limite máximo para o tamanho de áudios no WhatsApp?

Diferente dos vídeos, que apresentam um limite máximo de tamanho de 16 MB, o WhatsApp não possui um limite de tempo para que uma mensagem de voz seja recebida ou enviada. Contudo, os arquivos de áudio consomem memória do celular. Isso significa que, quanto maior for o áudio, mais espaço de armazenamento será ocupado no aparelho.

Caso o dispositivo tenha pouca memória, isso poderá ser um fator limitante, tendo em vista que se o celular não tiver espaço suficiente, mensagens de áudio não poderão ser gravadas. Ainda, aquelas que forem recebidas não poderão ser baixadas. Assim, em linhas gerais, não, não há limites para o tamanho de um áudio no WhatsApp - isto é, pelo menos se você estiver com espaço no seu celular.

Áudios consomem armazenamento? Eles são incluídos no backup?

Sim, os arquivos de áudio consomem armazenamento no celular. Uma mensagem de voz de um minuto, por exemplo, pode ter por volta de 145 kB, enquanto um áudio de 15 minutos tem em torno de 2,2 MB. Caso o usuário tenha habilitado o backup das conversas, todos os arquivos - incluindo as mensagens de voz - ficam salvos. No caso do Android, o armazenamento é feito no Google Drive. No iPhone (iOS), é pelo iCloud. Assim, quanto mais áudios você tiver, e quanto mais longos eles forem, mais espaço eles vão ocupar.

Para visualizar as configurações de backup no WhatsApp, vá no menu de “Configurações” e toque em “Conversas”. Em seguida, role a tela até a opção “Backup de conversas”. Nessa área, será possível definir a frequência com que o backup será feito, podendo inclusive, excluir a função de cópia dos dados ao selecionar “Nunca”. Além disso, você também conseguirá visualizar o tamanho de armazenamento do último backup realizado no app.

Como gerenciar o armazenamento que o WhatsApp consome no meu celular?

Para ver e gerenciar o armazenamento do WhatsApp no celular, você pode ir em uma área do próprio mensageiro, que permite visualizar o consumo de dados por arquivos recebidos e enviados no app. Também é possível filtrar por itens - como vídeos, imagens e mensagens de voz - maiores que 5 MB, além de checar nos contatos o quanto de armazenamento já foi utilizado na conversa com cada pessoa ou grupo.

Ainda, a aba apresenta a opção de excluir individualmente os arquivos recebidos ou removê-los todos de uma vez. Para acessá-la, vá em “Configurações” no app e, em seguida, em “Armazenamento e dados”. Depois, toque em “Gerenciar armazenamento”. Aqui, você pode rolar a tela para visualizar cada um dos contatos da agenda e limpar as mensagens de voz e outros arquivos da conversa.

O que fazer se não conseguir dar play em um áudio?

Caso não esteja conseguindo dar play em um áudio, o problema pode estar relacionado à falha de conexão com a internet ou mesmo à falta de memória no celular. Nesse último caso, pode ser necessário apagar arquivos armazenados no celular. Alguns aparelhos Androids podem apresentar um caminho diferente para esse processo, a depender do modelo, mas, no geral, o menu pode ser encontrado em “Configurações”, na seção “Armazenamento”. Já no iPhone (iOS), é possível acessar o armazenamento e remover o excesso de dados indo em “Ajustes” e, depois, em “Geral”.

Já se a questão for o áudio não estar sendo reproduzido pelo alto-falante, alguns métodos podem ser utilizados para a resolução. Em muitos casos, o erro está relacionado com o sensor de proximidade do celular - um item que fica localizado na parte de cima do aparelho e que possibilita, por exemplo, que ligações possam ser atendidas sem ativar outras funções do aparelho.

Nesse sentido, alguns passos podem ser feitos para que o problema seja solucionado. O primeiro é verificar se a capinha não está bloqueando o sensor. Depois, é importante limpar a área para remover alguma sujeira que possa estar ali. Em seguida, é interessante reiniciar o celular para que o sistema possa corrigir possíveis bugs.

Caso as etapas acima não funcionem, você pode ainda baixar algum app de calibragem do sensor, como Proximity Sensor Reset/Fix ou Sensor Test. Outras opções de reparo são atualizar o sistema operacional e reinstalar o WhatsApp . Caso o áudio continue não sendo reproduzido, vale buscar por uma assistência técnica.

