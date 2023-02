10 filmes para assistir online quando você quer superar um término

Nesta terça-feira (14), é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, mas a data nem sempre é sinônimo de felicidade para todo mundo. Encerrar um relacionamento pode ser um processo complexo e um tanto doloroso. Enquanto há quem prefira buscar consolo no agito da noite na balada, ficar em casa e buscar aconchego durante uma maratona de filmes é a opção mais agradável para outras pessoas. Seja para melhorar o astral ou extravasar e deixar as lágrimas rolarem, o TechTudo preparou uma lista para ajudar o leitor que está neste momento delicado. Os títulos estão disponíveis nos serviços de streaming da Netflix, Amazon Prime Video, Telecine, AppleTV, HBO Max, Lionsgate e Star+.

A lista foi elaborada considerando os rankings publicados pelos principais portais estrangeiros sobre o setor audiovisual. Foram levados em conta a disponibilidade nos streamings brasileiros, a menção simultânea em mais de um levantamento e a popularidade dos filmes. Confira, a seguir, o enredo, o elenco e a repercussão dos títulos nos principais agregadores de nota da Internet.

Mamma Mia!

Nesta comédia musical, a jovem Sophie (Amanda Seyfried, de Querido John) convida para seu casamento três antigos affairs de sua mãe, convencida de que um deles pode ser seu pai. Ela os identifica após ler um antigo diário escrito durante a juventude de Donna (Meryl Streep, de o Diabo Veste Prada), proprietária de um hotel em uma remota ilha grega. A visita dos três homens, no entanto, deixa a mãe superprotetora em um estado de nervos, ao trazer à tona antigos sentimentos e o segredo nunca revelado sobre a paternidade da filha.

O musical dirigido por Phyllida Lloyd conta com os hits mais populares do grupo sueco Abba, como “Honey Honey”, “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All”, além da própria canção que o intitula. O elenco traz Pierce Brosnan (de 007 - O Amanhã Nunca Morre), Stellan Skarsgård (de O Código DaVinci) e Colin Firth (de O Discurso do Rei), como os possíveis pais da protagonista. Também integram a equipe as atrizes Christine Baranski (de A Idade Dourada) e Julie Walters (da saga Harry Potter), como as duas inseparáveis amigas da personagem de Streep. Já Dominic Cooper (de Preacher), interpreta Sky, noivo de Sophie na história.

Apesar de se tratar de um título relembrado pelos fãs do gênero, Mamma Mia! dividiu opiniões nos principais agregadores da Internet. No IDMb, o filme recebeu a nota 6,5, enquanto no Rotten Tomatoes, foi aprovado por 55% dos críticos. Os scores do Metacritic também divergem: na média de reviews da crítica, alcançou 51, enquanto na do público, 6.9. O filme está disponível para assinantes Telecine via Globoplay e para aluguel no Amazon Prime Video, com o custo de R$ 6,90.

História de Um Casamento

A comovente narrativa apresenta o relacionamento de Charlie (Adam Driver, de Infiltrados na Klan) e Nicole (Scarlett Johansson, de Viúva Negra), do início romântico ao inevitável ponto de ruptura. Apesar da decisão em tornar este processo mais amigável, pensando em seu filho, a bagagem acumulada pelo casal ao longo dos anos torna a separação mais dolorosa do que inicialmente projetaram.

O filme dirigido por Noah Baumbach recebeu seis indicações ao Oscar, entre elas a de Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante, a qual Laura Dern saiu vitoriosa por sua atuação como a advogada da personagem de Johansson. História de Um Casamento agradou crítica e público, com a nota 7,9 no IMDb e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. No Metascore, o drama atingiu a pontuação 91, na média da crítica, e 8.1, na dos espectadores. O título está disponível no catálogo da Netflix.

Aves de Rapina: Arlequina E Sua Emancipação Fantabulosa

As primeiras aparições de Arlequina nas telas logo tornaram evidente o relacionamento conturbado e abusivo entre ela e o antagonista Coringa. Na nova aventura, narrada pela própria protagonista (Margot Robbie, de Era Uma Vez Em Hollywood), Harley anuncia publicamente sua separação do arqui-inimigo do Batman, após um episódio de explosão em uma fábrica de químicos. Com o término, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento, acompanhada por um time de duronas que pretendem interromper os planos do criminoso Máscara Negra em Gotham.

Dirigido por Cathy Yan, o filme não só contou com o retorno de Robbie em seu papel consagrado pelo filme Esquadrão Suicida (2017), como trouxe uma equipe nova e representativa para a personagem: Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez). O ator de Doutor Sono, Ewan McGregor, estrelou como o antagonista Máscara Negra no longa. Aves De Rapina arrecadou mais de US$ 200 milhões em bilheteria e alcançou significativa popularidade, principalmente entre o público feminino.

O título recebeu a nota 6 no IMDb e atingiu 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto da crítica e do público. Em contrapartida, no Metacritic, alcançou o score 60 na média de reviews da imprensa, e 3.1 na pontuação do público. Aves de Rapina se encontra disponível para assinantes do serviço do Telecine via Globoplay e para aluguel, por R$29,90, na AppleTV.

500 Dias Com Ela

Sob a perspectiva de Tom (Joseph Gordon-Levitt, de Snowden), os espectadores acompanham seu relacionamento com Summer (Zoey Deschanel, de Newgirl) em diferentes momentos: do dia em que se conheceram, aos altos e baixos e o auge do desgaste. Apesar da conexão e dos bons momentos que viveram juntos, os objetivos distintos de cada um e as altas expectativas não correspondidas do rapaz tornaram cada vez mais claro que o término era iminente. O elenco também inclui Chole Grace Moretz (de Carrie) e Matthew Gray Gubler (de Criminal Minds).

A história de 'desromance' dirigida por Mark Webb rendeu indicações em duas categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme Cômico ou Musical e Melhor Ator em Comédia ou Musical, para Gordon-Levitt. 500 Dias Com Ela recebeu a nota 7,7 no IMDb e foi aprovado por 85% dos usuários do Rotten Tomatoes. No Metacritic, o filme atingiu o score 76, com base nas avaliações da imprensa, e 8.1, na da audiência. O item está disponível no Star+.

Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças

Após o doloroso fim do relacionamento, Joel (Jim Carrey, de O Máscara) fica desolado ao descobrir que sua amada Clementine (Kate Winslet, de Titanic) o deletou de suas memórias. Decidido a fazer o mesmo, ele procura uma empresa que oferece um inovador serviço tecnológico que promete eliminar lembranças. Contudo, ao reviver as recordações durante o procedimento, ele se arrepende e reúne esforços para avisar aos cientistas que deseja desistir e manter Clementine em seus pensamentos.

O elenco reúne outros nomes renomados de Hollywood, como Mark Ruffalo (de De Repente 30), Kirsten Dunst (de Homem Aranha) e Elijah Wood (da saga Senhor dos Anéis). Dirigida por Michel Gondry, a obra foi reconhecida pelo Oscar de Melhor Roteiro Original. Além disso, também comoveu e conquistou os espectadores, considerando as avaliações nos principais agregadores da Internet: no IMDb, recebeu a nota 8,3 e a aprovação por 92% da crítica do Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, atingiu o score 89 na média da crítica e 8.8 na do público. O filme está disponível para aluguel nas plataformas do Amazon Prime Video, por R$ 6,90 e da AppleTV, por R$ 9,90.

Midsommar

A perda de um ente querido deixa Dani (Florence Pugh, de Adoráveis Mulheres) completamente devastada. Para encontrar alívio em meio ao luto, ela viaja com o namorado, Christian (Jack Reynor, de Periféricos), e seus amigos para um festival de verão na Suécia, convidados por um dos integrantes do grupo. Entre as tensões do relacionamento conturbado dos personagens de Pugh e Reynor e as persistentes investidas de outros interessados, as férias de verão se transformam em um pesadelo à luz do dia, ao passo que a celebração se transforma em um bizarro ritual pagão.

O horror da A24 dirigido por Ari Aster entregou uma proposta diferenciada para o gênero, ao apresentar uma narrativa assustadora contada completamente em ambientes ensolarados e vívidos. Midsommar recebeu a nota 7,1 no agregador IMDb e a aprovação de 83% da crítica no Rotten Tomatoes. No Metacritic, o título independente agradou mais aos críticos, com o score de 71, e 6.5 para o público. O filme está incluso no streaming do Telecine via Globoplay e para aluguel no Amazon Prime Video, por R$ 11,90.

Legalmente Loira

Elle (Reese Witherspoon, de E Se Fosse Verdade) é uma típica patricinha, esperando ser pedida em casamento por seu namorado, o rapaz mais bonito, afortunado e popular do colégio. No entanto, suas expectativas são abruptamente quebradas após ele terminar o namoro por a considerar fútil e pouco inteligente. Decidida a dar a volta por cima e fugir do estereótipo, ela inicia seus estudos para se tornar uma advogada e demonstrar que as aparências não determinam o intelecto.

A comédia sob direção de Robert Luketic reuniu nomes queridos pelos espectadores, como: Jennifer Coolidge (de White Lotus), Jessica Cauffiel (de As Branquelas), Holland Taylor (de Dois Homens e Meio), Linda Cardellini (de Scooby Doo), entre outros. No agregador IMDb, o filme foi avaliado com a nota 6,4, enquanto no Rotten Tomatoes foi aprovado por 71% da crítica. No Metacritic, fez mais sucesso entre o público, com a média 6.9, do que entre os críticos, com o score 59. O Amazon Prime Video dispõe do título em seu catálogo.

Comer, Rezar e Amar

À primeira vista, Liz (Julia Roberts, de Uma Linda Mulher) é alguém que tem tudo o que uma pessoa em idade adulta poderia almejar: uma carreira no auge, uma casa deslumbrante e um casamento dos sonhos. Entretanto, uma persistente aflição a faz perceber que uma mudança se tornou inadiável. Após dar o primeiro passo e se divorciar, ela decide sair completamente de sua zona de conforto e viajar para três lugares distintos: Itália, Índia e Bali. Nesta jornada de redescoberta de si mesma, ela ressignifica sua relação com a forma com que se alimenta, com sua fé e com seus relacionamentos afetivos.

A adaptação dirigida por Ryan Murphy (de Dahmer: O Cannibal Americano) é inspirada no best-seller escrito por Elizabeth Gilbert. Além de Roberts, Comer, Rezar e Amar conta com as atuações de Javier Bardem (de Onde Os Fracos Não Tem Vez), Billy Crudup (de Quase Famosos) e James Franco (de Homem-Aranha). O título recebeu a nota 5,9 no agregador IMDb e foi aprovado por 36% da crítica do Rotten Tomatoes. No Metacritic, por sua vez, tanto a crítica quanto à audiência lhe atribuíram a média 5 em suas avaliações. Os catálogos da Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video e Lionsgate disponibilizam o item para assistir.

Namorados Para Sempre

O jovem casal Dean (Ryan Gosling, de Diário de Uma Paixão) e Cindy (Michelle Williams, de Os Fablemans) lida com constantes situações conflituosas em seu casamento. Esperançosos de consertar os desentendimentos em uma viagem de fim de semana, eles revivem os momentos do passado para reacender a chama.

O romance dirigido por Derek Cianfrance rendeu indicações ao Globo de Ouro e Oscar para Williams e Gosling. No IMDb, Namorados Para Sempre atingiu a nota 7,3, ao passo que foi aprovado por 86% dos críticos no Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, a média da imprensa fez o filme alcançar o score 81 e o público considerou o longa com nota 7. O item está disponível na Netflix e no Amazon Prime Video.

O Casamento do Meu Melhor Amigo

Após o término do namoro, Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney, de Muito Bem Acompanhada) decidem manter uma relação de amizade. No entanto, eles fazem um trato: caso os dois estejam solteiros ao completar 28 anos de idade, se tornariam marido e mulher. Às vésperas desta ocasião, a personagem de Roberts, que se encontra sem um companheiro, recebe um telefonema do melhor amigo, que a convida para seu casamento com Kimberly (Cameron Dias, de As Panteras). O convite traz à tona sentimentos antes ocultos, que fazem a protagonista perceber a existência de um amor platônico. Por isso, ela aceita o convite para ser madrinha e decide sabotar o matrimônio.

Sob direção de P.J. Hogan, a comédia romântica fez sucesso entre o público e a crítica, considerando as avaliações nos portais agregadores. No IMDb, a produção recebeu a nota 6,3 e 74% de aprovação no Rotten Tomatoes dos críticos - os espectadores avaliaram quase a mesma coisa, 73%. Já no Metacritic, o score 8 do público contrasta com a pontuação 5, da imprensa. Os catálogos da Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV+ disponibilizam o título em seus serviços de streaming.

