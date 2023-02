10 documentários sobre música brasileira para assistir online

Documentários sobre a trajetória e carreira de grandes músicos brasileiros estão disponíveis em plataformas de streaming. Nomes como Emicida, Anitta, Sandy e Junior, Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Chorão já tiveram suas histórias compartilhadas em detalhes íntimos com o público em produções neste estilo. Nesta lista, a TechTudo te convida a assistir 10 documentários e séries documentais para conhecer mais sobre a música brasileira.

Todos os títulos estão disponíveis na Netflix, Amazon Prime Video, Claro TV+ e Globoplay. A seguir, confira um resumo sobre o que as obras abordam, ficha técnica da direção, data de lançamento, destaques e principais músicas e prêmios da carreira dos artistas.

1 de 11 Anitta já tem duas séries documentais disponíveis na Netflix: Vai Anitta e Made in Honório — Foto: Reprodução/Netflix Anitta já tem duas séries documentais disponíveis na Netflix: Vai Anitta e Made in Honório — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Emicida: AmarElo - É Tudo Pra Ontem

AmarElo - É Tudo pra Ontem tem como narrador o rapper Emicida e está disponível na Netflix desde 2020. O documentário inícia com o projeto AmarElo, um show do CD de mesmo nome realizado no Teatro Municipal de São Paulo. A partir daí, é feita uma recapitulação da história da música brasileira sob a ótica da contribuição da população negra.

Com produção de Evandro Fióti e direção de Fred Ouro Preto, a produção teve indicação ao Prêmio Emmy Internacional: Melhor Programa Artístico no ano seguinte de seu lançamento. Emicida é um dos maiores nomes do hip hop brasileiro atualmente e militante do movimento negro. Seus principais sucessos são AmarElo, com Pabllo Vittar e Majur, Levanta e Anda, Hoje Cedo e Passarinhos, com Vanessa da Mata.

2 de 11 AmarElo leva o mesmo nome do álbum do cantor Emicida — Foto: Reprodução/Netflix AmarElo leva o mesmo nome do álbum do cantor Emicida — Foto: Reprodução/Netflix

Racionais – Das Ruas de São Paulo pro Mundo

A produção Racionais – Das Ruas de São Paulo pro Mundo tem como protagonista a banda de rap formada por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay. Lançado em 2022 pela Netflix, o documentário explora cenas inéditas e entrevistas que acompanham a trajetória de mais de 30 anos do grupo.

Além disso, o que se destaca é contar como a banda sempre utilizou o estilo musical como forma de protesto contra as irregularidades do país e para representar as minorias brasileiras. São exemplos e principais sucessos as músicas Negro Drama, Eu sou 157 e Vida Loka. Na ficha técnica da obra, está a diretora Juliana Vicente, com outras produções da área musical no currículo como As Mina do Rap (2015).

3 de 11 Líder do grupo Racionais MC's, o rapper Mano Brown revela histórias inusitadas da carreira do grupo. — Foto: Divulgação/Netflix Líder do grupo Racionais MC's, o rapper Mano Brown revela histórias inusitadas da carreira do grupo. — Foto: Divulgação/Netflix

Em Casa com os Gil

A série documental de cinco episódios também foi lançada ano passado e é um especial em comemoração aos 80 anos do Gilberto Gil, cantor famoso do MPB que utilizou suas músicas para protestar contra a ditadura e já foi Ministro da Cultura. A produção disponível na Amazon Prime Video entra na casa dos Gil, uma família com vários ícones da música e tv brasileira: Gilberto Gil, Preta Gil (cantora), Bela Gil (apresentadora), Flora Gil (produtora musical), Flor Gil (cantora), entre outros.

Dentro da rotina dos integrantes, a produção mostra momentos íntimos da família e histórias não contadas antes. Em paralelo, mostra como está sendo a organização da turnê "Nós e a gente" do cantor que inicia em julho deste ano e contará com a participação de toda família. Na produção e direção estão Andrucha Waddington, Renata Brandão, Pedro Waddington e Rebeca Diniz.

4 de 11 Gilberto Gil tocando acordeon na série documental Em Casa com os Gil — Foto: Reprodução/Prime Video Gilberto Gil tocando acordeon na série documental Em Casa com os Gil — Foto: Reprodução/Prime Video

Barão Vermelho: Por Que A Gente é Assim?

O documentário, lançado em 2017 na ClaroTV+, celebra a trajetória da banda carioca que ajudou a popularizar o rock no Brasil. De direção de Mini Kerti, a obra apresenta ao público momentos inéditos e o processo de desenvolvimento dos álbuns da banda por quem acompanhou o grupo de perto.

Barão Vermelho integra atualmente os músicos Guto Goffi, Maurício Barros, Fernando Magalhães e Rodrigo Suricato, mas por sua formação já passaram Cazuza, Dé Palmeira, Dadi Carvalho, Peninha, Frejat e Rodrigo Santos. A banda é dona de títulos como Bete Balanço, Pro Dia Nascer Feliz e Por Você.

5 de 11 Na formação inicial do Barão Vermelho, Cazuza era o vocalista — Foto: Reprodução/Just Watch Na formação inicial do Barão Vermelho, Cazuza era o vocalista — Foto: Reprodução/Just Watch

Com a palavra, Arnaldo Antunes

A produção autobiográfica disponível no Globoplay apresenta Arnaldo Antunes em um relato pessoal de sua trajetória enquanto músico. Sua poesia que sempre esteve presente nas canções é o destaque na história do também compositor. O documentário teve sua estreia em 2018 e é dirigido pelo cineasta Marcelo Machado.

O músico destaque da obra é conhecido por ter participado de três bandas brasileiras e promover sucessos como Marvin (Titãs, com sua participação de 1981 até 1992), Velha Infância (da banda Tribalistas, de 2002 até 2008) e O Sol e a Lua (Pequeno Cidadão, em que participa desde 2008).

6 de 11 Arnaldo Antunes é conhecido por canções do Titãs, Tribalistas e Pequeno Cidadão — Foto: Reprodução/Globoplay Arnaldo Antunes é conhecido por canções do Titãs, Tribalistas e Pequeno Cidadão — Foto: Reprodução/Globoplay

Anitta: Made In Honório

Nesta série documental de 2020, disponível na Netflix, são mostrados momentos íntimos da vida pessoal de Anitta, bem como os bastidores de reuniões e shows da primeira cantora brasileira a chegar no top 1 do ranking global do Spotify. Além disso, a própria artista relata pela primeira vez sobre situações difíceis que viveu. A direção é de Andrucha Waddington e Pedro Waddington.

Essa é a segunda série documental da cantora, a primeira, Vai Anitta, mostrou o projeto Checkmate, que fez o funk brasileiro se popularizar no exterior. Anitta é natural do Rio de Janeiro e suas músicas conquistaram o Brasil por conta do funk carioca. Hoje, a cantora é conhecida mundialmente e destaque de vários prêmios internacionais, como o MTV Europe Music Award e Grammy. Envolver, Vai Malandra, Boys Don't Cry e Bang são alguns de seus hits.

7 de 11 Documentário mostra produção de show gratuito que Anitta fez no Parque Madureira — Foto: Reprodução/IMDb Documentário mostra produção de show gratuito que Anitta fez no Parque Madureira — Foto: Reprodução/IMDb

Chorão - Marginal Alado

Marginal Alado está disponível na Netflix desde 2021 e conta a trajetória de duas décadas do cantor Chorão, além do seu impacto no cenário musical brasileiro e o falecimento por overdose em 2013. O documentário dirigido por Felipe Novaes apresenta entrevistas de amigos do vocalista da banda Charlie Brown Junior e volta ao passado do cantor paulista que se tornou ídolo do rock nacional pelas rimas de suas canções. A banda já foi venceu dois Grammys Latinos de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2005 e 2010 e é responsável por músicas como Céu Azul, Dias de Luta, Dias de Glória e Só os Loucos Sabem.

8 de 11 Chorão era vocalista da Charlie Brown Junior — Foto: Reprodução/Netflix Chorão era vocalista da Charlie Brown Junior — Foto: Reprodução/Netflix

Os Quatro Paralamas

Os Quatro Paralamas, disponível na Netflix, relembra a trajetória do trio Paralamas do Sucesso (Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone). Diferente dos outros, a narrativa também dá destaque a José Fortes, empresário da banda que na maior parte do tempo estava por trás das câmeras, mas desenvolvia um papel essencial na trajetória de sucesso. O documentário acompanha as relações da banda desde 1983, ano em que o trio subiu nos palcos do Circo Voador e conquistaram o Brasil com seu rock.

A obra de 2020 é dirigida por Paschoal Samora e Roberto Berliner. Desde então, hits como Meu Erro, Lanterna dos Afogados e Aonde Quer Que Eu Vá marcam a história do grupo. Paralamas do Sucesso também já ganhou dois Grammys Latinos, de Melhor Vídeo Musical - Versão Curta em 2001 e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro em 2011.

9 de 11 Os Quatro Paralamas apresenta banda e empresário — Foto: Reprodução/IMDb Os Quatro Paralamas apresenta banda e empresário — Foto: Reprodução/IMDb

Vale Tudo com Tim Maia

A série documental Vale Tudo com Tim Maia é uma produção exclusiva do Globoplay lançada no dia 28 de setembro de 2022, dia que o cantor completaria 80 anos se estivesse vivo. Nela, o próprio Tim Maia narra sua história, a partir do resgate de arquivos de entrevistas de emissoras e rádios elaborado pelos diretores Nelson Motta (autor do livro Vale Tudo – O Som e Fúria de Tim Maia), Renato Terra (Cineasta de documentários) e equipe.

Cenas exclusivas também foram disponibilizadas pelo filho do cantor, Carmelo Maia. Tim Maia é o cantor solo responsável por trazer soul e funk para a música brasileira. Suas músicas se popularizaram nos anos 90 mas até hoje são lembradas, como Gostava Tanto de Você, Ela Partiu, Me dê Motivo.

10 de 11 Vale Tudo com Tim Maia relembra a vida e influência do cantor na música brasileira — Foto: Reprodução/Globoplay Vale Tudo com Tim Maia relembra a vida e influência do cantor na música brasileira — Foto: Reprodução/Globoplay

Sandy e Junior: A História

A produção disponível no Globoplay acompanha Sandy Lima e Junior Lima em um especial de 20 anos da dupla. Os irmãos conquistaram o Brasil nos anos 2000 e voltaram aos palcos em 2019 em uma turnê com os maiores sucessos. Com direção de Raoni Carneiro, Sandy e Junior: A História reúne depoimentos dos cantores, familiares e amigos sobre o sucesso na infância até a concepção da nova turnê.

A série documental é acompanhada por um show completo na mesma plataforma, chamado Nossa História, assim como um álbum de mesmo nome lançado pela dupla com as suas principais canções. Sandy e Junior é responsável por grandes hits como Quando Você Passa, A Lenda e Desperdiçou.