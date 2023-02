10 filmes de romance para chorar (e se emocionar)

Filmes de romances, desde os de época até os de amores de verão, ocupam um espaço especial no coração do público. IsSo porque eles emocionam os espectadores e até os fazem chorar com as narrativas comoventes exibidas nas telas. Assim, as novas e antigas histórias românticas têm espaço garantido nas plataformas de streaming, como Netflix , HBO Max , Amazon Prime Video , AppleTV+ , Disney+ e Paramount+ .

Por isso, o TechTudo relembra os 10 filmes de drama e romance para tocar o coração e deixar as lágrimas rolarem. Para elaborar a lista, foram considerados a disponibilidade nos streamings brasileiros, participação nos rankings dos principais portais estrangeiros sobre audiovisual e a popularidade dos títulos. Nos tópicos, você poderá saber mais sobre o enredo, o elenco e as avaliações recebidas nos principais agregadores de notas da Internet.

Querido John

Durante seu período de licença, o militar John (Channing Tatum, de Magic Mike) conhece uma universitária idealista chamada Savannah (Amanda Seyfried, de Mamma Mia!). Apesar do afloramento de uma afeição entre os dois, as funções do rapaz nas Forças Armadas não possibilitam que eles mantenham um relacionamento estável, apenas poucos encontros esporádicos. Ainda assim, o casal encontra uma forma de manter a paixão viva, por meio da troca de cartas. Mas essa troca de mensagens gera consequências inimagináveis.

Querido John é uma adaptação do best-seller de Nicholas Sparks, dirigida por Lasse Hallström. Apesar de ter se tornado um título relembrado pelos fãs dos gêneros de drama e romance, o filme possui avaliações mistas entre público e crítica. Ele alcançou a nota 6,3 no IMDb e foi aprovado por 29% dos críticos do Rotten Tomatoes. No Metacritic, marcou o score 43, na média de avaliações da imprensa, e 6.2, na pontuação média dos usuários. O título está disponível no catálogo da Netflix.

A Culpa É Das Estrelas

Hazel Grace (Shailene Woodley, de Divergente) é uma paciente com câncer em estado terminal. Convencida por seus médicos a frequentar terapia em grupo, ela conhece Augustus Waters (Ansel Elgort, de Baby Driver) em uma das reuniões, um jovem recuperado da doença após amputar uma de suas pernas. Não leva muito tempo para que das personalidades contrastantes e da conexão intelectual surja um romance entre os dois adolescentes. Lado a lado, eles enfrentam os altos e baixos da vida em meio a enfermidade e realizam um sonho que até então parecia distante.

Não diferentemente do livro em que foi baseado, escrito por John Green, o filme foi um sucesso de bilheteria e público no seu ano de lançamento, em 2014. A Culpa É Das Estrelas recebeu a nota 7,7 no IMDB, alcançando quatro estrelas no agregador. No Rotten Tomatoes, por sua vez, 85% do público e 81% da crítica aprovaram a adaptação. Já no Metacritic, a produção atingiu o score 64 na média de avaliações dos especialistas e 7.4 nas impressões do público. O título está disponível no catálogo do Disney+.

Diário de Uma Paixão

Na Carolina do Sul dos anos 40, o jovem operário Noah (Ryan Gosling, de La La Land) e a herdeira Allie (Rachel McAdams, de Meninas Malvadas) vivem uma paixão avassaladora. No entanto, o romance entre os dois é proibido pelos pais da moça, em decorrência da diferença de classes sociais. Com a Segunda Guerra Mundial, o personagem de Gosling é convocado para lutar pelos EUA. Apesar de ambos estarem convencidos de que a relação chegou ao fim, os sentimentos permanecem vivos e ressurgem nos anos seguintes, quando o jovem retorna para sua cidade natal e reencontra sua amada, prestes a se casar com outro homem.

Mais uma adaptação de Sparks, o romance de 2004 foi dirigido por Nick Cassavetes e trouxe para as telas a memorável cena do beijo na chuva, momento recorrente e característico do autor que inspirou o longa. O Diário de Uma Paixão recebeu a nota 7,8, exibindo quatro estrelas no IMDB. No Rotten Tomatoes, no entanto, foi aprovado por 53% dos especialistas, enquanto o público garantiu nota de 85%. No Metacritic, o título dividiu as opiniões: atingiu a média 53 na avaliação da imprensa e 8.3 na do público. O filme está disponível no catálogo do HBO Max.

Um Amor Para Recordar

Mais uma adaptação de um livro de Nicholas Sparks, o filme apresenta o amor improvável entre o jovem desajustado Landon (Shane West, de El Dorado) e a tímida e religiosa Jamie (Mandy Moore, de This is Us). Apesar de um começo conturbado e repleto de desentendimentos, os dois adolescentes criam um laço capaz de mudar as perspectivas um do outro, além de se permitirem o desafio de tentar algo novo e passar pelo infortúnio da enfermidade sem a perda da fé.

O filme de 2002 foi dirigido por Adam Shankman, e também se tornou um dos queridinhos para os fãs do gênero. Não à toa, recebeu a nota 7,3 no agregador IMDb, 78% no Rotten Tomatoes e 8.2 no Metacritic. Já a crítica lhe atribuiu uma avaliação menos generosa, com tomatômetro de 27% e metascore 35. O título está disponível no serviço de streaming da Paramount+.

Moonlight

A história apresenta três fases da vida do protagonista Chiron. De origem humilde, ele constantemente se esquiva das más influências e do caminho da criminalidade, determinado a seguir seus sonhos. Desde a infância, seus afetos e sua personalidade distinta dos outros meninos de sua idade o fazem se entender como um homem homossexual. Ao longo de sua jornada, até a inevitável rendição ao tráfico, são apresentados seus amores e as adversidades, em uma trajetória de autoconhecimento e amadurecimento.

Moonlight saiu vitorioso no Oscar de 2017, premiado pelas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante para Mahershala Ali (de Eternos), intérprete de Juan no filme. No papel de protagonista, Trevante Rhodes (de Mike: Além de Tyson) vive a versão adulta do personagem, enquanto Ashton Sanders (de Wu-Tang: An American Saga) dá vida a sua versão adolescente na história. O longa foi dirigido por Barry Jenkins.

O filme também fez sucesso nos agregadores de nota da Internet, com recepção positiva por parte do público e da crítica. No Rotten Tomatoes, o longa é avaliado em 98% pelos especialistas e conseguiu média 99 no Metacritic. Já os espectadores concederam a nota 7,4 no IMDb, tomatômetro de 79% e metascore de 7.1. O título está disponível no catálogo do HBO Max.

PS: Eu te Amo

O casamento e a vida dos sonhos de Holly (Hilary Shawnk) e Gerry (Gerard Butler) são duramente interrompidos pela morte do marido, causada por uma doença. Devastada pela perda, a protagonista recebe uma série de cartas escritas pelo seu amado antes de sua partida, todas a encorajando a seguir em frente e sempre com a mensagem final: “Ps: eu te amo”. Além de Swank e Butler nos papéis principais, o elenco inclui Jeffrey Dean Morgan (de The Walking Dead), interpretando William, e Lisa Kudrow (de Friends), como Denise. O filme foi dirigido por Richard LaGravenese (de Escritores da Liberdade), adaptando o livro de mesmo nome de Cecelia Ahern.

Apesar do sucesso de bilheteria, com mais de 150 milhões de dólares arrecadados, PS: Eu Te Amo recebeu avaliações mistas do público e crítica. No IMDB, os espectadores atribuíram a nota 7 ao longa, enquanto foi aprovado por 25% dos críticos do Rotten Tomatoes. No Metacritic, por sua vez, marcou o score 39 na média dos críticos e 69, na do público. O filme está disponível para assistir na Netflix.

Como Eu Era Antes de Você

Louisa (Emilia Clarke, de Game of Thrones) é uma espalhafatosa cuidadora, contratada para acompanhar William (Sam Claflin, de Simplesmente Acontece) em suas atividades rotineiras. O bem sucedido rapaz ficou totalmente paralisado após um grave acidente, e se tornou dependente dos cuidados de seus familiares. A tristeza insuperável o faz decidir realizar um procedimento de eutanásia. Com a química crescente entre os dois e o florescer de uma paixão, a protagonista alimenta esperanças de que seu amado desista deste fim.

A adaptação do romance best-seller de Jojo Moyes foi dirigida por Thea Sharrock. Além de Clarke e Claflin, outros nomes de destaque do elenco são Matthew Lewis (da saga Harry Potter) e Charles Dance (de Game of Thrones). O romance dramático foi avaliado com a nota 7.4 no IMDB e foi aprovado por 54% dos críticos do Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme também dividiu opiniões entre os especialistas e o público com o score 51 para os primeiros e 6.9 para os segundos. Como Eu Era Antes de Você está disponível na plataforma Amazon Prime Video.

Azul É A Cor Mais Quente

A chegada da vida adulta impõe uma série de obstáculos e novos desafios para Adèle (Adèle Exarchopoulos, de Éperdument). Mas seus caminhos mudam de rumo ao conhecer uma jovem de cabelos azuis chamada Emma (Léa Seydoux, de A Bela e A Fera). Ainda que o vínculo e a paixão entre as moças seja incomparável, elas descobrem aos poucos que nem sempre o amor é o suficiente para manter um relacionamento.

Azul é A Cor Mais Quente também se tornou um longa celebrado pelo público por dar visibilidade ao romance entre duas mulheres. O filme de Abdellatif Kechiche é uma adaptação de uma graphic novel de mesmo nome, criada por Julie Maroh. O título recebeu a nota 7,3 no IMDb e foi aprovado por 88% da crítica do Rotten Tomatoes. No Metacritic, atingiu a pontuação 9 no score da imprensa e 7.8, na média de avaliação dos espectadores. O título está disponível para aluguel no Apple TV+ e Google Play Store.

Desejo e Reparação

O romance de Robbie (James McAvoy, de Fragmentado) e Cecilia (Keira Knightley, de Orgulho e Preconceito) chega ao fim após uma mentira contada pela ciumenta irmã caçula da protagonista. A travessura desencadeia em eventos de grande seriedade e Robbie acaba indo parar na prisão. Contudo, nos anos seguintes, durante a Segunda Guerra Mundial, o caminho dos dois amantes se reencontra, e surge a oportunidade de acertar as contas e a esperança de reatar o relacionamento. O elenco inclui Saoirse Ronan (de Adoráveis Mulheres) e Benedict Cumberbatch (de Sherlock).

O filme de drama foi dirigido por Joe Wright e adapta o romance de Ian McEwan, "Reparação ". O longa foi reconhecido pela Academia e saiu vitorioso nas premiações do Oscar e Globo de Ouro, sobretudo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Dramático, respectivamente. No IMDb, ele foi avaliado com a nota 7.8 e atingiu quatro estrelas no portal. No Rotten Tomatoes, por sua vez, 83% dos críticos o aprovaram. Desejo e Reparação também foi bem sucedido na avaliação do Metacritic, com os scores 85 e 7.8, nas avaliações da crítica e público, respectivamente. O romance se encontra disponível no catálogo da Netflix.

Me Chame Pelo Seu Nome

Helio (Timothée Chalamet, de Duna) é um adolescente de 17 anos que passa suas férias em uma casa de campo no sul da Itália. Seu pai, um professor universitário (Michael Stuhlbarg, de Até os Ossos), tem o costume de receber um grupo seleto de estudantes durante o verão para realizar projetos de pesquisa. Um de seus alunos é Oliver (Armie Hammer, de Atentado ao Hotel Taj Mahal), um jovem de 24 anos confiante e extrovertido, por quem logo o rapaz desenvolve sentimentos até então desconhecidos.

Durante as seis semanas de estadia, Helio e Oliver desenvolvem uma conexão rara, e juntos aproveitam a brevidade da paixão intensa até a chegada do momento em que o aprendiz deve retornar para sua vida comum nos EUA. A adaptação do livro de André Aciman, dirigida por Luca Guadagnino, rendeu uma vitória no Oscar de 2018, na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Também recebeu indicações como Melhor Filme e Melhor Ator para Chalamet. Além disso, os dois atores principais foram indicados ao Globo de Ouro por suas performances no filme.

Me Chame Pelo Seu Nome também foi aclamado pelo público e celebrado pela visibilidade alcançada e conferida ao romance LGBTQIA+, com boas notas nos agregadores da internet. No IMDb, recebeu a nota 7,8. Já no Rotten Tomatoes, 94% dos críticos aprovaram o longa. No Metacritic, alcançou a pontuação 94 para os especialistas, e 8 para o público. Os assinantes da Amazon Prime Video dispõem do item no catálogo da plataforma.

