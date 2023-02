10 apps que vão mudar a sua vida e como usá-los

Aplicativos disponíveis para iPhone ( iOS ) e Android podem auxiliar os usuários em diferentes tarefas do dia a dia apenas usando o celular. O Moovit , por exemplo, traça o melhor caminho para que se economize tempo no deslocamento até o destino final. Já outros apps podem ser usados para aprender línguas estrangeiras de forma divertida, como é o caso do Duolingo , ou ainda para agilizar o acesso a documentos pessoais emitidos pelo governo, com o Gov.Br. O TechTudo reuniu dez apps que vão mudar a sua vida em 2023. A seguir, saiba quais são e como usá-los.

Gov.Br

O aplicativo Gov.Br, do Governo Federal, reúne serviços de diversos órgãos federais. Na plataforma, os usuários têm acesso a documentos pessoais em formato digital, como CPF e CNH Digital, além de poderem, por exemplo, emitir carteira de trabalho, consultar ou sacar o abono salarial e ainda fazer prova de vida. Também é possível utilizar serviços de outras plataformas também, como é o caso do Meu INSS, CTPS Digital e MEI - nesse caso, o app redireciona você para a página que oferece a opção.

Para logar no aplicativo, é preciso ter uma conta gov.br. Caso não tenha, você deverá fazer um cadastro usando o CPF. Você pode se cadastrar via internet banking, a partir dos bancos disponíveis, ou usando seus dados pessoais, como nome dos pais, data de nascimento ou o nome da última empresa em que trabalhou. Nesta última opção, é preciso validar as informações com um número de telefone ou e-mail. Por fim, é necessário criar uma senha com no mínimo oito dígitos, números, letras maiúsculas e minúsculas e também caracteres especiais, como "@" e/ou "#".

Meu INSS

O aplicativo Meu INSS também é do governo federal e disponibiliza alguns serviços úteis, como a simulação do tempo restante para solicitar a sua aposentadoria, o seu histórico de crédito, a consulta para revisão de benefício e mais.

Parar entrar no aplicativo, é preciso logar com a conta do Gov.br e inserir o número do CPF e a senha de oito dígitos. Na tela inicial, o usuário tem acesso aos serviços disponíveis e pode realizar pesquisas de outras ações desejadas, como extratos de pagamentos e de empréstimos.

O Ribon, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), permite fazer doações para projetos sociais sem gastar dinheiro. O dinheiro das doações é fornecido por fundações, empresas e doadores individuais. A moeda, chamada de fitas, é adquirida após o usuário ler histórias, fazer atividades de bem-estar, sugerir uma "história do bem" e ganhar um presente pelo próprio app.

Assim, dentro da aba “Doações”, é possível doar para campos de tele-consultas médicas e de fornecimento de medicamentos para famílias independentes. Ainda é possível doar para quem não tem condições ou acesso à saúde, assim como doar uma refeição completa para animais de apoio emocional. Na aba “Perfil”, você pode verificar os relatórios de suas doações.

Hyppet

O Hyppet permite adotar cães e gatos ou colocar algum animal para adoção pelo celular. Disponível para Android e iOS, a plataforma permite ver todos os pets disponíveis para adoção que estejam em lares temporários ou em Organizações Não Governamentais (ONGs) próximas à região do usuário. O aplicativo conta com um chat para que seja feito o contato entre quem estiver com o animal e quem pretende adotá-lo.

Sua usabilidade é simples: ao ser instalado, você precisa identificar ao app se é uma ONG ou uma pessoa física. Por isso, é preciso conceder alguns dados pessoais e responder a algumas perguntas como seu tipo de logradouro, se já possui algum outro animal de estimação e/ou filhos etc. Na tela inicial, você pode visualizar e tocar em ícones como “Quero Adotar”, “Cadastrar pet para adoção” e “Pets Curtidos”.

Em “Quero Adotar”, será possível ver fotos e informações dos animais. Já “Cadastrar pet para adoção” é a opção que você seleciona quando quiser pôr um animal para doação. Já “Pets Curtidos” são os que você demonstrou interesse em adotar durante a navegação.

A Zee.Now é uma loja online, disponível para os sistemas operacionais Android e iPhone (iOS), que conta com vários utensílios para pets e realiza entregas gratuitas. O aplicativo também é grátis e tem como diferencial a variedade de produtos, que incluem alimentos, remédios, produtos higiênicos e brinquedos para cães e gatos. É possível acompanhar em tempo real a chegada de pedidos e criar um perfil para o pet a partir de uma experiência personalizada.

Para utilizar a Zee.Now é preciso fazer uma conta com o nome, e-mail, senha de seis dígitos, CPF e número de telefone, além de informar o local para a entrega dos produtos. Na tela inicial, para fazer algum pedido, você precisa selecionar se seu pet é um cão ou um gato para, a partir disso, visualizar as opções disponíveis para o seu animalzinho.

O app ainda conta com parcerias com algumas ONGs, como a Fla.Gato, do Rio de Janeiro. Assim, ao utilizar o cupom de desconto da Organização, por exemplo, é possível ter acesso a R$ 25 reais de desconto em compras de R$ 65. Os outros R$ 25 são convertidos em créditos para a ONG na plataforma, facilitando também a doação de alimentos e remédios.

Moovit

O Moovit é muito útil para quem utiliza transporte público no dia a dia. Ele permite visualizar os horários dos ônibus e trens, além de conferir previsões de chegada, fazer rotas com os respectivos transportes e ter acesso a trajetos para chegar a estações ou ruas. A plataforma, disponível para Android e iOS, também permite ver o tempo médio de espera dos passageiros nos pontos.

Para ter acesso a essas funcionalidades, acrescente o destino em “Para onde você quer ir?” na tela inicial e verifique a estação de ônibus mais próxima ao seu endereço. Além disso, nos três pontinhos, na parte superior esquerda da tela, o usuário pode fazer o mapeamento da linha, ter na palma da mão o mapa do local em que está, analisar notificações sobre os trajetos e saber outras informações.

Lightroom

Editar fotos pode ser algo mais prático e completo com o app Lightroom, editor famoso disponível para iOS e Android. O usuário consegue fazer várias edições gratuitamente, como cortar a imagem, inserir predefinições, ajeitar luz, exposição, contraste, realce e outros. O app também conta com uma versão paga, que elimina anúncios, adiciona novas funções e custa R$ 18,99 mensais.

Para realizar a edição, abra o app e vá até o campo de “Biblioteca". Depois, toque no ícone inferior para adicionar nova imagem, ao lado de uma câmera. Selecione “Tudo” e importe a foto que desejar. Para editar, basta tocar na foto e realizar as alterações conforme desejar. Durante a edição, ao pressionar a imagem, é possível verificar o andamento do “Antes” e “Depois”.

Sticker.ly

As figurinhas são úteis no WhatsApp porque permitem expressar diversas emoções ou reações de forma rápida. Nesse sentido, o Sticker.ly é um ótimo aplicativo para quem busca uma biblioteca mais ampla de stickers, permitindo baixar pacotes ou ainda criar figurinhas do zero.

Para criar uma nova figurinha, siga até o ícone “+”, na parte inferior, e escolha se irá criar uma figurinha animada ou normal. Depois, escolha a imagem desejada e prossiga fazendo o recorte, manual ou automaticamente. Em seguida, realize ajustes, acrescente textos e emojis, caso necessário, e avance. Por fim, basta adicionar tags, salvar e clicar em “Adicionar ao WhatsApp”.

Duolingo

É possível começar a aprender uma nova língua usando o Duolingo, app disponível para Android e iPhone. Ele conta com opções variadas de idiomas, como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e esperanto. Para moldar o curso que será apresentado, o Duolingo questiona o nível de fluência no idioma selecionado. Outras perguntas também são realizadas no momento da instalação, como o motivo de aprender a língua e a meta diária de aprendizado. Basta responder e tocar em “Verificar” para avançar.

Entre algumas atividades que o app apresenta, estão a tradução e pronúncia de frases. O Duolingo conta com um sistema de vidas, que são perdidas quando o aluno erra alguma questão, mas voltam a ser recarregadas após um tempo determinado. O aplicativo é gratuito.

O Booking, disponível para Android e iOS, é um facilitador para quem deseja programar viagens. O app mostra opções para reserva hotéis, pousadas e aluguéis de temporada. Além disso, ele possibilita comprar voos e alugar veículos. Nesse sentido, é uma boa para quem procura centralizar as informações de uma viagem em um só lugar.

Assim, para encontrar hospedagens, basta tocar no ícone de cama, na parte superior da tela, e adicionar algumas informações como destino, data da reserva e quantidade de pessoas que irão. O app conta com filtros para facilitar a busca, como menor preço ou avaliação de cinco estrelas. Ainda é possível adicionar filtros para encontrar hotéis que aceitam pets ou até mesmo que são mais próximos ao centro da cidade. Para concluir a reserva, basta clicar em “Reservar agora”.

